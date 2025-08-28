Jose Mourinho (62 de ani) a ajuns la cel de-al șaselea sezon consecutiv în care nu va antrena în Liga Campionilor.

Fenerbahce, echipa antrenată de portughez, a ratat calificarea pe tabloul principal al Ligii, după înfrângerea cu 0-1 în dublă manșă, cu Benfica în play-off.

După ce Fenerbahce a fost eliminată de Benfica, Mourinho a ajuns la cel de-al șaselea sezon consecutiv în care va fi absent din cea mai importantă competiție intercluburi.

Mourinho, șase ani fără meciuri în Ligă

Conform marca.com, ultima dată când „The Special One” a fost pe bancă la un meci din Champions League s-a întâmplat în sezonul 2019/20, mai exact pe 10 martie 2020, atunci când Tottenham, echipa antrenată de acesta, a pierdut cu 0-3 în fața celor de la RB Leipzig.

După plecarea de la Tottenham, Mourinho a mai antrenat-o pe AS Roma, echipă cu care a câștigat Conference League în 2022. Un an mai târziu, acesta a fost învins în finala Europa League de Sevilla, ratând astfel revenirea în elita fotbalului european.

Norocul nu i-a surâs legendarului tehnician nici în mandatul de la Fenerbahce. În cele două sezoane petrecute la formația turcă, acesta a ratat calificarea pe tabloul principal de două ori. Prima dată în fața celor de la Lille, în 2024, iar acum în fața Benficăi.

2 trofee Champions League are Mourinho în Palmares

Mourinho s-a impus în Champions League de două ori, cu două formații diferite. Prima dată, acesta câștiga Liga alături de Porto, în sezonul 2003/04. Ulterior, 6 ani mai târziu, repeta aceasta performanță, doar că pe banca celor de la Inter Milano.

Portughezul a stat pe banca tehnică în 145 de meciuri din Champions League, obținând 80 de victorii și 36 de remize. De asemenea, acesta a pierdut 35 de partide.

Conform site-ului UEFA, Mourinho ocupă locul #5 în clasamentul antrenorilor cu cele mai multe meciuri în Champions League. Acesta este depășit de Carlo Ancelotti, Alex Ferguson, Arsene Wenger și Pep Guardiola.

Fenerbahce, prestație lamentabilă în meciul cu Benfica

După 0-0 în tur, Fenerbahce s-a deplasat la Lisabona pentru returul cu Benfica din play-off-ul Ligii Campionilor. Turcii au avut o prestație lamentabilă, nereușind să trimită vreun șut pe spațiul porții în cele 90 de minute.

De cealaltă parte, Benfica a fost superioară, deținând controlul pe toată durata partidei.

Elevii lui Bruno Lage au avut două goluri anulate, în minutul 11, respectiv 23. La prima reușită a fost semnalizat un ofsaid, în timp ce la golul din minutul 23 arbitrul a anulat reușita pentru un fault în atac.

Golul calificării celor de la Benfica a fost marcat în minutul 35 de Kerem Akturkoglu, fostul jucător al rivalei celor de la Fenerbahce, Galatasaray.

Jose Mourinho: „Campionatul este principalul obiectiv”

La finalul partidei, tehnicianul portughez a declarat că principalul său obiectiv este câștigarea campionatului. De asemenea, acesta a recunoscut superioritatea Benficăi.

„Nu am mai câștigat campionatul de ani de zile, iar acesta este principalul obiectiv. Evident, Europa League este o competiție mai potrivită potențialului nostru. Anul trecut am avut un parcurs bun, dar am fost eliminați la penalty-uri de Rangers.

Vom încerca să mergem mai departe. Încă există echipe bune în Europa League, dar nivelul este diferit față de Liga Campionilor. Porto este și ea acolo și este puternică, foarte puternică”, a declarat Jose Mourinho, conform metro.co.uk.

Dacă analizez cu calm, concluziile sunt următoarele: în primul meci, ambele echipe au fost la egalitate, iar în al doilea meci, Benfica a fost mult mai bună decât noi în prima repriză. În a doua, am fost mai buni, dar nu cu mult. Jose Mourinho, antrenor Fenerbahce

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport