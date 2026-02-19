„Saliva ca un câine turbat” Sistemul de dopaj creat la marele Inter Milano reapare în cartea unui jurnalist irlandez: „Erau bombe”
Luis Suarez (stânga), faimosul atacant spaniol al marelui Inter, la 3-1 cu Real în finala CCE din 1964, de la Viena Foto: Imago
Campionate

„Saliva ca un câine turbat” Sistemul de dopaj creat la marele Inter Milano reapare în cartea unui jurnalist irlandez: „Erau bombe”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 19.02.2026, ora 10:04
alt-text Actualizat: 19.02.2026, ora 10:04
  • Richard Fitzpatrick scoate din nou la lumină cum își dopa Helenio Herrera jucătorii la Inter Milano în anii ‘60, când nerazzurrii au cucerit două Cupe ale Campionilor Europeni. 
  • Sandro Mazzola, simbolul marelui Inter al acelor vremuri, a povestit ce pastile le dădea antrenorul. Fratele său mai mic, Ferruccio, a fost primul care a dezvăluit sistemul de dopaj al lui Herrera. 
  • Cum folosea HH juniorii drept „cobai”, ce efect aveau „micile pastile albe”, care erau jucătorii „curați” și cum păcăleau atunci controalele doping. 

Helenio Herrera a fost considerat unul dintre marii antrenori ai secolului trecut.

„I-a spus de cinci ori «maimuță»” Mbappe confirmă acuzația de rasism făcută de Vinicius împotriva lui Prestianni. Reacția brazilianului 
Citește și
„I-a spus de cinci ori «maimuță»” Mbappe confirmă acuzația de rasism făcută de Vinicius împotriva lui Prestianni. Reacția brazilianului
Citește mai mult
„I-a spus de cinci ori «maimuță»” Mbappe confirmă acuzația de rasism făcută de Vinicius împotriva lui Prestianni. Reacția brazilianului 

Argentinianul naturalizat francez, inventatorul blocului defensiv catenaccio, a cucerit titluri în Spania și Italia cu Atletico Madrid (1950, 1951), Barcelona (1959, 1960) și Inter Milano (1963, 1965, 1966).

Herrera și marele Inter al lui Mazzola, Suarez și Facchetti

Anii săi de forță au fost la Inter, între 1960 și 1968, perioadă în care a câștigat succesiv două Cupe ale Campionilor Europeni:

  • 3-1 în finala cu Real Madrid, în 1964. 
  • 1-0 în ultimul act cu Benfica, în 1965. 

Sandro Mazzola era simbolul nerazzurrilor acelor vremuri, dar avea și alte legende în jurul lui. Luis Suarez, Mario Corso, Jair, Giacinto Facchetti și căpitanul Armando Picchi.

Acel antrenor atât de apreciat și acea echipă milaneză extraordinară aveau însă o față nevăzută. În spatele jocului și trofeelor, se ascundea secretul dopajului.

Amfetaminele lui Herrera, „Maestrul Artelor Întunecate”

Un jurnalist irlandez, Richard Fitzpatrick, a readus acest subiect la lumină în cartea sa, „HH: Helenio Herrera - Maestrul Artelor Întunecate al Fotbalului”.

The Guardian a prezentat un extras despre „micul spital echipat pentru dopaj” al faimosului antrenor.

Ce le dădea Herrera jucătorilor, cum se păcăleau testele doping și cum reușeau Mazzola și alți colegi să nu ia „micile pastile albe”.

Amfetaminele, incluse la categoria drogurilor de mare risc, stimulent ce înlătură temporar somnul și generează energie. Dar și cu o mulțime de efecte adverse periculoase.

Mazzola: „Le puneam sub limbă, prefăcându-mă”. Dovada: era dexamfetamină

Chiar Mazzola, 83 de ani astăzi, i-a mărturisit lui Fitzpatrick:

„În stafful lui Herrera era un maseur care-mi era prieten apropiat. Mi-a spus totul. Mi-a recomandat să nu iau acele «pastile», dar nu puteam fi văzut de Herrera că nu le luam. Le puneam sub limbă, prefăcându-mă”.

