„Nu-i atingem!” În ciuda protestelor Ucrainei, UEFA și FIFA mențin rușii în comisiile lor. Reacția Kievului
Conflictul Ucraina - Rusia continuă și la nivelul federațiilor internaționale. Mai ales la UEFA Fotomontaj GOLAZO.ro
„Nu-i atingem!” În ciuda protestelor Ucrainei, UEFA și FIFA mențin rușii în comisiile lor. Reacția Kievului

Theodor Jumătate
Publicat: 24.01.2026, ora 09:01
Actualizat: 24.01.2026, ora 09:02
  • UEFA și FIFA acceptă oficialii ruși în comisiile lor și acum, la aproape patru ani de la începutul războiului.
  • Cea mai dificilă situație este în comisiile în care lucrează și ucraineni, și ruși.
  • Ce fac atunci reprezentanții Kievului. Cum reacționează față de trimișii „statului agresor”. De ce protestează ucrainenii.

Războiul din Ucraina continuă, nu există încă un acord de încetare a focului.

Pe 24 februarie se împlinesc patru ani de când Rusia a invadat țara vecină. Conflict în care au murit în ambele tabere peste 250.000 de oameni, potrivit estimărilor din presa internațională.

Rusia are oficiali în 10 comisii UEFA și 4 FIFA

Din 2022, imediat după asaltul armatei Moscovei, FIFA și UEFA au exclus din fotbalul internațional reprezentantele țării agresoare, atât naționale, cât și echipe de club, la toate categoriile de vârstă, de la cei mai mici juniori până la seniori, și la masculin, și la feminin. 

În schimb, forurile de la Zurich și Nyon nu au renunțat la trimișii Rusiei. În acest moment, FIFA are oficiali ruși în patru comisii. UEFA, și mai mulți: în zece comisii, potrivit site-ului ucrainean Tribuna.com. Plus în trei grupuri de experți. 

Cum lucrează ucrainenii cu rușii la UEFA: „Niciun contact”

La UEFA, e o situație și mai complicată. Cinci ucraineni trebuie să lucreze alături de ruși în comisiile forului continental. 

Tribuna a întrebat federația ucraineană (UAF) care este situația și cum o influențează Andrei Shevchenko, președintele UAF, ales toamna trecută ca director al Comisiei pentru Viitorul Fotbalului la FIFA.

Shevchenko a blocat promovarea în comisia sa a unui oficial asiatic dintr-o țară aliată cu Rusia Foto: Imago Shevchenko a blocat promovarea în comisia sa a unui oficial asiatic dintr-o țară aliată cu Rusia Foto: Imago
Shevchenko a blocat promovarea în comisia sa a unui oficial asiatic dintr-o țară aliată cu Rusia Foto: Imago

„Ucraina este reprezentată la cele mai mari instituții ale lumii, uneori în ciuda prezenței oficialilor statului agresor. Ceea ce îi permite să înfrunte inamicul pe cale diplomatică, să mențină relațiile cu partenerii și să convingă țările neutre. O situație similară există și în fotbal”, a răspuns federația de la Kiev.

UAF a clarificat și ce se întâmplă în comisiile în care sunt și ucraineni, și ruși; „Nu-i atingem!”.

Suntem capabili să evităm rușii și să fim eficienți în comisii. Niciunul dintre ucraineni nu are contact cu reprezentanții lor, fapt valabil pentru toate formele de interacțiune: strângeri de mână, comunicare profesională și non-profesională. Niciun contact. Explicația federației ucrainene

Protestul Ucrainei: UEFA sprijină Rusia mai mult la plățile de solidaritate

Ucrainenii susțin că informează constant colegii din comisii asupra războiului și asupra tuturor intențiilor Moscovei legate de fotbal.

Astfel, au reușit să blocheze și inițiativa președintelui UEFA, Aleksander Ceferin, de a reprimi Rusia în fotbalul european, la nivelul juniorilor U17.

Președinții UEFA și FIFA: Aleksander Ceferin (stânga) și Gianni Infantino Foto: Imago Președinții UEFA și FIFA: Aleksander Ceferin (stânga) și Gianni Infantino Foto: Imago
Președinții UEFA și FIFA: Aleksander Ceferin (stânga) și Gianni Infantino Foto: Imago

Forul de la Kiev a protestat însă față de ajutorul financiar oferit în continuare de UEFA fotbalului rus (federație și cluburi), uneori respectat mai bine decât a fost făcut pentru partea ucraineană. 

„Comitetul Executiv UAF a apelat public și oficial UEFA cu privire la fondurile de solidaritate și programele de finanțare.

Mai ales în contextul întârzierii plăților de solidaritate către cluburile ucrainene și al plății integrale a fondurilor de solidaritate pentru cele rusești”.

Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
UEFA FIFA rusia ucraina razboi comisii
