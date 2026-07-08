Unai Simon, în istoria Mondialului Portarul Spaniei a zdrobit borna stabilită de Walter Zenga » Record ireal după meciul cu Portugalia

Unai Simon (29 de ani), portarul naționalei Spaniei, a intrat în istoria Campionatului Mondial după meciul câștigat de iberici în fața Portugaliei, scor 1-0, în optimile de finală.

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Victoria cu Portugalia a dus Spania în sferturile de finală și a confirmat forma defensivă excelentă a echipei lui Luis de la Fuente.

Unai Simon a intrat în istoria Mondialului

Portarul lui Athletic Bilbao a ajuns la 609 minute consecutive fără gol primit la Cupa Mondială, cea mai lungă serie de acest fel din istoria turneului.

Spania a stabilit un record al Cupei Mondiale, cu al șaselea meci consecutiv fără gol primit. Până acum, recordul era împărțit de Italia, la Mondialul din 1990, și Elveția, în perioada 2006-2010.

Seria lui Unai Simon a început la Mondialul din Qatar, în 2022, după meciul pierdut de Spania cu Japonia, scor 1-2, în faza grupelor. De atunci, portarul iberic nu a mai primit gol în partidele jucate la Cupa Mondială, conform apnews.com.

Safe hands 🧤



Unai Simón hasn't conceded a goal at the @FIFAWorldCup in 609 minutes - the longest streak in the tournament's history! 🇪🇸 pic.twitter.com/uQZCqbCsk1 — FIFA (@FIFAcom) July 8, 2026

Unai Simon depășise deja precedentul record în meciul cu Austria, câștigat de Spania cu 3-0, când ajunsese la 519 minute fără gol primit.

Vechea bornă îi aparținea italianului Walter Zenga, care nu primise gol timp de 517 minute la Mondialul din 1990.

În duelul cu Portugalia, Simon a avut două intervenții importante în prima repriză, ambele la șuturile lui Cristiano Ronaldo, iar ibericii au încheiat un nou meci fără gol primit.

Spania va juca în sferturile de finală pe 10 iulie împotriva Belgiei, care a eliminat Statele Unite, scor 4-1.

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