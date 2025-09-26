Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă  Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv

Astăzi a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor și a meciurilor din Cupa României

Cea mai tare grupă e cea din care fac parte, printre altele, FCSB, Craiova, Petrolul și UTA

Derby-ul Universitatea Craiova - FCSB e în imposibilitatea de a se disputa la data la care FRF a programat ultima etapă din Cupă. Motivul, în rândurile de mai jos

Cupa României se va disputa în același format competițional ca și în precedentele 3 sezoane, iar prima fază, în care intră absolut toate echipele, e cea a grupelor. A cărei tragere la sorți a fost efectuată astăzi, la sediul FRF.

Cea mai tare grupă, de departe, se anunță grupa B, din care vor face parte Universitatea Craiova, FCSB, Petrolul și UTA. În ultima etapă a acestei serii sunt programate meciurile care care vor stabili cele două calificate în sferturi: U Craiova - FCSB, Gloria Bistrița - UTA și Sănătatea Cluj - Petrolul. Zilele rezervate de FRF pentru aceste jocuri sunt în intervalul 16-18 decembrie.

Și aici apare o problemă majoră. Pe 18 decembrie, Universitatea Craiova are de disputat ultimul meci din Conference League, cu AEK Atena, în deplasare. Automat, derby-ul cu FCSB nu se va putea juca la acea dată. Implicit, nici jocurile în care sunt implicate Petrolul și UTA, fiindcă ele vor trebui programate în același timp.

FRF se va reuni într-o ședință de urgență, într-un Comitet Executiv, în care se va găsi o soluție. În ultima lună competițională e exclus să se găsească o altă dată. Motivul, toate mijlocurile de săptămână din decembrie sunt ocupate:

Pe 2-4 decembrie e etapa a doua a Cupei României

Pe 11 decembrie, FCSB și Craiova joacă în Europa, cu Feyenoord și Sparta Praga

Pe 18 decembrie, în Europa joacă doar Craiova, cu AEK Atena

Următorul mijloc de săptămână ar fi 24-25 decembrie, fix de Crăciun

Chiar și până atunci, în octombrie și noiembrie, toate datele sunt ocupate: fie cu meciurile echipelor naționale, fie cu cele din cupele europene sau cu prima etapă din Cupa României.

E foarte probabil ca în ședința Comitetului Executiv să se ia în calcul ca ultima etapă a acestei grupe să se dispute în 2026, având în vedere că meciurile din sferturile Cupei României sunt programate abia pe 4 martie.

Liga 1 e programată să se reia în prima lună a lui 2026 pe 17 ianuarie, iar o variantă, puțin probabilă, ar fi ca U Craiova - FCSB să se joace înaintea acestei runde, pe 14 ianuarie, lucru care ar nemulțumi cluburile, fiindcă le-ar da peste cap pregătirea de iarnă.

Apoi, după startul Ligii 1, FCSB va fi implicată în ultimele două meciuri de Europa League: pe 22 ianuarie cu Dinamo Zagreb și pe 29 ianuarie cu Fenerbahce, după care ar urma o etapă intermediară de campionat, în zilele de 3-5 februarie (marți-joi).

Aproape sigur, se va decide ca ultima etapă din grupa B a Cupei României să se joace pe 11 februarie 2026 , la aproape două luni după data la care e acum programat pe site-ul FRF. Aceea ar fi singura dată liberă, fiindcă pe 19 și 26 februarie sunt programate primele meciuri eliminatorii în Europa și Conference League, unde FCSB și Craiova s-ar putea califica.

Dacă meciul de Cupă Craiova - FCSB va fi pe 11 februarie 2026, atunci el s-ar disputa cu doar 4 zile înainte meciului direct, dintre cele două formații, din returul campionatului regulat, programat tot în Bănie, pe 14 februarie. Pentru olteni ar fi o săptămână cu 3 derby-uri explozive: Dinamo (deplasare, 7 februarie), FCSB (acasă, Cupă, 11 februarie), FCSB (acasă, campionat, 14 februarie).

