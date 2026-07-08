Schimbare imensă în Formula 1 Șefii competiției plănuiesc să crească numărul de curse sprint din sezonul viitor: „Deja se poate vedea efectul”

Conducerea din Formula 1 plănuiește să mărească numărul cursei sprint începând cu sezonul următor.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Marele Premiu al Marii Britanii, desfășurat în weekend-ul trecut, a fost chiar unul dintre cele care includ o astfel de cursă scurtă în această stagiune, iar spectacolul a fost garantat atât sâmbătă, cât și duminică.

Sezonul 2027 ar putea aduce mai multe curse sprint în Formula 1

Astfel, șefii din F1 ar fi acum determinați să mărească numărul de sprint-uri, pentru a anima și mai mult sesiunile de vineri și sâmbătă, dinaintea curselor principale.

Modificarea ar putea apărea în sezonul 2027, în linie cu strategia comercială a Liberty Media, care își propune să genereze mai multă adrenalină pe pistă și să maximizeze veniturile.

De la 6 curse sprint care au loc în acest sezon, numărul ar putea crește la 9 sau 10, ceea ce ar reprezenta aproape 40% din Grand Prix-urile întregului calendar, informează Sky Sports, potrivit marca.com.

„Cred că efectul este deja vizibil, cu peste 150.000 de spectatori într-o vineri la Silverstone. Dacă nu le oferi ceva care să includă acțiune pe pistă, ar fi o greșeală”, a declarat Stefano Domenicali, directorul F1.

Care sunt cele 6 Grand Prix-uri care includ curse sprint în 2026

China (Shanghai) – 13-15 martie

(Shanghai) – 13-15 martie Miami (SUA) – 1-3 mai

(SUA) – 1-3 mai Canada (Montreal) – 22-24 mai

(Montreal) – 22-24 mai Marea Britanie (Silverstone) – 3-5 iulie

(Silverstone) – 3-5 iulie Olanda (Zandvoort) – 21-23 august

(Zandvoort) – 21-23 august Singapore (Singapore) – 9-11 octombri

Cum funcționează cursa sprint? E vorba de o întrecere mai scurtă, sâmbăta, înaintea celei principale de duminică, unde primii 8 piloți sunt punctați în clasamentul general, descrescător, de la 8 puncte la 1 punct.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport