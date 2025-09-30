Pun piedici „câinilor” Măsura luată de Unirea Slobozia înainte de duelul cu Dinamo » Ialomițenii, puși în gardă de meciul precedent +55 foto
  • Unirea Slobozia a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Dinamo din etapa #12 din Liga 1.
  • Ialomițenii încearcă să le pună bețe-n roate fanilor echipei antrenate de Zeljko Kopic. Detalii, mai jos.

Atât Unirea Slobozia, cât și Dinamo, trec printr-o perioadă foarte bună în campionat. Cele două echipe sunt despărțite de doar 2 puncte.

Ialomițenii se află pe locul 6, poziție de play-off, cu 18 puncte după 11 etape, în timp ce „câinii” sunt pe 4, cu 20 de puncte.

Bilete pentru Unirea Slobozia-Dinamo. Fanii oaspeților, dezavantajați!

Echipa antrenată de Andrei Prepeliță a transmis pe Facebook că biletele pentru partida de vineri cu Dinamo au fost puse în vânzare.

„BILETE DISPONIBILE

Suporterii noștri pot achiziționa bilete pentru duelul cu Dinamo București - DOAR de la sala de sport «Andreea Nica» din Slobozia între orele 9:00-16:00.

Partida va avea loc pe Stadionul Clinceni, vineri, 3 octombrie, de la ora 20:30, contând pentru cea de a douăsprezecea etapă în SuperLiga Romania!

HAI LA MECI!”, a transmis Unirea Slobozia.

Biletele vor putea fi cumpărate doar de la sala de sport „Andreea Nica” din Slobozia, ialomițenii încercând astfel să-i descurajeze pe fanii lui Dinamo care vor să-și achiziționeze tichetele în avans.

Trebuie menționat că la celelalte partide de acasă din campionat, biletele pentru meciurile Unirii Slobozia au putut fi cumpărate și online.

Gruparea ialomițeană încearcă să evite situația din sezonul precedent, când fanii „câinilor” au luat cu asalt stadionul de la Clinceni.

În etapa 24 din sezonul 2024/2025, suporterii dinamoviști au profitat de faptul că biletele pentru meciul cu Unirea Slobozia au putut fi cumpărate online și au achiziționat și tichete la Tribuna 1 și Tribuna 2.

Aproximativ 2.000 de fani dinamoviști au fost prezenți la acel meci, iar trupa lui Zeljko Kopic s-a impus cu 3-1.

Pentru meciul de vineri, suporterii „câinilor” vor avea la dispoziție doar peluza oaspete, la 30 de lei biletul. Încă nu s-a anunțat ce se va întâmpla cu biletele de la Tribuna 1.

