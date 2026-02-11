„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot” +18 foto
Ștefan Baiaram/ o
„Au început jocurile” Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram: „Urât de tot”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.02.2026, ora 17:46
alt-text Actualizat: 11.02.2026, ora 18:30
  • Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific de la Universitatea Craiova, a reacționat vehement în urma suspendării primite de Ștefan Baiaram (23 de ani).
  • Oltenii nu se vor putea baza pe serviciile atacantului în cele două derby-uri cu FCSB: joi, în Cupa României, și duminică, în Liga 1.

Comisia de Disciplină a FRF l-a suspendat pe Ștefan Baiaram două etape, motivul fiind incidentele în care a fost implicat imediat după terminarea meciului cu Dinamo, de luni, joc terminat la egalitate, scor 1-1.

Nu orice scuipat e sancționat Baiaram a fost suspendat două etape. Un caz identic, cu un fotbalist de la FCSB, a fost tratat complet diferit
Nu orice scuipat e sancționat Baiaram a fost suspendat două etape. Un caz identic, cu un fotbalist de la FCSB, a fost tratat complet diferit
Nu orice scuipat e sancționat Baiaram a fost suspendat două etape. Un caz identic, cu un fotbalist de la FCSB, a fost tratat complet diferit

La ieșirea de pe teren, cel mai bun fotbalist al Craiovei din acest sezon a fost scuipat de un fan. Atacantul a reacționat la rândul său și l-a scuipat înapoi pe acel suporter.

Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Baiaram: „Au început jocurile”

Sorin Cârțu a criticat în termeni duri decizia Comisiei de Disciplină și acuzat că se fac „jocuri de culise” pentru pentru a o favoriza pe FCSB.

„M-ați surprins total. E clar, au început jocurile. Ele începuseră deja de la faza asta cu Baiaram și să vedem ce ne așteaptă de acum înainte, în play-off.

Acum rămâne să ne dea și un arbitru… Pentru unul dintre cele două jocuri mai mult ca sigur îl vom avea pe Barbu. Ce pot să spun, îți ia vorbele definitiv o astfel de decizie.

Cel care l-a provocat a fost și el interzis de pe stadioane, suspendat, amendat, ceva? Nimic, normal. În schimb s-au luat de jucător. Este o pierdere mare, absolut.

Ce să mai spun… Urât, urât de tot. Pentru mine e aiurea decizia luată împotriva lui și e clar că au început și altfel de partide”, a declarat Sorin Cârțu pentru fanatik.ro.

FOTO. Momentul în care Baiaram a scuipat un fan după Dinamo - U Craiova 1-1

Dinamo - U Craiova. Ștefan Baiaram scuipă un fan la ieșirea de pe teren. Foto - captură Prima Sport (13).jpg
Dinamo - U Craiova. Ștefan Baiaram scuipă un fan la ieșirea de pe teren. Foto - captură Prima Sport (13).jpg

Galerie foto (18 imagini)

Dinamo - U Craiova. Ștefan Baiaram scuipă un fan la ieșirea de pe teren. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Dinamo - U Craiova. Ștefan Baiaram scuipă un fan la ieșirea de pe teren. Foto - captură Prima Sport (2).jpg Dinamo - U Craiova. Ștefan Baiaram scuipă un fan la ieșirea de pe teren. Foto - captură Prima Sport (3).jpg Dinamo - U Craiova. Ștefan Baiaram scuipă un fan la ieșirea de pe teren. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Dinamo - U Craiova. Ștefan Baiaram scuipă un fan la ieșirea de pe teren. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
+18 Foto
Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!”

După meci, atacantul oltenilor a spus că știe că nu trebuia să reacționeze, dar nu regretă gestul pe care l-a făcut.

„Am fost foarte înjurat de cei de la Tribuna 2. Aceștia sunt fanii dinamoviști... M-au jignit! Sunt român, joc pentru naționala României, nu înțeleg de ce atâta răutate. Când m-am dus spre tunel am reacționat.

Un suporter m-a scuipat, nu știu ce căuta în zona aia. Se vede pe imagini că am fost scuipat. Nu trebuia să reacționez, dar nu regret”, a spus Ștefan Baiaram.

VIDEO. Golul marcat de Soro în Dinamo - Craiova 1-1

„Să nu ne bănuiți de vreo înțelegere" Sorin Cârțu, mesaj înainte de cele două meciuri cu FCSB: „Vreau arbitraje corecte"
„Să nu ne bănuiți de vreo înțelegere” Sorin Cârțu, mesaj înainte de cele două meciuri cu FCSB: „Vreau arbitraje corecte”
„Să nu ne bănuiți de vreo înțelegere” Sorin Cârțu, mesaj înainte de cele două meciuri cu FCSB: „Vreau arbitraje corecte”
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB

Universitatea Craiova suspendare dinamo Sorin Cartu stefan baiaram
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
„Țiganul! Țiganul!"  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
„Țiganul! Țiganul!” Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!"
Cine a pierdut medalia României? Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
„Au început jocurile"  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot"
„Au început jocurile” Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram: „Urât de tot”
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
„Suspectez corupție și indolență!" Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share