„Pierdem tot. Realitatea e dură” Răzvan Lucescu, imaginea deznădejdii după finala Cupei pierdută de AEK: „Uităm să jucăm!”
Răzvan Lucescu, afectat după eșecul din finală. Foto: Imago
Campionate

„Pierdem tot. Realitatea e dură” Răzvan Lucescu, imaginea deznădejdii după finala Cupei pierdută de AEK: „Uităm să jucăm!”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 26.04.2026, ora 13:11
alt-text Actualizat: 26.04.2026, ora 13:11
  • Răzvan Lucescu a rămas pe bancă, devastat de înfrângere. Ar fi vrut să-i dedice trofeul tatălui.
  • Antrenorul în vârstă de 57 de ani a fost învins în finala Cupei Greciei: PAOK - OFI 2-3 după prelungiri. 

Răzvan Lucescu voia să cucerească a treia Cupă a Greciei cu PAOK Salonic, la șapte ani de la precedenta.

Citește și
Trump, evacuat de urgență! FOTO: Atentat în SUA dejucat cu 46 de zile înainte de Mondial: „Un agent împușcat”. Ce s-a întâmplat cu atacatorul
Citește mai mult
Trump, evacuat de urgență! FOTO: Atentat în SUA dejucat cu 46 de zile înainte de Mondial:  „Un agent împușcat”. Ce s-a întâmplat cu atacatorul

Înaintea finalei de la Volos, împotriva lui OFI Creta, a repetat cuvintele lui Mircea Lucescu: „Dacă nu câștig, sunt mort”.

Răzvan Lucescu, afectat văzându-și jucătorii și fanii în lacrimi

Tatălui, stins din viață pe 7 aprilie, la 80 de ani, ar fi vrut să-i dedice trofeul dacă ar fi învins.

Dar PAOK a pierdut, 2-3 după prelungiri, deși a deschis scorul în fața echipei aflate pe locul 6 în campionat, și antrenorul alb-negrilor a rămas pe bancă la ultimul fluier. Dezamăgit, șocat de înfrângere.

Răzvan Lucescu, pe bancă, după înfrângerea de sâmbătă seară. Foto: Imago Răzvan Lucescu, pe bancă, după înfrângerea de sâmbătă seară. Foto: Imago
Răzvan Lucescu, pe bancă, după înfrângerea de sâmbătă seară. Foto: Imago

Nu-i venea să creadă, era al treilea eșec consecutiv în finala Cupei, după 0-1 cu Panathinaikos (2022) și 0-2 cu AEK, un an mai târziu.

Sâmbătă, la doar cinci zile după ce clubul a sărbătorit centenarul.

Are patru trofee la „vulturi”, două titluri, două Cupe.

Directorul general al lui PAOK nu i-a spus niciun cuvânt antrenorului

I-a fost greu să-și vadă jucătorii și fanii plângând. Unii dintre suporteri au fluierat și au strigat spre echipă: „Greu, greu tricoul lui PAOK”.

Chatsidis (nr. 52) și Baba, imaginile suferinței. Foto: Imago Chatsidis (nr. 52) și Baba, imaginile suferinței. Foto: Imago
Chatsidis (nr. 52) și Baba, imaginile suferinței. Foto: Imago

Când Lucescu și-a primit medalia de finalist, la tribuna oficială, directorul general Maria Gonchareva nu i-a spus niciun cuvânt. L-a lăsat să treacă pe lângă ea.

Răzvan Lucescu: „Fără jucători, fără energie, fără forță”

„Psihologia joacă un rol important în fotbal. Suntem în avantaj, avem acele șanse, dar ne-am pierdut încrederea, energia și jocul la 1-1”, a declarat el la conferință, potrivit Gazzetta.gr.

La 2-2, am făcut iar pasul înapoi, le-am dat cadou golul de 2-3. Și cornerul, și penaltyul. E o realitate dură. Când ceva merge prost, pierdem totul, uităm să jucăm. E o perioadă foarte rea pentru noi, pentru mine Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

A încercat să explice întreaga situație. „Am impresia că toată această cădere a început la mijlocul lui februarie, rămânând fără jucători, fără energie, fără forță din cauza accidentărilor”.

Ne-a fost teamă să nu primim gol și să pierdem. S-a întâmplat”

Și-a amintit alt eșec, în campionat, 1-2 cu Volos pe stadionul pe care a pierdut și finala.

