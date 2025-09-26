CUPA ROMÂNIEI Dinamo - Dinamo în prima etapă! Derby-uri tari pentru FCSB și Rapid
Tragerea la sorți pentru grupele Cupei României
Cupa Romaniei

CUPA ROMÂNIEI Dinamo - Dinamo în prima etapă! Derby-uri tari pentru FCSB și Rapid

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 26.09.2025, ora 17:00
alt-text Actualizat: 26.09.2025, ora 17:40
  • Grupele Cupei României au fost stabilite vineri, la Casa Fotbalului.
  • Rapid și CFR Cluj vor face parte din grupa A, iar FCSB și Craiova în grupa B. Surpriza a venit în ultima grupă, din care fac parte CS Dinamo și FC Dinamo.
  • FRF va stabili ulterior și programul fiecărei echipe.

Cele 24 de echipe din această fază au fost împărțite în 4 grupe, iar fiecare dintre ele se va duela cu 3 dintre cei 5 adversari din grupă.

Deturnat de Lucescu? Negocieri intense cu românul dorit de o națională de top! Aproape convins să joace pentru România
Citește și
Deturnat de Lucescu? Negocieri intense cu românul dorit de o națională de top! Aproape convins să joace pentru România
Citește mai mult
Deturnat de Lucescu? Negocieri intense cu românul dorit de o națională de top! Aproape convins să joace pentru România

Cum arată grupele Cupei României

  • Grupa A: CFR Cluj, Rapid, Metaloglobus, FC Argeș, CSC Dumbrăvița, CSM Slatina
  • Grupa B: Universitatea Craiova, FCSB, Petrolul Ploiești, UTA Arad, CS Gloria Bistrița, CS Sănătatea Cluj
  • Grupa C: U Cluj, Oțelul Galați, Sepsi OSK, Csikszereda, Sporting Liești, Metalul Buzău
  • Grupa D: FC Dinamo, Hermannstadt, Farul Constanța, FC Botoșani, Concordia Chiajna, CS Dinamo

Primele două clasate din fiecare grupă merg în sferturile de finală, iar câștigătoarele grupelor beneficiază de avantajul terenului propriu.

17:20 Dinamo - Dinamo, în prima etapă din grupele Cupei României!

Programul din Cupa României

Etapa 1:

  • CSM Slatina - CFR Cluj (grupa A)
  • CSC Dumbrăvița - Rapid (grupa A)
  • Metaloglobus - Argeș (grupa A)
  • CS Sănătatea - CSU Craiova (grupa B)
  • Gloria Bistrița - FCSB (grupa B)
  • UTA - Petrolul (grupa B)
  • Metalul Buzău - U Cluj (grupa C)
  • Sporting Liești - Oțelul Galați (grupa C)
  • Csikszereda - Sepsi (grupa C)
  • CS Dinamo - FC Dinamo (grupa D)
  • Concordia Chiajna - Hermannstadt (grupa D)
  • Botoșani - Farul (grupa D)

Etapa 2:

  • Metaloglobus - CFR (grupa A)
  • Argeș - Rapid (grupa A)
  • Dumbrăvița - CSM Slatina (grupa A)
  • Petrolul - CSU Craiova (grupa B)
  • UTA - FCSB (grupa B)
  • CS Sănătatea - Gloria Bistrița (grupa B)
  • Sepsi - U Cluj (grupa C)
  • Csikszereda - Oțelul (grupa C)
  • Sporting Liești - Metalul Buzău (grupa C)
  • Farul - FC Dinamo (grupa D)
  • Botoșani - Hermannstadt (grupa D)
  • CS Dinamo - Concordia Chiajna (grupa D)

Etapa 3:

  • CFR Cluj - Rapid (grupa A)
  • CSM Slatina - Metaloglobus (grupa A)
  • CSC Dumbrăvița - FC Argeș (grupa A)
  • CSU Craiova - FCSB (grupa B)
  • CS Sănătatea - Petrolul (grupa B)
  • Gloria Bistrița - UTA (grupa B)
  • U Cluj - Oțelul (grupa C)
  • Metalul Buzău - Sepsi (grupa C)
  • Sporting Liești - Csikszereda (grupa C)
  • FC Dinamo - Hermannstadt (grupa D)
  • CS Dinamo - Farul (grupa D)
  • Chiajna - Botoșani (grupa D)

Cum au arătat urnele pentru tragerea la sorți a grupelor

  • Urna 1: FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Rapid, Dinamo, Hermannstadt, Oțelul Galați
  • Urna 2: Petrolul, UTA Arad, Farul, Botoșani, Sepsi, Argeș, Csikszereda, Metaloglobus
  • Urna 3: CSM Slatina, Metalul Buzău, Concordia Chiajna, CSC Dumbrăvița, Gloria Bistrița, Sporting Liești, CS Dinamo București, Sănătatea Cluj

Fiecare grupă a conținut:

  • 2 echipe din urna 1,
  • 2 echipe din urna 2,
  • 2 echipe din urna 3.

Citește și

„Fără Israel sau adio!”  Ultimatum legat de echipa care a declanșat scandalul uriaș: „Nu mai putem accepta”
Ciclism
13:47
„Fără Israel sau adio!” Ultimatum legat de echipa care a declanșat scandalul uriaș: „Nu mai putem accepta”
Citește mai mult
„Fără Israel sau adio!”  Ultimatum legat de echipa care a declanșat scandalul uriaș: „Nu mai putem accepta”
De ce a demisionat Pera Motivul pentru care selecționerul a renunțat la națională: „Decizia este extrem de dificilă”
Handbal
13:43
De ce a demisionat Pera Motivul pentru care selecționerul a renunțat la națională: „Decizia este extrem de dificilă”
Citește mai mult
De ce a demisionat Pera Motivul pentru care selecționerul a renunțat la națională: „Decizia este extrem de dificilă”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
FRF FRF tragere la sorti tragere la sorti Cupa Romaniei Cupa Romaniei grupe grupe
Știrile zilei din sport
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
Superliga
00:20
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
Citește mai mult
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”
Superliga
26.09
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”
Citește mai mult
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”
Altercație în tunel, la Craiova FOTO.  Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!”
Superliga
00:10
Altercație în tunel, la Craiova FOTO. Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!”
Citește mai mult
Altercație în tunel, la Craiova FOTO.  Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!”
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă  Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Cupa Romaniei
26.09
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Citește mai mult
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă  Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:33
România pleacă de pe Arena Națională Opțiune surprinzătoare aleasă pentru ultimul meci al „tricolorilor” din preliminariile CM 2026
România pleacă de pe Arena Națională Opțiune surprinzătoare aleasă pentru ultimul meci al „tricolorilor” din preliminariile CM 2026
18:15
Decizia FRF, contestată Nu înțelege hotărârea Federației: „Înainte dădea valoare, emoție”
Decizia FRF, contestată Nu înțelege hotărârea Federației: „Înainte dădea valoare, emoție”
17:36
Demis după doar 5 etape Încă un antrenor din Premier League a fost concediat » Clubul i-a găsit deja înlocuitor
Demis după doar 5 etape Încă un antrenor din Premier League a fost concediat » Clubul i-a găsit deja înlocuitor
15:13
„Un jucător rar, atipic” Diamantul revelației din Liga 1 e de vânzare: „Nu mă vor surprinde ofertele”
„Un jucător rar, atipic” Diamantul revelației din Liga 1 e de vânzare : „Nu mă vor surprinde ofertele”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Top stiri din sport
Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns  să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților
Europa League
10:30
Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților
Citește mai mult
Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns  să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor”. Cine iese din lot!
Nationala
09:30
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor”. Cine iese din lot!
Citește mai mult
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor”. Cine iese din lot!
Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League
Europa League
11:13
Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League
Citește mai mult
Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia
Stranieri
11:43
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia
Citește mai mult
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 24 rapid 21 Universitatea Craiova 33 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
27.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share