Antrenorul Herrera și starul Mazzola, în 1962, la antrenamentul Interului. HH s-a stins în 1997, la 87 de ani Foto: Imago Antrenorul Herrera și starul Mazzola, în 1962, la antrenamentul Interului. HH s-a stins în 1997, la 87 de ani Foto: Imago
Antrenorul Herrera și starul Mazzola, în 1962, la antrenamentul Interului. HH s-a stins în 1997, la 87 de ani Foto: Imago

Fostul atacant a povestit că „maseurul îți dădea tabletele, însă Herrera era acolo, să se asigure că le iau toți jucătorii”.

Stăteam cu pastila sub limbă fără să fac nimic. Cum pleca, o puneam într-una din ghetele mele. Întotdeauna aveam patru perechi de ghete la mine, pentru orice tip de teren. Duceam toate pastilele acasă Sandro Mazzola, legendă a Interului

Și-a amintit că „obișnuiam să merg la alt maseur, în Como, Ferrario, care mă ajutase să scap în trecut de o problemă musculară. Am continuat să-l văd pentru masaje.

Odată, aveam pastilele la mine. L-am întrebat: «Le poți verifica, te rog? Vreau să știu ce conțin. Poate că nu e nimic»”.

După o săptămână, Ferrario m-a căutat: «Slavă Domnului că nu le-ai luat. E Simpamină. Ai fi putut leșina în timp ce alergai. Are efecte secundare foarte puternice, e periculoasă». De atunci, nu am mai luat nimic altceva Sandro Mazzola, fost mare jucător italian

Simpamina era numele dexamfetaminei (stimulent al sistemului nervos central), vândută în Italia anilor ‘60.

Efectele „pastilelor” lui Herrera: „Se cățăra pe pereții vestiarului”

Fitzpatrick scrie că Herrera folosea drept „cobai” jucătorii de la echipa de tineret pentru experimentele cu droguri.

Totul a fost dezvăluit prima oară de Ferruccio Mazzola, fratele mai mic al lui Sandro, care lucra în acele vremuri la centrul de juniori al clubului.

Ferruccio a scris și el despre „micile pastile albe” în biografia sa. „Pot descrie efectul”. Le-a testat.

Tot corpul îmi tremura. Arătam ca un epileptic. Eram speriat. Efectul a durat zile întregi și a fost urmat de o oboseală bruscă, teribilă Ferruccio, fratele lui Sandro Mazzola

Ferruccio susținea că mulți membri ai formației de seniori le aruncau. Sfătuiți de aceștia, și unii juniori făceau același lucru. „Doar că Herrera nu se lăsa ușor păcălit. Le dizolva în cafea sau în suc”.

Dintre juniori, Pierluigi Gambogi și Marcello Giusti au înghițit pastilele. „Erau ca niște bombe. Îți dădeau un impuls puternic”, a afirmat Gambogi. Fitzpatrick evidențiază ce i s-a întâmplat lui Giusti.

Se cățăra pe pereții vestiarului și saliva ca un câine turbat. Se purta atât de ciudat încât colegii au crezut că glumește Richard Fitzpatrick, jurnalist irlandez

Egidio Morbello, care a evoluat la Inter între 1960 și 1963, zicea simplu: „Herrera ne încuraja să luăm amfetaminele”.

Cum păcăleau controlul: „Presai un pic și urina «curată» umplea flaconul antidoping”

Franco Zaglio, patru sezoane la nerazzurri, 1960-1964, i-a povestit lui Fitzpatrick că „existau o mie de moduri de a scăpa nepedepsiți la testele doping”, introduse de federația italiană în 1961-1962.

De obicei, trimiteau un jucător „curat”, care nu luase amfetamine. Rezervele folosite rar erau „curate”.

Picchi, căpitanul nerazzurrilor, salutându-l pe Gento înainte de Inter - Real 3-1, în finala Cupei Campionilor Europeni 1963-1964 Foto: Imago Picchi, căpitanul nerazzurrilor, salutându-l pe Gento înainte de Inter - Real 3-1, în finala Cupei Campionilor Europeni 1963-1964 Foto: Imago
Picchi, căpitanul nerazzurrilor, salutându-l pe Gento înainte de Inter - Real 3-1, în finala Cupei Campionilor Europeni 1963-1964 Foto: Imago

Fitzpatrick a inclus în cartea sa și dezvăluirea lui Carlo Petrini, ex-atacant la Genoa și Milan în anii ‘60.

