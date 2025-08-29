Cum arăta scenografia interzisă de UEFA Suporterii U Craiova au reacționat dur după decizia forului: „Mafioți! Un alt abuz dintr-o serie nesfârșită”

U Craiova - Bașakșehir 3-1. Suporterii olteni au reacționat după ce UEFA le-a interzis scenografia pregătită pentru returul din Conference League.

După cum a relatat GOLAZO.ro joi seară, fanii Craiovei pregătiseră o scenografie specială, care făcea trimitere către istoria dintre România și Turcia.

Reacția suporterilor Craiovei după scenografia interzisă de UEFA: „Un alt abuz”

Suporterii au postat ulterior pe rețelele de socializare scenografia și mesajul pe care UEFA le-a interzis înaintea partidei.

„Acesta a fost mesajul scris și transmis ad-hoc de către PELUZA NORD CRAIOVA unui for mafiot care și în această seară a comis un alt abuz dintr-o serie deja nesfârșită!

Coregrafia galeriei Universității Craiova a fost interzisă de mafioții de la UEFA fără nici cel mai mic temei, la solicitarea echipei-fantomă a unui dictator”, a scris Peluza Nord pe pagina de Facebook.

„Astăzi lupta noastră orice luptă curmă” era mesajul afișat la baza scenografiei. Un vers din poezia „Moartea lui Mihai Viteazul”, scrisă de Dimitrie Bolintineanu. Și două săbii ciocnindu-se, cu iataganul turcesc înfrânt.

După decizia interzicerii, suporterii olteni s-au înfuriat și au decis să protesteze printr-un mesaj vulgar, construit din cartoane peste toată peluza: „Fuck UEFA”.

