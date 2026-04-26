Răzvan Lucescu a rămas pe bancă, devastat de înfrângere. Ar fi vrut să-i dedice trofeul tatălui.

Antrenorul în vârstă de 57 de ani a fost învins în finala Cupei Greciei: PAOK - OFI 2-3 după prelungiri.

Răzvan Lucescu voia să cucerească a treia Cupă a Greciei cu PAOK Salonic, la șapte ani de la precedenta.

Înaintea finalei de la Volos, împotriva lui OFI Creta, a repetat cuvintele lui Mircea Lucescu: „Dacă nu câștig, sunt mort”.

Răzvan Lucescu, afectat văzându-și jucătorii și fanii în lacrimi

Tatălui, stins din viață pe 7 aprilie, la 80 de ani, ar fi vrut să-i dedice trofeul dacă ar fi învins.

Dar PAOK a pierdut, 2-3 după prelungiri, deși a deschis scorul în fața echipei aflate pe locul 6 în campionat, și antrenorul alb-negrilor a rămas pe bancă la ultimul fluier. Dezamăgit, șocat de înfrângere.

Răzvan Lucescu, pe bancă, după înfrângerea de sâmbătă seară. Foto: Imago

Nu-i venea să creadă, era al treilea eșec consecutiv în finala Cupei, după 0-1 cu Panathinaikos (2022) și 0-2 cu AEK, un an mai târziu.

Sâmbătă, la doar cinci zile după ce clubul a sărbătorit centenarul.

Are patru trofee la „vulturi”, două titluri, două Cupe.

Directorul general al lui PAOK nu i-a spus niciun cuvânt antrenorului

I-a fost greu să-și vadă jucătorii și fanii plângând. Unii dintre suporteri au fluierat și au strigat spre echipă: „Greu, greu tricoul lui PAOK”.

Chatsidis (nr. 52) și Baba, imaginile suferinței. Foto: Imago

Când Lucescu și-a primit medalia de finalist, la tribuna oficială, directorul general Maria Gonchareva nu i-a spus niciun cuvânt. L-a lăsat să treacă pe lângă ea.

Răzvan Lucescu: „Fără jucători, fără energie, fără forță”

„Psihologia joacă un rol important în fotbal. Suntem în avantaj, avem acele șanse, dar ne-am pierdut încrederea, energia și jocul la 1-1”, a declarat el la conferință, potrivit Gazzetta.gr.

La 2-2, am făcut iar pasul înapoi, le-am dat cadou golul de 2-3. Și cornerul, și penaltyul. E o realitate dură. Când ceva merge prost, pierdem totul, uităm să jucăm. E o perioadă foarte rea pentru noi, pentru mine Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

A încercat să explice întreaga situație. „Am impresia că toată această cădere a început la mijlocul lui februarie, rămânând fără jucători, fără energie, fără forță din cauza accidentărilor”.

„ Ne-a fost teamă să nu primim gol și să pierdem. S-a întâmplat”

Și-a amintit alt eșec, în campionat, 1-2 cu Volos pe stadionul pe care a pierdut și finala.

Pe 22 martie, PAOK a condus, însă a fost învinsă. „Aveam 1-0 și, în loc să ne asigurăm victoria, ne-a fost teamă să nu primim gol și să pierdem primul loc. Ceea ce s-a și întâmplat”, a afirmat el sâmbătă noapte.

De atunci, în fiecare meci în care lucrurile au mers rău, am renunțat practic la tot Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

Răzvan Lucescu: „Când psihicul e jos, ești afectat. Eu sunt responsabil”

Nu a uitat nici că „am avut probleme chiar și în cele mai bun sezon pentru noi. Jucam un fotbal excelent, dar, cu atâtea absențe, echipa a fost alta.

E total diferit când lipsesc mai mulți jucători-cheie pentru o perioadă lungă de timp. Accidentările ne fac să nu mai avem cea mai bună echipă” .

Pe acest fond, al absențelor, aspectul mental e esențial, a fost concluzia lui Lucescu: „Când psihicul e jos, ești afectat”.

A încheiat: „Eu sunt responsabil și eu trebuie să gestionez această situație”.

