Schimbare imensă în Formula 1 Șefii competiției plănuiesc să crească numărul de curse sprint din sezonul viitor: „Deja se poate vedea efectul”

- Conducerea din Formula 1 plănuiește să mărească numărul cursei sprint începând cu sezonul următor.
Marele Premiu al Marii Britanii, desfășurat în weekend-ul trecut, a fost chiar unul dintre cele care includ o astfel de cursă scurtă în această stagiune, iar spectacolul a fost garantat atât sâmbătă, cât și duminică.
Sezonul 2027 ar putea aduce mai multe curse sprint în Formula 1
Astfel, șefii din F1 ar fi acum determinați să mărească numărul de sprint-uri, pentru a anima și mai mult sesiunile de vineri și sâmbătă, dinaintea curselor principale.
Modificarea ar putea apărea în sezonul 2027, în linie cu strategia comercială a Liberty Media, care își propune să genereze mai multă adrenalină pe pistă și să maximizeze veniturile.
De la 6 curse sprint care au loc în acest sezon, numărul ar putea crește la 9 sau 10, ceea ce ar reprezenta aproape 40% din Grand Prix-urile întregului calendar, informează Sky Sports, potrivit marca.com.
„Cred că efectul este deja vizibil, cu peste 150.000 de spectatori într-o vineri la Silverstone. Dacă nu le oferi ceva care să includă acțiune pe pistă, ar fi o greșeală”, a declarat Stefano Domenicali, directorul F1.
Care sunt cele 6 Grand Prix-uri care includ curse sprint în 2026
- China (Shanghai) – 13-15 martie
- Miami (SUA) – 1-3 mai
- Canada (Montreal) – 22-24 mai
- Marea Britanie (Silverstone) – 3-5 iulie
- Olanda (Zandvoort) – 21-23 august
- Singapore (Singapore) – 9-11 octombri
Cum funcționează cursa sprint? E vorba de o întrecere mai scurtă, sâmbăta, înaintea celei principale de duminică, unde primii 8 piloți sunt punctați în clasamentul general, descrescător, de la 8 puncte la 1 punct.