Schimbare istorică Finala Ligii Campionilor se va disputa mult mai devreme! De ce a modificat UEFA ora de începere

Ora finalei Ligii Campionilor din acest sezon a fost modificată de UEFA.

Forul european a luat joi această decizie pentru a crea mai multe avantaje suporterilor și organizatorilor.

Aproape toate meciurile din Liga Campionilor încep la ora 22:00 (ora României), cu unele excepții în faza ligii, când anumite partide au startul la 19:45.

Acum, UEFA a modificat ora de începere a ultimului act al competiției, începând cu finala de la Budapesta din 2026.

Finala Ligii Campionilor a fost mutată la ora 19:00

UEFA a venit cu decizia de a schimba ora finalei celei mai importante competiții europene, de la 22:00, la 19:00, ora României.

Oficialii forului vor ca această modificare să vină în ajutorul țării gazdă și al organizatorilor, pentru a spori economia locală, dar mai ales în ajutorul suporterilor, care se vor putea bucura mai mult de experiența din ziua finalei, putând petrece timp și la finalul meciului, fără pericole pe străzi la ore târzii sau probleme cu transportul de la stadion, potrivit uefa.com.

„Prin această schimbare plasăm experiența fanilor în centrul planurilor noastre. Finala Ligii Campionilor este punctul culminant al sezonului, iar noua oră de începere o va face și mai accesibilă și cu impact pentru toți cei implicați.

În timp ce ora 22:00 este potrivită pentru meciurile din mijlocul săptămânii, o începere mai devreme, sâmbăta, a finalei înseamnă că se încheie mult mai devreme, indiferent dacă avem prelungiri sau penalty-uri.

Astfel, le oferă fanilor oportunitatea de a se bucura de restul serii alături de prieteni și familie, reflectând asupra jocului din întregul sezon”, a declarat Aleksander Ceferin, președintele UEFA.

