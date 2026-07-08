„Visit Craiova” în Ungaria FOTO. De ce Universitatea Craiova va avea acest mesaj neașteptat pe tricou la meciul din preliminariile Ligii Campionilor

Universitatea Craiova va debuta în această seară în preliminariile Ligii Campionilor cu un mesaj special pe tricouri.

Campioana României joacă în această seară cu Vitebsk, în turul I preliminar al Ligii Campionilor, de la ora 20:00. Meciul se va disputa în Ungaria.

Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pentru echipa lui Filipe Coelho, partida cu Vitebsk va fi prima partidă în care este utilizat noul echipament de acasă pentru sezonul 2026-2027.

Universitatea Craiova schimbă sponsorul principal cu „Visit Craiova”

La primul meci european al sezonului, Universitatea Craiova nu va avea pe tricouri numele sponsorului principal, Superbet.

În locul sponsorului, pe echipamentul alb-albaștrilor va apărea mesajul „Visit Craiova”. Oficialii clubului au ales astfel să promoveze orașul la nivel internațional.

Motivul ține de reglementările stricte din Ungaria privind publicitatea pentru jocuri de noroc.

În legislația maghiară, promovarea operatorilor de gambling este permisă doar în anumite condiții, pentru companii autorizate.

Campioana Belarusului nu poate juca în Europa pe teren propriu, după ce a ajutat Rusia la invadarea Ucrainei și își dispută meciurile de acasă în Ungaria.

Universitatea Craiova a câștigat titlul după o pauză de 35 de ani, în urma victoriei cu 5-0 în fața Universității Cluj, iar cu câteva zile înainte cucerise și Cupa României, reușind eventul.

La finalul sezonului, jucătorii, stafful tehnic și conducerea clubului au fost primiți la Primăria Craiova, în cadrul unei ceremonii oficiale.

Membrii echipei au fost distinși atunci cu titlul de „Cetățean de Onoare al municipiului Craiova”, cea mai importantă distincție simbolică acordată de Consiliul Local.

Partida se va disputa la Mezokovesd, în Ungaria, pe o arenă de aproximativ 4.200 de locuri. Returul este programat pe 15 iulie, de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport