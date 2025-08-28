U Craiova, „risc major de insolvență”  Datorii uriașe pentru liderul din Superliga: situația e dezastruoasă! +9 foto
Mihai Rotaru este acționar majoritar și președintele CA al clubului Universitatea Craiova (foto: Sport Pictures)
Conference League

U Craiova, „risc major de insolvență” Datorii uriașe pentru liderul din Superliga: situația e dezastruoasă!

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 28.08.2025, ora 09:04
alt-text Actualizat: 28.08.2025, ora 11:17
  • Pentru Universitatea Craiova, meciul retur cu Bașakșehir din play-off-ul Conference League are ca miză supraviețuirea financiară.
  • Situația din contabilitatea liderului din Superliga României este dezastruoasă.

Antrenorul Mirel Rădoi (44 de ani) a atras atenția asupra situației alarmante în care se află clubul: Universitatea Craiova a înregistrat pierderi estimate la 14 milioane de euro în ultimii 10 ani și se află sub stricta monitorizare a UEFA pentru respectarea regulilor de Fair-play financiar.

 Miză financiară la Craiova Rădoi spune că o calificare în grupa Conference League poate scoate clubul din impas: „Suntem blocați de această lege”
Citește și
Miză financiară la Craiova Rădoi spune că o calificare în grupa Conference League poate scoate clubul din impas: „Suntem blocați de această lege”
Citește mai mult
 Miză financiară la Craiova Rădoi spune că o calificare în grupa Conference League poate scoate clubul din impas: „Suntem blocați de această lege”

Universitatea Craiova are datorii de 16,6 milioane de euro. Termene.ro: „Risc foarte mare de insolvență”

Asta înseamnă că echipa din Bănie are nevoie ca de aer de calificarea în faza principală a UECL pentru a-și echilibra bugetul. Fiecare meci european devine astfel vital pentru olteni.

Datele oficiale arată un dezechilibru uriaș: clubul are pierderi de aproape 19 milioane lei (3,8 milioane de euro) doar în 2024 și datorii cumulate de 82,9 milioane lei (16,6 milioane de euro).

În plus, potrivit portalului Termene.ro, o platformă care centralizează date financiare și juridice oficiale despre companiile din România, Universitatea Craiova are un scor al insolvenței de –2,60, încadrat la categoria „Risc foarte mare”.

Conform specialiștilor, acest scor indică o vulnerabilitate extremă în fața blocajului financiar, iar fără o corecție rapidă a dezechilibrului bugetar, pericolul intrării în insolvență rămâne ridicat.

Potrivit portalului Termene.ro, cel mai recent raport financiar, actualizat la 26 august 2025, arată că Universitatea Craiova 1948 Club Sportiv SA are un risc foarte mare de insolvență, scorul obținut fiind -2,60, adică în zona critică Potrivit portalului Termene.ro, cel mai recent raport financiar, actualizat la 26 august 2025, arată că Universitatea Craiova 1948 Club Sportiv SA are un risc foarte mare de insolvență, scorul obținut fiind -2,60, adică în zona critică
Potrivit portalului Termene.ro, cel mai recent raport financiar, actualizat la 26 august 2025, arată că Universitatea Craiova 1948 Club Sportiv SA are un risc foarte mare de insolvență, scorul obținut fiind -2,60, adică în zona critică

Contactat de GOLAZO.ro, Mihai Rotaru a refuzat să comenteze situația contabilă a clubului.

Universitatea Craiova cheltuie mai mult decât încasează

Datele oficiale pentru 2024 evidențiază dezechilibrul financiar al liderului din Superliga României:

  • Venituri totale: 45,6 milioane lei (9,2 milioane euro)
  • Cheltuieli totale: 64,2 milioane lei (12,9 milioane euro)
  • Pierdere netă: 18,6 milioane lei (3,7 milioane euro) (+36% față de 2023)
  • Număr mediu angajați: 72

Ca o concluzie pe scurt, Universitatea Craiova cheltuie constant mai mult decât încasează, iar datoriile mari arată cât de dificil este pentru club să funcționeze fără sprijin financiar din partea acționarilor.

Creșterea veniturilor recente nu a reușit să acopere dezechilibrul, menținând clubul sub stricta supraveghere UEFA/FRF.

Trecem prin perioada fair-play-ului financiar și trecem printr-o perioadă îndelungată în care n-am mai fost prezenți în Europa. Din punct de vedere financiar, avem pierderi uriașe în ultimii 10 ani, am ajuns la cifra de 14 milioane de euro, suntem blocați în această lege a fair-play-ului financiar. Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova

Ce sancțiuni riscă Universitatea Craiova dacă nu respectă regulile de Fair‑Play Financiar

Universitatea Craiova riscă sancțiuni dure atât pe plan intern (FRF), cât și european (UEFA) dacă nu respectă regulile de Fair‑Play Financiar.

  • Avertisment sau mustrare oficială;
  • Amenzi financiare semnificative;
  • Deducere de puncte;
  • Reținerea veniturilor din competițiile UEFA;
  • Interdicție la înscrierea de noi jucători;
  • Limitarea lotului și a costurilor pentru Lista A;
  • Descalificarea din competițiile în curs sau excluderea din viitoarele competiții;
  • Retragerea titlurilor sau trofeelor obținute.

Mihai Rotaru, principalul investitor

Mihai Rotaru, acționar majoritar, controlează direct și indirect peste 60% din club. Dependența clubului de resursele acționarului este ilustrată, printre altele, de împrumutul cu garanție mobiliară de 1,25 milioane de euro, înregistrat în 2023 în Registrul Electronic Național de Garanții Mobiliare (RENGM).

