Rusia, înapoi în fotbal?! De ce FIFA vrea să permită echipelor Moscovei să reintre în competiții, deși războiul continuă. Reacția lui Infantino

- FIFA plănuiește să imite decizia Comitetului Internațional Olimpic, care a ridicat suspendarea Rusiei în perspectiva Jocurilor de la Los Angeles 2028.
- Reacția forului mondial, ce a spus Gianni Infantino despre interzicerea echipelor ruse în timpul războiului și ce a intenționat UEFA.
Pe 24 februarie 2022, Rusia a invadat Ucraina și, de la sfârșitul acelei luni, FIFA și UEFA au interzis toate reprezentantele Moscovei din fotbal, și la masculin, și la feminin, la toate categoriile de vârstă.
CIO a ridicat suspendarea Rusiei. Și FIFA?
Ambele foruri au făcut-o la presiunea internațională uriașă. Aproape toate țările Europei refuzau să joace contra Rusiei.
S-a spus la început că, atât timp cât războiul declanșat și alimentat de Vladimir Putin va continua, Rusia nu va fi readmisă.
Dar interdicția e aproape de a se încheia, deși nu sunt semne că războiul se va opri în viitorul imediat.
Decizia Comitetului Internațional Olimpic (CIO), care a ridicat suspendarea Rusiei în perspectiva Jocurilor din 2028 de la Los Angeles, deschide poarta revenirii Moscovei și în fotbal.
Reacția FIFA și declarația lui Infantino: „Excluderea Rusiei a provocat și mai multă ură”
FIFA are acest plan. „Am aflat de hotărârea CIO și o vom analiza înainte de a decide asupra următorilor pași, în coordonare cu părțile interesate relevante”, a reacționat forul de la Zurich pentru Sky News.
În februarie, președintele său, Gianni Infantino, sugera readmiterea rușilor în fotbal, într-un interviu pentru Sky: „Excluderea lor nu a adus nimic bun. A provocat și mai multă frustrare și ură”.
FIFA oricum deschisese ușa Rusiei. Echipa de juniori U15 va participa în octombrie la o Cupă Mondială a tineretului, organizată în Azerbaidjan.
Ce a vrut să facă președintele UEFA. Burleanu s-a opus
În urmă cu trei ani, liderul UEFA, Aleksander Ceferin, a intenționat și el să primească naționalele ruse în competițiile europene de juniori.
Mai mulți membri ai Comitetului Executiv, inclusiv Răzvan Burleanu, ca reprezentant al Consiliului FIFA, s-au opus vehement acestei idei și Ceferin a abandonat-o.