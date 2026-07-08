Rusia, înapoi în fotbal?! De ce FIFA vrea să permită echipelor Moscovei să reintre în competiții, deși războiul continuă. Reacția lui Infantino

FIFA plănuiește să imite decizia Comitetului Internațional Olimpic, care a ridicat suspendarea Rusiei în perspectiva Jocurilor de la Los Angeles 2028.

Reacția forului mondial, ce a spus Gianni Infantino despre interzicerea echipelor ruse în timpul războiului și ce a intenționat UEFA.

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Pe 24 februarie 2022, Rusia a invadat Ucraina și, de la sfârșitul acelei luni, FIFA și UEFA au interzis toate reprezentantele Moscovei din fotbal, și la masculin, și la feminin, la toate categoriile de vârstă.

CIO a ridicat suspendarea Rusiei. Și FIFA?

Ambele foruri au făcut-o la presiunea internațională uriașă. Aproape toate țările Europei refuzau să joace contra Rusiei.

S-a spus la început că, atât timp cât războiul declanșat și alimentat de Vladimir Putin va continua, Rusia nu va fi readmisă.

Infantino și Putin. Președintele FIFA a încercat constant readucerea Rusiei în fotbal. Foto: Imago

Dar interdicția e aproape de a se încheia, deși nu sunt semne că războiul se va opri în viitorul imediat.

Decizia Comitetului Internațional Olimpic (CIO), care a ridicat suspendarea Rusiei în perspectiva Jocurilor din 2028 de la Los Angeles, deschide poarta revenirii Moscovei și în fotbal.

Reacția FIFA și declarația lui Infantino: „Excluderea Rusiei a provocat și mai multă ură”

FIFA are acest plan. „Am aflat de hotărârea CIO și o vom analiza înainte de a decide asupra următorilor pași, în coordonare cu părțile interesate relevante”, a reacționat forul de la Zurich pentru Sky News.

În februarie, președintele său, Gianni Infantino, sugera readmiterea rușilor în fotbal, într-un interviu pentru Sky: „Excluderea lor nu a adus nimic bun. A provocat și mai multă frustrare și ură”.

FIFA oricum deschisese ușa Rusiei. Echipa de juniori U15 va participa în octombrie la o Cupă Mondială a tineretului, organizată în Azerbaidjan.

Ce a vrut să facă președintele UEFA. Burleanu s-a opus

În urmă cu trei ani, liderul UEFA, Aleksander Ceferin, a intenționat și el să primească naționalele ruse în competițiile europene de juniori.

Mai mulți membri ai Comitetului Executiv, inclusiv Răzvan Burleanu, ca reprezentant al Consiliului FIFA, s-au opus vehement acestei idei și Ceferin a abandonat-o.

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