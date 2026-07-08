„Visit Craiova” în Ungaria FOTO. De ce Universitatea Craiova va avea acest mesaj neașteptat pe tricou la meciul din preliminariile Ligii Campionilor +22 foto
Tricoul Universității Craiova Foto: Facebook / Universitatea Craiova
Liga Campionilor

„Visit Craiova” în Ungaria FOTO. De ce Universitatea Craiova va avea acest mesaj neașteptat pe tricou la meciul din preliminariile Ligii Campionilor

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 08.07.2026, ora 18:23
alt-text Actualizat: 08.07.2026, ora 18:23
  • Universitatea Craiova va debuta în această seară în preliminariile Ligii Campionilor cu un mesaj special pe tricouri.
  • Campioana României joacă în această seară cu Vitebsk, în turul I preliminar al Ligii Campionilor, de la ora 20:00. Meciul se va disputa în Ungaria.
  • Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pentru echipa lui Filipe Coelho, partida cu Vitebsk va fi prima partidă în care este utilizat noul echipament de acasă pentru sezonul 2026-2027.

Debut cu dreptul în Liga Campionilor U Craiova, victorie clară cu Vitebsk în preliminarii » Al Hamlawi, „dublă”!
Citește și
Debut cu dreptul în Liga Campionilor U Craiova, victorie clară cu Vitebsk în preliminarii » Al Hamlawi, „dublă”!
Citește mai mult
Debut cu dreptul în Liga Campionilor U Craiova, victorie clară cu Vitebsk în preliminarii » Al Hamlawi, „dublă”!

Universitatea Craiova schimbă sponsorul principal cu „Visit Craiova”

La primul meci european al sezonului, Universitatea Craiova nu va avea pe tricouri numele sponsorului principal, Superbet.

În locul sponsorului, pe echipamentul alb-albaștrilor va apărea mesajul „Visit Craiova”. Oficialii clubului au ales astfel să promoveze orașul la nivel internațional.

Motivul ține de reglementările stricte din Ungaria privind publicitatea pentru jocuri de noroc.

În legislația maghiară, promovarea operatorilor de gambling este permisă doar în anumite condiții, pentru companii autorizate.

Campioana Belarusului nu poate juca în Europa pe teren propriu, după ce a ajutat Rusia la invadarea Ucrainei și își dispută meciurile de acasă în Ungaria.

Galerie foto (22 imagini)

Universitatea Craiova va debuta în preliminariile Champions League cu un echipament nou, fără sponsorul principal pe tricouri. Foto: Facebook / Universitatea Craiova Universitatea Craiova va debuta în preliminariile Champions League cu un echipament nou, fără sponsorul principal pe tricouri. Foto: Facebook / Universitatea Craiova Universitatea Craiova va debuta în preliminariile Champions League cu un echipament nou, fără sponsorul principal pe tricouri. Foto: Facebook / Universitatea Craiova Universitatea Craiova va debuta în preliminariile Champions League cu un echipament nou, fără sponsorul principal pe tricouri. Foto: Facebook / Universitatea Craiova Universitatea Craiova va debuta în preliminariile Champions League cu un echipament nou, fără sponsorul principal pe tricouri. Foto: Facebook / Universitatea Craiova
+22 Foto
labels.photo-gallery

Universitatea Craiova a câștigat titlul după o pauză de 35 de ani, în urma victoriei cu 5-0 în fața Universității Cluj, iar cu câteva zile înainte cucerise și Cupa României, reușind eventul.

La finalul sezonului, jucătorii, stafful tehnic și conducerea clubului au fost primiți la Primăria Craiova, în cadrul unei ceremonii oficiale.

Membrii echipei au fost distinși atunci cu titlul de „Cetățean de Onoare al municipiului Craiova”, cea mai importantă distincție simbolică acordată de Consiliul Local.

