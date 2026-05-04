„Nu aș trăda niciodată!" Florin Borța, replică după ce a fost făcut praf de Dani Coman: „Caracterul nu se negociază"

alt-text Publicat: 04.05.2026, ora 18:53
alt-text Actualizat: 04.05.2026, ora 18:53
  • U CLUJ - FC ARGEȘ 1-0. Florin Borța (26 de ani), fundașul stânga al piteștenilor, și-a cerut scuze pentru faza care a decis partida.

Rămasă fără obiectiv după ce nu a primit licența de Europa, FC Argeș spera să obțină un rezultat pozitiv pe Cluj Arena, dar, în minutul 90, Florin Borța a avut un atac imprudent în careu asupra lui Chipciu.

Marian Barbu nu a stat pe gânduri și a dictat penalty pentru oaspeți. Nistor a transformat fără probleme, iar piteștenii nu s-au ales cu nimic din acest meci.

U CLUJ - FC ARGEȘ 1-0. Florin Borța: „Nu mi-aş trăda niciodată colegii şi echipa”

Criticat aspru după meci de Dani Coman și de fanii lui FC Argeș, fundașul și-a cerut scuze pentru cele întâmplate și a avut un mesaj pentru cei care l-au acuzat de un posibil blat.

„Am greșit. Le prezint scuze colegilor, conducerii, staff-ului și, mai ales, suporterilor FC Argeș. Regretul pe care îl simt acum este greu de exprimat în cuvinte. În fotbal, o secundă poate schimba totul.

Celor care îmi sunt alături în aceste momente grele le mulțumesc din suflet. Obstacolele sunt făcute să fie depășite, nu să ne doboare.

Celor care m-au blestemat pe mine și pe cei dragi, le spun că nu mi-aș trăda niciodată echipa și colegii. Mai presus de orice, vreau ca fiul meu să crească mândru de numele pe care îl poartă. Nu mi-aș păta onoarea pentru nimic în lume!

CARACTERUL NU SE NEGOCIAZĂ!”, se arată în mesajul lui Florin Borța de pe Facebook

Dani Coman l-a făcut praf pe Borța: „Mai bine să nu-l am în față

La finalul partidei de pe Cluj Arena, președintele piteștenilor l-a făcut praf pe Borța.

E inexplicabil, nu există așa ceva. Nu se poate așa ceva, în minutul 90 să nu-l blochezi și să-i dai peste picioare. Să nu te ducă capul și să ataci decisiv acolo.

Nici nu contează acțiunea, nu se poate să nu te ducă capul. Nu ai voie în minutul 90 să îi dai peste picioare, indiferent de acțiunea pe care a făcut-o U Cluj.

Este un jucător cu experiență, care a evoluat foarte bine pe parcursul jocului. Eu cred că am făcut un meci bun, dar această greșeală umbrește tot efortul pe care l-au făcut.

Mai bine să nu-l am în față. Nu se poate să facă așa ceva. Sunt afectat, pentru că am demonstrat că putem să ne batem cu orice echipă din campionat.

Cu CFR am luat gol în ultima secundă, cu Dinamo am ratat victoria, acum la fel.

E greu să poți să le duci pe toate. Dacă nu jucam, dacă ne băteau 4-0, ziceam că sunt mai buni. Cu ce au fost ei mai buni? Au avut situații, dar nu au avut ocazii clare.

Asta e valoarea noastră. Păcat de efortul pe care jucătorii mei l-au făcut în acest play-off. Aveam doar 5 puncte în play-off”, a declarat Dani Coman la emisiunea „Fotbal Club”, de la Digi Sport.