Suma reprezintă a patra tranșă a transferului lui Alexandru Cicâldău la Galatasaray, în 2021, iar creanța de încasat a fost pusă ca garanție, asigurând recuperarea banilor. Între timp, Cicâldău a revenit la Universitatea Craiova.

Contractul de garanție, valabil până în 2028, arată cum Universitatea Craiova își gestionează lichiditatea prin drepturile de transfer și cât de mult depinde de aportul financiar al acționarului majoritar.

Cât poate câștiga Universitatea Craiova în Conference League

Universitatea Craiova poate obține 3,17 milioane de euro doar pentru calificarea în faza principală din Conference League. În plus, în faza grupelor UEFA oferă bonusuri de performanțe:

  • 400.000 de euro pentru victorie
  • 133.000 de euro pentru egal
  • Drepturile TV și market pool, care pot crește semnificativ totalul veniturilor europene

Astfel, dacă Universitatea Craiova se califică și obține rezultate bune în grupă, suma totală din premii și drepturi TV poate ajunge la 3–4 milioane de euro, iar pentru un parcurs ideal, chiar mai mult.

  • Echipe loc 1-8: 400.000 de euro
  • Echipe loc 9-24: 200.000 de euro
  • Optimi: 800.000 de euro
  • Sferturi: 1,3 milioane de euro
  • Semifinală: 2,5 milioane de euro
  • Finală: 4 milioane de euro
  • Câștigătoarea trofeului: 7 milioane de euro

Dacă ratează calificarea, Universitatea Craiova va primi doar un bonus de eliminare în valoare de 925.000 de euro.

U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial
U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial

Galerie foto (9 imagini)

U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial
+9 Foto
labels.photo-gallery

Citește și:

Infern pe „Oblemenco” Doar 1.200 de bilete mai sunt disponibile pentru Universitatea - Istanbul Bașakșehir!
Citește și
Infern pe „Oblemenco” Doar 1.200 de bilete mai sunt disponibile pentru Universitatea - Istanbul Bașakșehir!
Citește mai mult
Infern pe „Oblemenco” Doar 1.200 de bilete mai sunt disponibile pentru Universitatea - Istanbul Bașakșehir!
„Asta e problema la Craiova” Un fost internațional explică ce trebuie să facă oltenii pentru titlu
Citește și
„Asta e problema la Craiova” Un fost internațional explică ce trebuie să facă oltenii pentru titlu
Citește mai mult
„Asta e problema la Craiova” Un fost internațional explică ce trebuie să facă oltenii pentru titlu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
Universitatea Craiova Mirel Radoi fair play financiar istanbul basaksehir conference league
Știrile zilei din sport
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Europa League
10:21
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Citește mai mult
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
Campionate
11:14
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
Citește mai mult
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
U Craiova își află azi adversarii  LIVE de la 14:00 , tragerea la sorți pentru faza principală a Conference League » Ce trebuie să știi
Conference League
11:18
U Craiova își află azi adversarii LIVE de la 14:00, tragerea la sorți pentru faza principală a Conference League » Ce trebuie să știi
Citește mai mult
U Craiova își află azi adversarii  LIVE de la 14:00 , tragerea la sorți pentru faza principală a Conference League » Ce trebuie să știi
FCSB își află azi adversarii LIVE de la 14:00 , tragerea la sorți pentru faza principală din Europa League » Tot ce trebuie să știi
Europa League
11:08
FCSB își află azi adversarii LIVE de la 14:00, tragerea la sorți pentru faza principală din Europa League » Tot ce trebuie să știi
Citește mai mult
FCSB își află azi adversarii LIVE de la 14:00 , tragerea la sorți pentru faza principală din Europa League » Tot ce trebuie să știi
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:14
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
10:21
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
10:59
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
10:46
Marin, omul meciului! Seară magică pentru români în cupele europene. Ce au făcut echipele antrenate de Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu
Marin, omul meciului!  Seară magică pentru români în cupele europene . Ce au făcut echipele antrenate de Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Top stiri din sport
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
Conference League
10:59
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
Citește mai mult
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
Demis imediat după meci! Șocul serii în Europa! Legenda fotbalului, dată afară după rezultatul rușinos
Conference League
00:36
Demis imediat după meci! Șocul serii în Europa! Legenda fotbalului, dată afară după rezultatul rușinos
Citește mai mult
Demis imediat după meci! Șocul serii în Europa! Legenda fotbalului, dată afară după rezultatul rușinos
Jaqueline Cristian, ce victorie!  VIDEO. S-a calificat în turul 3 la  US Open . Suma fabuloasă încasată » Sorana Cîrstea, eliminată după un meci dramatic
Tenis
09:21
Jaqueline Cristian, ce victorie! VIDEO. S-a calificat în turul 3 la US Open. Suma fabuloasă încasată » Sorana Cîrstea, eliminată după un meci dramatic
Citește mai mult
Jaqueline Cristian, ce victorie!  VIDEO. S-a calificat în turul 3 la  US Open . Suma fabuloasă încasată » Sorana Cîrstea, eliminată după un meci dramatic
Craiova a dat drumul la fiesta  VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
Conference League
28.08
Craiova a dat drumul la fiesta VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
Citește mai mult
Craiova a dat drumul la fiesta  VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League

Echipe/Competiții

fcsb 86 CFR Cluj 54 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
29.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share