Ce făcea Genoa: „Înainte de meci, urina «curată» a unor jucători aflați pe bancă era pusă în cinci fiole.

Maseurul ascundea fiolele într-un buzunar dublu din interiorul halatelor noastre de baie, capătul ieșind printr-o fantă a halatului.

Era suficient să presezi un pic și urina «curată» umplea flaconul antidoping. Ușor, pentru că nu exista niciun control în camera antidoping”.

Fratele lui Mazzola: „Dacă aș fi vrut să rănesc Inter, aș fi vorbit despre trucarea meciurilor”

Ferruccio Mazzola a ajuns la tribunal cu Inter Milano, când și-a lansat autobiografia (2004) ce includea și dezvăluirile despre dopajul lui Herrera în deceniul în care echipa a cucerit două Cupe ale Campionilor.

Clubul l-a dat în judecată în 2005, pentru calomnie, au fost chemate în instață vedetele acelei perioade, scrie Fitzpatrick, potrivit The Guardian.

Dar avocații lui Inter nu au putut demonstra că probele prezentate în carte de Ferruccio erau false. Judecătorul a respins acuzațiile și a închis cazul.

Ferruccio Mazzola, care s-a stins din viață în 2013, era convins că sistemul de dopaj nu era folosit doar de Inter.

Odată scăpat de proces, el a întors și mai mult cuțitul în rana Herrera:

„Dacă aș fi vrut să rănesc Inter în carte, aș fi vorbit despre trucarea meciurilor și despre arbitrii mituiți, mai ales în partidele de cupă”.

Citește și

Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar  și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Superliga
18:19
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Citește mai mult
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar  și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Superliga
18:04
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Citește mai mult
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
dopaj serie a italia Inter Milano Cupa Campionilor Europeni Helenio Herrera Sandro Mazzola Richard Fitzpatrick amfetamine
Știrile zilei din sport
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic”  Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe”
Superliga
10:18
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic” Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe”
Citește mai mult
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic”  Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe”
Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo
Superliga
11:27
Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo
Citește mai mult
Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid
Special
07:57
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid
Citește mai mult
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid
Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă
Jocurile Olimpice
00:00
Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă
Citește mai mult
Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:30
„Narcisism alb” Atac dur la adresa lui Jose Mourinho, după scandalul Prestianni - Vinicius: „Sentiment de superioritate”
„Narcisism alb”  Atac dur la adresa lui Jose Mourinho, după scandalul Prestianni - Vinicius: „Sentiment de superioritate”
11:57
„Cel mai mare sprint din viața mea” Eric de Oliveira a tras sperietura vieții lui: „Aveam impresia că mă urmărește cineva! Am crezut că vine Dracula”
„Cel mai mare sprint din viața mea” Eric de Oliveira a tras sperietura vieții lui: „Aveam impresia că mă urmărește cineva! Am crezut că vine Dracula”
12:16
Neymar, anunț despre retragere Starul brazilian a vorbit deschis: „Trebuie să îndur. S-ar putea ca în decembrie...”
Neymar, anunț despre retragere  Starul brazilian a vorbit deschis: „Trebuie să îndur. S-ar putea ca în decembrie...”
11:41
„Regulile ATP sunt de rahat!” FOTO. Carlos Alcaraz, moment tensionat cu arbitrul de scaun: „Foarte nedrept!” » Liderul mondial cere schimbări
„Regulile ATP sunt de rahat!”  FOTO. Carlos Alcaraz, moment tensionat cu arbitrul de scaun: „Foarte nedrept!” » Liderul mondial cere schimbări
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Top stiri din sport
„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
Superliga
19.02
„Nimeni nu o vrea pe FCSB” Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
Citește mai mult
„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată
Campionate
19.02
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată
Citește mai mult
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”
Special
19.02
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”
Citește mai mult
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi
Europa League
00:00
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi
Citește mai mult
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 28 rapid 10 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 18 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
20.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share