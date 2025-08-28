De ce înjură oltenii UEFA Ce s-a întâmplat în ziua meciului și ce scenografie pregătiseră fanii Universității Craiova

- U CRAIOVA - BAȘAKȘEHIR. Peluza Nord a oltenilor au afișat un mesaj împotriva UEFA înaintea partidei decisive pentru calificarea în Conference League.
Din informațiile GOLAZO.ro, fanii celor de la Universitatea Craiova au avut pregătită o scenografie specială pentru duelul din Bănie, în care apărea și o sabie.
U CRAIOVA - BAȘAKȘEHIR. Peluza Nord, protest la adresa UEFA
Fanii ar fi dorit să facă o referire istorică la conflictele dintre România și Turcia, în condițiile în care sabia lui Ștefan Cel Mare este și acum la Istanbul.
În primă fază UEFA a acceptat coregrafia, dar apoi forul european a interpretat mesajul ca fiind unul prea violent și a interzis ceea ce pregătiseră fanii.
Suporterii olteni s-au repliat și au realizat rapid una din cartoane, în semn de protest la adresa forului european cu mesajul „Fuck UEFA”
Galerie foto (35 imagini)
Universitatea Craiova - Bașakșehir, echipele de start:
- Universitatea Craiova: Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, S. Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram
- Rezerve: S. Lung, F. Ștefan, A. Crețu, A. Mekvabishvili, L. Houri, M. Rădulescu, V. Mogoș, N. Stevanovic, D. Barbu, C. Băsceanu, D. Matei, Nsimba
- Antrenor: Mirel Rădoi
- Bașakșehir: V. Babacan - Ebosele, O. Ba, Opoku, C. Operi - O. Ergun, B. Ozdemir, M. Crespo - Shomurodov, Selke, Bnric
- Antrenor: D. Dilmen, Y. San, O. Kemen, Nuno Da Costa, A. Fayzullaev, H. Gureler, O. Beyaz, U. Gunes, D. Turuc
- Antrenor: Cagdas Atan
- Arbitru: Daniel Schlager (Germania). Asistenți: Sven Waschitzki, Tobias Fritsch (Germania). VAR: Robert Schroder (Germania). AVAR: Katrin Rafalski (Germania)
- Stadion: „Ion Oblemenco”, Craiova