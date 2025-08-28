De ce înjură oltenii UEFA Ce s-a întâmplat în ziua meciului și ce scenografie pregătiseră fanii Universității Craiova

U CRAIOVA - BAȘAKȘEHIR. Peluza Nord a oltenilor au afișat un mesaj împotriva UEFA înaintea partidei decisive pentru calificarea în Conference League.

Din informațiile GOLAZO.ro, fanii celor de la Universitatea Craiova au avut pregătită o scenografie specială pentru duelul din Bănie, în care apărea și o sabie.

U CRAIOVA - BAȘAKȘEHIR. Peluza Nord, protest la adresa UEFA

Fanii ar fi dorit să facă o referire istorică la conflictele dintre România și Turcia, în condițiile în care sabia lui Ștefan Cel Mare este și acum la Istanbul.

În primă fază UEFA a acceptat coregrafia, dar apoi forul european a interpretat mesajul ca fiind unul prea violent și a interzis ceea ce pregătiseră fanii.

Suporterii olteni s-au repliat și au realizat rapid una din cartoane, în semn de protest la adresa forului european cu mesajul „Fuck UEFA”

Universitatea Craiova - Bașakșehir, echipele de start:

Universitatea Craiova : Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, S. Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram

: Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, S. Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram Rezerve : S. Lung, F. Ștefan, A. Crețu, A. Mekvabishvili, L. Houri, M. Rădulescu, V. Mogoș, N. Stevanovic, D. Barbu, C. Băsceanu, D. Matei, Nsimba

: S. Lung, F. Ștefan, A. Crețu, A. Mekvabishvili, L. Houri, M. Rădulescu, V. Mogoș, N. Stevanovic, D. Barbu, C. Băsceanu, D. Matei, Nsimba Antrenor : Mirel Rădoi

: Mirel Rădoi Bașakșehir : V. Babacan - Ebosele, O. Ba, Opoku, C. Operi - O. Ergun, B. Ozdemir, M. Crespo - Shomurodov, Selke, Bnric

: V. Babacan - Ebosele, O. Ba, Opoku, C. Operi - O. Ergun, B. Ozdemir, M. Crespo - Shomurodov, Selke, Bnric Antrenor : D. Dilmen, Y. San, O. Kemen, Nuno Da Costa, A. Fayzullaev, H. Gureler, O. Beyaz, U. Gunes, D. Turuc

: D. Dilmen, Y. San, O. Kemen, Nuno Da Costa, A. Fayzullaev, H. Gureler, O. Beyaz, U. Gunes, D. Turuc Antrenor : Cagdas Atan

: Cagdas Atan Arbitru: Daniel Schlager (Germania). Asistenți: Sven Waschitzki, Tobias Fritsch (Germania). VAR: Robert Schroder (Germania). AVAR: Katrin Rafalski (Germania)

Daniel Schlager (Germania). Sven Waschitzki, Tobias Fritsch (Germania). Robert Schroder (Germania). Katrin Rafalski (Germania) Stadion: „Ion Oblemenco”, Craiova