Pe 22 martie, PAOK a condus, însă a fost învinsă. „Aveam 1-0 și, în loc să ne asigurăm victoria, ne-a fost teamă să nu primim gol și să pierdem primul loc. Ceea ce s-a și întâmplat”, a afirmat el sâmbătă noapte.

De atunci, în fiecare meci în care lucrurile au mers rău, am renunțat practic la tot Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

Răzvan Lucescu: „Când psihicul e jos, ești afectat. Eu sunt responsabil”

Nu a uitat nici că „am avut probleme chiar și în cele mai bun sezon pentru noi. Jucam un fotbal excelent, dar, cu atâtea absențe, echipa a fost alta.

E total diferit când lipsesc mai mulți jucători-cheie pentru o perioadă lungă de timp. Accidentările ne fac să nu mai avem cea mai bună echipă”.

Pe acest fond, al absențelor, aspectul mental e esențial, a fost concluzia lui Lucescu: „Când psihicul e jos, ești afectat”.

A încheiat: „Eu sunt responsabil și eu trebuie să gestionez această situație”.

Citește și

Campionate
20:38
„Dacă nu câștig, sunt mort!” Răzvan Lucescu, aceleași cuvinte ca tatăl său înaintea finalei Cupei Greciei: „Un uragan a trecut peste noi”
Citește mai mult
„Dacă nu câștig, sunt mort!” Răzvan Lucescu, aceleași cuvinte ca tatăl său înaintea finalei Cupei Greciei: „Un uragan a trecut peste noi”
Stranieri
19:09
Răzvan Lucescu, în lacrimi pe aeroport VIDEO. Copleșit din nou de emoții: „Aș avea un sfat pentru voi, dacă îmi pot permite asta”
Citește mai mult
Răzvan Lucescu, în lacrimi pe aeroport VIDEO. Copleșit din nou de emoții: „Aș avea un sfat pentru voi, dacă îmi pot permite asta”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Criza din buzunar, dincolo de politică. Avertismentul unui român care a fost șef la Ikea și Hornbach: „Consumatorul nu mai duce prețul”
Criza din buzunar, dincolo de politică. Avertismentul unui român care a fost șef la Ikea și Hornbach: „Consumatorul nu mai duce prețul”
razvan lucescu PAOK Salonic FINALA cupa greciei ofi creta
Știrile zilei din sport
Handbal
16:26
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Citește mai mult
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Opinii
15:18
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Citește mai mult
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Superliga
15:59
Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”
Citește mai mult
Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”
Nationala
15:30
„A suferit mult” Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el”
Citește mai mult
„A suferit mult” Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:26
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
17:50
 „Toată lumea a văzut schimbarea” Crina Pintea, prima reacție după ce CSM București și-a aflat adversara din semifinalele Ligii: „Un vis pentru noi”
16:34
Cristian Geambașu Meritul Bojanei
16:46
Elias s-a întors în România Ce spune Charalambous despre o eventuală revenire la FCSB: „Am petrecut ani minunați aici”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
Top stiri
Tenis
14:44
„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun: „Sistemul e defect, nu glumesc”
Citește mai mult
„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun:  „Sistemul e defect, nu glumesc”
Superliga
13:50
„Erau ca niște molii” Iuliu Mureșan, noi detalii despre „curățenia” de la CFR Cluj: „Contracte mari, nemeritate” » 12 jucători au dispărut
Citește mai mult
„Erau ca niște molii” Iuliu Mureșan, noi detalii despre „curățenia” de la CFR Cluj: „Contracte mari, nemeritate” » 12 jucători au dispărut
Campionatul Mondial
15:02
CM 2026, un dezastru istoric? 15.000 de dolari pentru vize, prețuri șocante la bilete și hoteluri. Panică în SUA înainte de turneul final
Citește mai mult
CM 2026, un dezastru istoric? 15.000 de dolari pentru vize, prețuri șocante la bilete și hoteluri. Panică în SUA înainte de turneul final
B365
26.04
Demolarea Cartierului Evreiesc, episod tragic în istoria Bucureștiului. Cum a fost pusă la pământ Casa cu havuz “Malide”, de pe strada Parfumului
Citește mai mult
Demolarea Cartierului Evreiesc, episod tragic în istoria Bucureștiului. Cum a fost pusă la pământ Casa cu havuz “Malide”, de pe strada Parfumului

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 47 rapid 47 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
27.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share