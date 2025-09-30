Conflict în derby-ul Madridului FOTO: Spiritele s-au încins între Koke și Vinicius. Provocat, jucătorul lui Atletico a avut o replică acidă pentru cel de la Real

Atletico Madrid - Real Madrid 5-2. După victoria categorică a formației la Simeone a ieșit la iveală un dialog dintre Koke (33 de ani) și Vinicius Junior (25 de ani).

Eșecul de pe Metropolitano a fost primul pentru formația „blanco” în acest sezon.

Atletico a reușit o victorie incredibilă contra rivalei din oraș, chiar în fața propriilor suporteri, însă derby-ul nu a fost lipsit de tensiuni pe teren.

Atletico - Real Madrid 5-2 . Scandal pe teren între Koke și Vinicius

Derby-ul Madridului nu putea fi lipsit de controverse între jucătorii de pe teren, astfel că pe parcursul celor 90 de minute au apărut mai multe scântei între Koke și Vinicius.

Într-un dialog dezvăluit ulterior, atacantul Realului l-a numit „plângăcios” pe mijlocașul gazdelor, care inițial nu a răspuns la provocările acestuia, informează marca.com.

Apoi, tot Vinicius a fost cel care l-a acuzat pe Koke că transmite orice conflict către jurnaliști: „Întotdeauna vorbești cu presa. Mereu. Tot ce îți spun, spui și presei”.

Reacția veteranului de la Atletico a apărut ceva mai târziu, când acesta i-a transmis lui Vinicius: „E cel mai bun. Îți va mânca pâinea”, arătând cu degetul spre Kylian Mbappe.

După acest eșec și după victoria Barcelonei, 2-1 cu Sociedad, Real Madrid a pierdut prima poziție din clasament.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport