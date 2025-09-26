CUPA ROMÂNIEI Dinamo - Dinamo în prima etapă! Derby-uri tari pentru FCSB și Rapid

- Grupele Cupei României au fost stabilite vineri, la Casa Fotbalului.
- Rapid și CFR Cluj vor face parte din grupa A, iar FCSB și Craiova în grupa B. Surpriza a venit în ultima grupă, din care fac parte CS Dinamo și FC Dinamo.
- FRF va stabili ulterior și programul fiecărei echipe.
Cele 24 de echipe din această fază au fost împărțite în 4 grupe, iar fiecare dintre ele se va duela cu 3 dintre cei 5 adversari din grupă.
Cum arată grupele Cupei României
- Grupa A: CFR Cluj, Rapid, Metaloglobus, FC Argeș, CSC Dumbrăvița, CSM Slatina
- Grupa B: Universitatea Craiova, FCSB, Petrolul Ploiești, UTA Arad, CS Gloria Bistrița, CS Sănătatea Cluj
- Grupa C: U Cluj, Oțelul Galați, Sepsi OSK, Csikszereda, Sporting Liești, Metalul Buzău
- Grupa D: FC Dinamo, Hermannstadt, Farul Constanța, FC Botoșani, Concordia Chiajna, CS Dinamo
Primele două clasate din fiecare grupă merg în sferturile de finală, iar câștigătoarele grupelor beneficiază de avantajul terenului propriu.
17:20 Dinamo - Dinamo, în prima etapă din grupele Cupei României!
Programul din Cupa României
Etapa 1:
- CSM Slatina - CFR Cluj (grupa A)
- CSC Dumbrăvița - Rapid (grupa A)
- Metaloglobus - Argeș (grupa A)
- CS Sănătatea - CSU Craiova (grupa B)
- Gloria Bistrița - FCSB (grupa B)
- UTA - Petrolul (grupa B)
- Metalul Buzău - U Cluj (grupa C)
- Sporting Liești - Oțelul Galați (grupa C)
- Csikszereda - Sepsi (grupa C)
- CS Dinamo - FC Dinamo (grupa D)
- Concordia Chiajna - Hermannstadt (grupa D)
- Botoșani - Farul (grupa D)
Etapa 2:
- Metaloglobus - CFR (grupa A)
- Argeș - Rapid (grupa A)
- Dumbrăvița - CSM Slatina (grupa A)
- Petrolul - CSU Craiova (grupa B)
- UTA - FCSB (grupa B)
- CS Sănătatea - Gloria Bistrița (grupa B)
- Sepsi - U Cluj (grupa C)
- Csikszereda - Oțelul (grupa C)
- Sporting Liești - Metalul Buzău (grupa C)
- Farul - FC Dinamo (grupa D)
- Botoșani - Hermannstadt (grupa D)
- CS Dinamo - Concordia Chiajna (grupa D)
Etapa 3:
- CFR Cluj - Rapid (grupa A)
- CSM Slatina - Metaloglobus (grupa A)
- CSC Dumbrăvița - FC Argeș (grupa A)
- CSU Craiova - FCSB (grupa B)
- CS Sănătatea - Petrolul (grupa B)
- Gloria Bistrița - UTA (grupa B)
- U Cluj - Oțelul (grupa C)
- Metalul Buzău - Sepsi (grupa C)
- Sporting Liești - Csikszereda (grupa C)
- FC Dinamo - Hermannstadt (grupa D)
- CS Dinamo - Farul (grupa D)
- Chiajna - Botoșani (grupa D)
Cum au arătat urnele pentru tragerea la sorți a grupelor
- Urna 1: FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Rapid, Dinamo, Hermannstadt, Oțelul Galați
- Urna 2: Petrolul, UTA Arad, Farul, Botoșani, Sepsi, Argeș, Csikszereda, Metaloglobus
- Urna 3: CSM Slatina, Metalul Buzău, Concordia Chiajna, CSC Dumbrăvița, Gloria Bistrița, Sporting Liești, CS Dinamo București, Sănătatea Cluj
Fiecare grupă a conținut:
- 2 echipe din urna 1,
- 2 echipe din urna 2,
- 2 echipe din urna 3.