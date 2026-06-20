„Noi nu îl considerăm accidentat” Csikszereda, reacție neașteptată după ce FCSB a renunțat la Anderson Ceara: „Cunoșteam problema”
Anderson Ceara
Superliga

„Noi nu îl considerăm accidentat” Csikszereda, reacție neașteptată după ce FCSB a renunțat la Anderson Ceara: „Cunoșteam problema”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.06.2026, ora 10:41
alt-text Actualizat: 20.06.2026, ora 11:33
  • Zoltan Szondi, președintele clubului Csikszereda, a reacționat după ce transferul lui Anderson Ceara (27 de ani) la FCSB a picat pe ultima sută metri.
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Deși se afla deja la București pentru a se finaliza mutarea, Anderson Ceara a întâmpinat probleme la vizita medicală.

Medicii de la FCSB ar fi descoperit că brazilianul ar avea câteva probleme în zona meniscului, acesta fiind motivul pentru care transferul nu s-a mai realizat.

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Zoltan Szondi: „Noi nu îl considerăm accidentat”

Zoltan Szondi a dezvăluit că cei de la Csikszereda știau de problemele medicale pe care le are Anderson Ceara, dar care nu l-au împiedicat să fie titular în stagiunea recent încheiată.

Oficialul a transmis că jucătorul brazilian se va întoarce la echipă și va pleca doar în cazul în care vor exista alte oferte importante.

„Noi aveam înțelegere, și jucătorul și agentul au semnat. Eu am și uitat toată povestea. Am fost înștiințat astăzi (n.r. vineri) că a picat copilul la controlul medical.

Aici era o problemă adusă din Brazilia, pe care noi o cunoșteam. Copilul avea o problemă la genunchi pe care încă în Brazilia au vindecat-o prin protejarea mușchilor din jurul genunchiului.

Medicul de la FCSB, din câte am înțeles eu, a spus că genunchiul nu e în ordine după ce au făcut RMN-ul, și de asta a picat transferul.

Se întoarce la noi, noi avem oferte. Nu suntem disperați nici să vindem. Dacă mai are alte oferte, atunci le vom cântări. Dacă nu, va începe sezonul alături de noi.

Vorbim despre un jucător despre care, nu vreau să mă cert cu medicul FCSB-ului, dar tot sezonul a fost la noi titular. Noi nu îl considerăm accidentat. Gândirea celor de la FCSB nu vreau să o comentez.

Dacă nu avem o ofertă care să nu ne convină cât de cât, rămâne la noi. Eu chiar îl iubesc pe copilul ăsta. Din câte știu, mâine (n.r. sâmbătă) o să se prezinte la noi”, a declarat Zoltan Szondi la Digi Sport, citat de as.ro.

750.000 de euro
este cota de piață a lui Anderson Ceara, conform Transfermarkt

Înainte să ajungă în România, Anderson Ceara s-a confruntat cu două accidentări grave. În perioada petrecută la Santos (2020-2023), brazilianul și-a rupt ligamentele de la genunchiul drept la o săptămână de la debut.

Ceara a fost nevoit să stea departe de teren timp de 7 luni pentru a se putea recupera complet. Se mai confruntase cu aceeași accidentare și cu doi ani înainte.

Declarațiile făcute de Gigi Becali în privința transferului eșuat

Singurul transfer reușit de FCSB în această vară rămâne Ronny Labonne (28 de ani) de la SM Caen, din al treilea eșalon al Franței.

„Cert e că nu suntem în grafic cu achizițiile. Nu-i problemă de bani, dar nu găsim jucătorii pe care îi dorim. Pe Ceara l-am dat înapoi.

A căzut transferul! Nu pot să spun de ce. Voi o să aflați, dar nu pot să spun eu care e problema. Nu este și nici nu va fi jucătorul nostru”, a afirmat Gigi Becali, vineri, la Digi Sport.

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