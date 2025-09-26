CUPA ROMÂNIEI Dinamo - Dinamo în prima etapă! Derby-uri tari pentru FCSB și Rapid

Grupele Cupei României au fost stabilite vineri, la Casa Fotbalului.

Rapid și CFR Cluj vor face parte din grupa A, iar FCSB și Craiova în grupa B. Surpriza a venit în ultima grupă, din care fac parte CS Dinamo și FC Dinamo.

FRF va stabili ulterior și programul fiecărei echipe.

Cele 24 de echipe din această fază au fost împărțite în 4 grupe, iar fiecare dintre ele se va duela cu 3 dintre cei 5 adversari din grupă.

Cum arată grupele Cupei României

Grupa A: CFR Cluj, Rapid, Metaloglobus, FC Argeș, CSC Dumbrăvița, CSM Slatina

CFR Cluj, Rapid, Metaloglobus, FC Argeș, CSC Dumbrăvița, CSM Slatina Grupa B: Universitatea Craiova, FCSB, Petrolul Ploiești, UTA Arad, CS Gloria Bistrița, CS Sănătatea Cluj

Universitatea Craiova, FCSB, Petrolul Ploiești, UTA Arad, CS Gloria Bistrița, CS Sănătatea Cluj Grupa C: U Cluj, Oțelul Galați, Sepsi OSK, Csikszereda, Sporting Liești, Metalul Buzău

U Cluj, Oțelul Galați, Sepsi OSK, Csikszereda, Sporting Liești, Metalul Buzău Grupa D: FC Dinamo, Hermannstadt, Farul Constanța, FC Botoșani, Concordia Chiajna, CS Dinamo

Primele două clasate din fiecare grupă merg în sferturile de finală, iar câștigătoarele grupelor beneficiază de avantajul terenului propriu.

Programul din Cupa României

Etapa 1:

CSM Slatina - CFR Cluj (grupa A)

CSC Dumbrăvița - Rapid (grupa A)

Metaloglobus - Argeș (grupa A)

CS Sănătatea - CSU Craiova (grupa B)

Gloria Bistrița - FCSB (grupa B)

UTA - Petrolul (grupa B)

Metalul Buzău - U Cluj (grupa C)

Sporting Liești - Oțelul Galați (grupa C)

Csikszereda - Sepsi (grupa C)

CS Dinamo - FC Dinamo (grupa D)

Concordia Chiajna - Hermannstadt (grupa D)

Botoșani - Farul (grupa D)

Etapa 2:

Metaloglobus - CFR (grupa A)

Argeș - Rapid (grupa A)

Dumbrăvița - CSM Slatina (grupa A)

Petrolul - CSU Craiova (grupa B)

UTA - FCSB (grupa B)

CS Sănătatea - Gloria Bistrița (grupa B)

Sepsi - U Cluj (grupa C)

Csikszereda - Oțelul (grupa C)

Sporting Liești - Metalul Buzău (grupa C)

Farul - FC Dinamo (grupa D)

Botoșani - Hermannstadt (grupa D)

CS Dinamo - Concordia Chiajna (grupa D)

Etapa 3:

CFR Cluj - Rapid (grupa A)

CSM Slatina - Metaloglobus (grupa A)

CSC Dumbrăvița - FC Argeș (grupa A)

CSU Craiova - FCSB (grupa B)

CS Sănătatea - Petrolul (grupa B)

Gloria Bistrița - UTA (grupa B)

U Cluj - Oțelul (grupa C)

Metalul Buzău - Sepsi (grupa C)

Sporting Liești - Csikszereda (grupa C)

FC Dinamo - Hermannstadt (grupa D)

CS Dinamo - Farul (grupa D)

Chiajna - Botoșani (grupa D)

Cum au arătat urnele pentru tragerea la sorți a grupelor

Urna 1 : FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Rapid, Dinamo, Hermannstadt, Oțelul Galați

: FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Rapid, Dinamo, Hermannstadt, Oțelul Galați Urna 2 : Petrolul, UTA Arad, Farul, Botoșani, Sepsi, Argeș, Csikszereda, Metaloglobus

: Petrolul, UTA Arad, Farul, Botoșani, Sepsi, Argeș, Csikszereda, Metaloglobus Urna 3: CSM Slatina, Metalul Buzău, Concordia Chiajna, CSC Dumbrăvița, Gloria Bistrița, Sporting Liești, CS Dinamo București, Sănătatea Cluj

Fiecare grupă a conținut:

2 echipe din urna 1,

2 echipe din urna 2,

2 echipe din urna 3.

