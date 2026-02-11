„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit

Clubul Dinamo a fost citat la ședința Comisiei de Disciplină de miercuri, dar cazul a fost amânat pentru săptămâna viitoare

Ce sancțiuni riscă echipa din Ștefan cel Mare, conform regulamentului, în rândurile de mai jos

GOLAZO.ro are raportul meciului Dinamo - Universitatea Craiova, cel care conține acuzații grave la adresa clubului gazdă. Documentul oficial, întocmit de observatorul de joc, Eduard Alexandru, are două principale capete de acuzare:

1. Scandările rasiste

Spre finalul meciului a existat un moment în care Istvan Kovacs s-a folosit de faptul că jocul era oprit pentru o accidentare și a venit la marginea terenului, pentru a discuta ceva cu observatorul de joc.

Imediat, crainicul arenei a făcut un apel către public să înceteze cu scandările la care făcea trimitere centralul. Raportul explică în mod clar acest moment și despre ce scandări a fost vorba:

“În minutul 78 am fost informat de către cel de-al patrulea oficial și, ulterior, chiar de către arbitrul jocului că o parte a galeriei Dinamo (circa 100 de persoane), respectiv cea situată la tribuna a 2-a, a scandat: Țiganul, Țiganul!, astfel încât am solicitat imediat crainicului efectuarea la stația de amplificare a stadionului a unui anunț de încetare a scandărilor.

Ca urmare a acestor anunțuri, scandările nu s-au mai repetat până la finalul jocului.

Nici Istvan Kovacs, dar nici observatorul meciului nu au specificat cine a fost ținta scandărilor rasiste ale fanilor lui Dinamo, dar cel mai probabil e vorba despre Ștefan Baiaram, care și la final a avut un conflict cu suporterii de la tribuna 1, cu unul dintre ei s-a și scuipat.

Mai mult, la interviurile de după joc a spus: “Ăștia sunt fanii lui Dinamo. Am fost înjurat de cineva din tribuna a 2-a. Am fost înjurat și scuipat. Da, am reacționat, deși nu trebuia. Am înjurat și eu.

Am greșit, dar nu înțeleg răutatea asta! Mai ales că sunt român, joc pentru echipa națională a României. Se vede și pe imagini că am fost scuipat și înjurat. Îmi pare rău că nu m-am controlat și am reacționat și eu”.

2. Istvan Kovacs, lovit de un obiect

După terminarea partidei, în timp ce brigada mergea spre vestiar, înainte să intre în tunel, înspre oficiali a fost aruncat un obiect din tribune, care l-a lovit pe Istvan Kovacs.

Acesta s-a oprit, s-a întors și a luat obiectul cu el la vestiar. Și acest incident e relatat în detaliu în raportul observatorului, care dezvălui inclusiv cu ce anume s-a aruncat în centralul partidei:

“În momentul când brigada de arbitri intra pe tunel, Istvan Kovacs a fost lovit în piept de un obiect aruncat din tribuna 1 de către un suporter dinamovist, fără a-i provoca nici un fel de vătămare corporală.

Acesta a ridicat obiectul și, ulterior, mi l-a înmânat la vestiar. Din analizarea acestuia am constatat că era o cutie goală de gumă de mestecat antifumat, de material plastic, de formă rotundă, dimensiune circa 5 centrimetri, greutate nesemnificativă, fără potențial vătămător”.

În cazul ambelor capete de acuzare, în regulament sunt prevăzute amenzi, însă Dinamo riscă în acest moment foarte mult, fiindcă se apropie de pragul maxim de sancțiune financiară, care odată depășit va aduce o decizie de a disputa cu porți închise un meci sau chiar de a fi obligată echipa să joace departe de București.

Comisia de Disciplină a FRF a decis în ședința de miercuri să amâne o decizie în cazul acestor incidente pentru săptămâna viitoare.