Jucătorii de la U Craiova au devenit cetățeni de onoare ai orașului. Foto: Facebook / Lia Olguta Vasilescu
Jucătorii de la U Craiova au devenit cetățeni de onoare ai orașului. Foto: Facebook / Lia Olguta Vasilescu

Galerie foto (12 imagini)

Jucătorii de la U Craiova au devenit cetățeni de onoare ai orașului. Foto: Facebook / Lia Olguta Vasilescu Jucătorii de la U Craiova au devenit cetățeni de onoare ai orașului. Foto: Facebook / Lia Olguta Vasilescu Jucătorii de la U Craiova au devenit cetățeni de onoare ai orașului. Foto: Facebook / Lia Olguta Vasilescu Jucătorii de la U Craiova au devenit cetățeni de onoare ai orașului. Foto: Facebook / Lia Olguta Vasilescu Jucătorii de la U Craiova au devenit cetățeni de onoare ai orașului. Foto: Facebook / Lia Olguta Vasilescu
+12 Foto
labels.photo-gallery

Partida se va disputa la Mezokovesd, în Ungaria, pe o arenă de aproximativ 4.200 de locuri. Returul este programat pe 15 iulie, de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”.

Citește și

„Nu poți să spui «nu»”  Titularul de la FCSB nu exclude un transfer la Dinamo: „Odată ce m-am maturizat...”
Superliga
16:58
„Nu poți să spui «nu»” Titularul de la FCSB nu exclude un transfer la Dinamo: „Odată ce m-am maturizat...”
Citește mai mult
„Nu poți să spui «nu»”  Titularul de la FCSB nu exclude un transfer la Dinamo: „Odată ce m-am maturizat...”
„Visul american” s-a izbit de realitate De ce SUA continuă să rateze întâlnirea cu elita mondială
Campionatul Mondial
16:08
„Visul american” s-a izbit de realitate De ce SUA continuă să rateze întâlnirea cu elita mondială
Citește mai mult
„Visul american” s-a izbit de realitate De ce SUA continuă să rateze întâlnirea cu elita mondială

