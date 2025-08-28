U Craiova, „risc major de insolvență” Datorii uriașe pentru liderul din Superliga: situația e dezastruoasă!

Pentru Universitatea Craiova, meciul retur cu Bașakșehir din play-off-ul Conference League are ca miză supraviețuirea financiară .

. Situația din contabilitatea liderului din Superliga României este dezastruoasă.

Antrenorul Mirel Rădoi (44 de ani) a atras atenția asupra situației alarmante în care se află clubul: Universitatea Craiova a înregistrat pierderi estimate la 14 milioane de euro în ultimii 10 ani și se află sub stricta monitorizare a UEFA pentru respectarea regulilor de Fair-play financiar.

Universitatea Craiova are datorii de 16,6 milioane de euro. Termene.ro: „Risc foarte mare de insolvență”

Asta înseamnă că echipa din Bănie are nevoie ca de aer de calificarea în faza principală a UECL pentru a-și echilibra bugetul. Fiecare meci european devine astfel vital pentru olteni.

Datele oficiale arată un dezechilibru uriaș: clubul are pierderi de aproape 19 milioane lei (3,8 milioane de euro) doar în 2024 și datorii cumulate de 82,9 milioane lei (16,6 milioane de euro).

În plus, potrivit portalului Termene.ro, o platformă care centralizează date financiare și juridice oficiale despre companiile din România, Universitatea Craiova are un scor al insolvenței de –2,60, încadrat la categoria „Risc foarte mare”.

Conform specialiștilor, acest scor indică o vulnerabilitate extremă în fața blocajului financiar, iar fără o corecție rapidă a dezechilibrului bugetar, pericolul intrării în insolvență rămâne ridicat.

Potrivit portalului Termene.ro, cel mai recent raport financiar, actualizat la 26 august 2025, arată că Universitatea Craiova 1948 Club Sportiv SA are un risc foarte mare de insolvență, scorul obținut fiind -2,60, adică în zona critică

Contactat de GOLAZO.ro, Mihai Rotaru a refuzat să comenteze situația contabilă a clubului.

Universitatea Craiova cheltuie mai mult decât încasează

Datele oficiale pentru 2024 evidențiază dezechilibrul financiar al liderului din Superliga României:

Venituri totale: 45,6 milioane lei ( 9,2 milioane euro )

45,6 milioane lei ( ) Cheltuieli totale: 64,2 milioane lei ( 12,9 milioane euro )

64,2 milioane lei ( ) Pierdere netă: 18,6 milioane lei ( 3,7 milioane euro ) (+36% față de 2023)

18,6 milioane lei ( ) (+36% față de 2023) Număr mediu angajați: 72

Ca o concluzie pe scurt, Universitatea Craiova cheltuie constant mai mult decât încasează, iar datoriile mari arată cât de dificil este pentru club să funcționeze fără sprijin financiar din partea acționarilor.

Creșterea veniturilor recente nu a reușit să acopere dezechilibrul, menținând clubul sub stricta supraveghere UEFA/FRF.

Trecem prin perioada fair-play-ului financiar și trecem printr-o perioadă îndelungată în care n-am mai fost prezenți în Europa. Din punct de vedere financiar, avem pierderi uriașe în ultimii 10 ani, am ajuns la cifra de 14 milioane de euro, suntem blocați în această lege a fair-play-ului financiar. Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova

Ce sancțiuni riscă Universitatea Craiova dacă nu respectă regulile de Fair‑Play Financiar

Universitatea Craiova riscă sancțiuni dure atât pe plan intern (FRF), cât și european (UEFA) dacă nu respectă regulile de Fair‑Play Financiar.

Avertisment sau mustrare oficială;

Amenzi financiare semnificative;

Deducere de puncte;

Reținerea veniturilor din competițiile UEFA;

Interdicție la înscrierea de noi jucători;

Limitarea lotului și a costurilor pentru Lista A;

Descalificarea din competițiile în curs sau excluderea din viitoarele competiții;

Retragerea titlurilor sau trofeelor obținute.

Mihai Rotaru, principalul investitor

Mihai Rotaru, acționar majoritar, controlează direct și indirect peste 60% din club. Dependența clubului de resursele acționarului este ilustrată, printre altele, de împrumutul cu garanție mobiliară de 1,25 milioane de euro, înregistrat în 2023 în Registrul Electronic Național de Garanții Mobiliare (RENGM).

Suma reprezintă a patra tranșă a transferului lui Alexandru Cicâldău la Galatasaray, în 2021, iar creanța de încasat a fost pusă ca garanție, asigurând recuperarea banilor. Între timp, Cicâldău a revenit la Universitatea Craiova.

Contractul de garanție, valabil până în 2028, arată cum Universitatea Craiova își gestionează lichiditatea prin drepturile de transfer și cât de mult depinde de aportul financiar al acționarului majoritar.

Cât poate câștiga Universitatea Craiova în Conference League

Universitatea Craiova poate obține 3,17 milioane de euro doar pentru calificarea în faza principală din Conference League. În plus, în faza grupelor UEFA oferă bonusuri de performanțe:

400.000 de euro pentru victorie

133.000 de euro pentru egal

Drepturile TV și market pool, care pot crește semnificativ totalul veniturilor europene

Astfel, dacă Universitatea Craiova se califică și obține rezultate bune în grupă, suma totală din premii și drepturi TV poate ajunge la 3–4 milioane de euro, iar pentru un parcurs ideal, chiar mai mult.

Echipe loc 1-8: 400.000 de euro

Echipe loc 9-24: 200.000 de euro

Optimi: 800.000 de euro

Sferturi: 1,3 milioane de euro

Semifinală: 2,5 milioane de euro

Finală: 4 milioane de euro

Câștigătoarea trofeului: 7 milioane de euro

Dacă ratează calificarea, Universitatea Craiova va primi doar un bonus de eliminare în valoare de 925.000 de euro.

Citește și:

VIDEO: cele mai noi imagini din sport