„Asta m-a mirat tot timpul” Fenomenul remarcat de Basarab Panduru în rândul tinerilor fotbaliști români: „O grămadă fac asta! De ce?”

U CLUJ - CFR CLUJ 2-2. Basarab Panduru (55 de ani) nu înțelege de ce jucătorii români care își încep cariera în străinătate ajung să joace în Liga 1.

Acesta a făcut referire și la Lorenzo Biliboc (18 ani), marcator în derby-ul Clujului.

Biliboc a marcat golul care a adus un punct CFR-ului, luni, în partida cu Universitatea. Tânărul jucător a înscris în minutul 58.

Barasab Panduru, despre tinerii jucători români: „De ce te întorci?”

După meciul de pe Cluj Arena, Basarab Panduru a remarcat evoluția lui Lorenzo Biliboc, jucător născut și crescut în Italia.

Fostul internațional nu înțelege de ce tinerii jucători români aleg să-și înceapă cariera în străinătate, apoi se întorc să joace la echipe din România.

„Pe mine știi ce m-a mirat tot timpul? Noi am spus așa: la noi în țară nu te poți antrena cum trebuie, nu sunt antrenori, deși eu zic că sunt antrenori buni, dar pe ăia buni trebuie să îi plătești.

Unul care se duce pe afară și studiază și învață, când vine în țară probabil că vrea salariu. Tu nu vrei să îi dai, probabil vrei să îi dai foarte puțin. Ei (n.r. - fotbaliștii) pleacă de foarte mici în străinătate unde au teoretic și practic condiții mult mai bune.

Bă, de ce te întorci? Bă, dar nu se întoarce unul, se întorc cu grămada! De ce te mai întorci dacă ai vrut să pleci undeva unde ai condiții, unde ești antrenat? Tu pleci de mic, de ce n-ai fi de aceeași valoare cu colegii tăi de acolo?

Au plecat unii la 14-15 ani, vin înapoi, de ce mai vii înapoi? De-a lungul timpului mulți s-au dus în Italia”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport, citat de gsp.ro.

Golul din meciul cu U Cluj este al doilea înscris de Lorenzo Biliboc pentru CFR Cluj, după cel din partida cu UTA Arad.

În Italia, la echipele de tineret ale celor de la Juventus și Parma, Biliboc a marcat 34 de goluri și a oferit 10 pase decisive.

300.000 de euro valorează Lorenzo Biliboc, conform Transfermarkt

Fotbaliști români care au evoluat în străinătate, dar acum joacă în Liga 1

Câțiva dintre jucătorii români care se încadrează în remarcile lui Basarab Panduru sunt:

Lorenzo Biliboc (18 ani): de la Torino și Juventus la CFR Cluj

(18 ani): de la Torino și Juventus la CFR Cluj Darius Fălcușan (19 ani): de la Empoli la U Craiova

(19 ani): de la Empoli la U Craiova Cătălin Vulturar (21 de ani): de la Lecce la Rapid

(21 de ani): de la Lecce la Rapid Cătălin Cîrjan (22 de ani): de la Arsenal la Dinamo (trecut și pe la Rapid)

(22 de ani): de la Arsenal la Dinamo (trecut și pe la Rapid) Adrian Mazilu (20 de ani): de la Brighton la Dinamo

(20 de ani): de la Brighton la Dinamo Matei Ilie (22 de ani): de la Padova la CFR Cluj