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un detaliu care a trecut neobservat la summitul NATO: România deschide calea către prima sa armă cu adevărat ofensivă – o rachetă de croazieră care poate lovi la peste 500 de km
Un detaliu care a trecut neobservat la summitul NATO: România deschide calea către prima sa armă cu adevărat ofensivă – o rachetă de croazieră care poate lovi la peste 500 de km
Un detaliu care a trecut neobservat la summitul NATO: România deschide calea către prima sa armă cu adevărat ofensivă – o rachetă de croazieră care poate lovi la peste 500 de km
Liga Campionilor Universitatea Craiova liga 1 craiova ML Vitebsk
Știrile zilei din sport
Victorie crucială Craiova e ca și calificată în turul 2! Ce mare problemă au rezolvat oltenii în drumul spre Liga Campionilor
Liga Campionilor
08.07
Victorie crucială Craiova e ca și calificată în turul 2! Ce mare problemă au rezolvat oltenii în drumul spre Liga Campionilor
Citește mai mult
Victorie crucială Craiova e ca și calificată în turul 2! Ce mare problemă au rezolvat oltenii în drumul spre Liga Campionilor
U Craiova, moment tensionat FOTO. Doi jucători ai oltenilor au refuzat să dea mâna cu adversarii de la Vitebsk » Legătura cu războaiele Rusiei
Liga Campionilor
08.07
U Craiova, moment tensionat FOTO. Doi jucători ai oltenilor au refuzat să dea mâna cu adversarii de la Vitebsk » Legătura cu războaiele Rusiei
Citește mai mult
U Craiova, moment tensionat FOTO. Doi jucători ai oltenilor au refuzat să dea mâna cu adversarii de la Vitebsk » Legătura cu războaiele Rusiei
Rusia iscă un nou „război” Infantino, sfidat! Motivul pentru care UEFA ar putea bloca revenirea echipelor rusești în fotbalul internațional
Campionate
08.07
Rusia iscă un nou „război” Infantino, sfidat! Motivul pentru care UEFA ar putea bloca revenirea echipelor rusești în fotbalul internațional
Citește mai mult
Rusia iscă un nou „război” Infantino, sfidat! Motivul pentru care UEFA ar putea bloca revenirea echipelor rusești în fotbalul internațional
Mbappe, amenințat cu închisoarea Senatoarea rasistă din Paraguay îl atacă din nou: „Nu te pune cu noi! Ronaldinho a pățit-o deja” » Prin ce a trecut brazilianul în 2020
Campionatul Mondial
08.07
Mbappe, amenințat cu închisoarea Senatoarea rasistă din Paraguay îl atacă din nou: „Nu te pune cu noi! Ronaldinho a pățit-o deja” » Prin ce a trecut brazilianul în 2020
Citește mai mult
Mbappe, amenințat cu închisoarea Senatoarea rasistă din Paraguay îl atacă din nou: „Nu te pune cu noi! Ronaldinho a pățit-o deja” » Prin ce a trecut brazilianul în 2020
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
08:58
A murit Gabi Mureșan Fostul campion al României cu CFR Cluj a decedat la doar 44 de ani! Era primarul unei comune și câștigase alegerile cu 89% din voturi
A murit Gabi Mureșan   Fostul campion al României cu CFR Cluj a decedat la doar 44 de ani! Era primarul unei comune și câștigase alegerile cu 89% din voturi
21:50
Victorie crucială Craiova e ca și calificată în turul 2! Ce mare problemă au rezolvat oltenii în drumul spre Liga Campionilor
Victorie crucială Craiova e ca și calificată în turul 2! Ce mare problemă au rezolvat oltenii în drumul spre Liga Campionilor
23:58
Drăgușin, primul interviu VIDEO. Fundașul român dezvăluie cum îl va ajuta în Serie A perioada petrecută la Tottenham
Drăgușin, primul interviu VIDEO. Fundașul român dezvăluie cum îl va ajuta în Serie A perioada petrecută la Tottenham
23:12
Coelho spune unde a greșit U Craiova Antrenorul campioanei, după 4-1 în Liga Campionilor: „Pare că a fost ușor, dar n-a fost”
Coelho spune unde a greșit U Craiova Antrenorul campioanei, după 4-1 în Liga Campionilor: „Pare că a fost ușor, dar n-a fost”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Top stiri
Tavi învață de la Mondial VIDEO. Gol de senzație  în victoria obținută de FCSB cu noua echipă a lui Olăroiu
Superliga
08.07
Tavi învață de la Mondial VIDEO. Gol de senzație în victoria obținută de FCSB cu noua echipă a lui Olăroiu
Citește mai mult
Tavi învață de la Mondial VIDEO. Gol de senzație  în victoria obținută de FCSB cu noua echipă a lui Olăroiu
Scandal uriaș în plin Mondial FBI anchetează Federația Argentiniană de Fotbal! » Operațiuni în valoare de 260 de milioane de dolari, sub lupa autorităților
Campionatul Mondial
08.07
Scandal uriaș în plin Mondial FBI anchetează Federația Argentiniană de Fotbal! » Operațiuni în valoare de 260 de milioane de dolari, sub lupa autorităților
Citește mai mult
Scandal uriaș în plin Mondial FBI anchetează Federația Argentiniană de Fotbal! » Operațiuni în valoare de 260 de milioane de dolari, sub lupa autorităților
Mit spulberat CM 2026 a lămurit cea mai mare dilemă la loviturile de departajare. Ce trebuie să faci ca să câștigi
Campionatul Mondial
08.07
Mit spulberat CM 2026 a lămurit cea mai mare dilemă la loviturile de departajare. Ce trebuie să faci ca să câștigi
Citește mai mult
Mit spulberat CM 2026 a lămurit cea mai mare dilemă la loviturile de departajare. Ce trebuie să faci ca să câștigi
Podurile peste Dâmbovița ar putea fi modernizate și accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități și părinții cu cărucioare. Protocol între Administrația Străzilor și Apele Române
B365
07.07
Podurile peste Dâmbovița ar putea fi modernizate și accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități și părinții cu cărucioare. Protocol între Administrația Străzilor și Apele Române
Citește mai mult
Podurile peste Dâmbovița ar putea fi modernizate și accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități și părinții cu cărucioare. Protocol între Administrația Străzilor și Apele Române

Echipe/Competiții

fcsb 28 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 14 rapid 9 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share