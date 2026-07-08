Rusia, înapoi în fotbal?! De ce FIFA vrea să permită echipelor Moscovei să reintre în competiții, deși războiul continuă. Reacția lui Infantino
Putin, mingea de fotbal și FIFA. Fotomontaj GOLAZO.ro
Campionate

Rusia, înapoi în fotbal?! De ce FIFA vrea să permită echipelor Moscovei să reintre în competiții, deși războiul continuă. Reacția lui Infantino

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 08.07.2026, ora 17:58
alt-text Actualizat: 08.07.2026, ora 17:58
  • FIFA plănuiește să imite decizia Comitetului Internațional Olimpic, care a ridicat suspendarea Rusiei în perspectiva Jocurilor de la Los Angeles 2028.
  • Reacția forului mondial, ce a spus Gianni Infantino despre interzicerea echipelor ruse în timpul războiului și ce a intenționat UEFA.
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Pe 24 februarie 2022, Rusia a invadat Ucraina și, de la sfârșitul acelei luni, FIFA și UEFA au interzis toate reprezentantele Moscovei din fotbal, și la masculin, și la feminin, la toate categoriile de vârstă.

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CIO a ridicat suspendarea Rusiei. Și FIFA?

Ambele foruri au făcut-o la presiunea internațională uriașă. Aproape toate țările Europei refuzau să joace contra Rusiei.

S-a spus la început că, atât timp cât războiul declanșat și alimentat de Vladimir Putin va continua, Rusia nu va fi readmisă.

Infantino și Putin. Președintele FIFA a încercat constant readucerea Rusiei în fotbal. Foto: Imago Infantino și Putin. Președintele FIFA a încercat constant readucerea Rusiei în fotbal. Foto: Imago
Infantino și Putin. Președintele FIFA a încercat constant readucerea Rusiei în fotbal. Foto: Imago

Dar interdicția e aproape de a se încheia, deși nu sunt semne că războiul se va opri în viitorul imediat.

Decizia Comitetului Internațional Olimpic (CIO), care a ridicat suspendarea Rusiei în perspectiva Jocurilor din 2028 de la Los Angeles, deschide poarta revenirii Moscovei și în fotbal.

Reacția FIFA și declarația lui Infantino: „Excluderea Rusiei a provocat și mai multă ură”

FIFA are acest plan. „Am aflat de hotărârea CIO și o vom analiza înainte de a decide asupra următorilor pași, în coordonare cu părțile interesate relevante”, a reacționat forul de la Zurich pentru Sky News.

În februarie, președintele său, Gianni Infantino, sugera readmiterea rușilor în fotbal, într-un interviu pentru Sky: „Excluderea lor nu a adus nimic bun. A provocat și mai multă frustrare și ură”.

FIFA oricum deschisese ușa Rusiei. Echipa de juniori U15 va participa în octombrie la o Cupă Mondială a tineretului, organizată în Azerbaidjan.

Ce a vrut să facă președintele UEFA. Burleanu s-a opus

În urmă cu trei ani, liderul UEFA, Aleksander Ceferin, a intenționat și el să primească naționalele ruse în competițiile europene de juniori.

Mai mulți membri ai Comitetului Executiv, inclusiv Răzvan Burleanu, ca reprezentant al Consiliului FIFA, s-au opus vehement acestei idei și Ceferin a abandonat-o.

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