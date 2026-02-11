„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”

Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific de la Universitatea Craiova, a reacționat vehement în urma suspendării primite de Ștefan Baiaram (23 de ani).

Oltenii nu se vor putea baza pe serviciile atacantului în cele două derby-uri cu FCSB: joi, în Cupa României, și duminică, în Liga 1.

Comisia de Disciplină a FRF l-a suspendat pe Ștefan Baiaram două etape, motivul fiind incidentele în care a fost implicat imediat după terminarea meciului cu Dinamo, de luni, joc terminat la egalitate, scor 1-1.

La ieșirea de pe teren, cel mai bun fotbalist al Craiovei din acest sezon a fost scuipat de un fan. Atacantul a reacționat la rândul său și l-a scuipat înapoi pe acel suporter.

Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Baiaram: „Au început jocurile”

Sorin Cârțu a criticat în termeni duri decizia Comisiei de Disciplină și acuzat că se fac „jocuri de culise” pentru pentru a o favoriza pe FCSB.

„M-ați surprins total. E clar, au început jocurile. Ele începuseră deja de la faza asta cu Baiaram și să vedem ce ne așteaptă de acum înainte, în play-off.

Acum rămâne să ne dea și un arbitru… Pentru unul dintre cele două jocuri mai mult ca sigur îl vom avea pe Barbu. Ce pot să spun, îți ia vorbele definitiv o astfel de decizie.

Cel care l-a provocat a fost și el interzis de pe stadioane, suspendat, amendat, ceva? Nimic, normal. În schimb s-au luat de jucător. Este o pierdere mare, absolut.

Ce să mai spun… Urât, urât de tot. Pentru mine e aiurea decizia luată împotriva lui și e clar că au început și altfel de partide”, a declarat Sorin Cârțu pentru fanatik.ro.

FOTO. Momentul în care Baiaram a scuipat un fan după Dinamo - U Craiova 1-1

Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!”

După meci, atacantul oltenilor a spus că știe că nu trebuia să reacționeze, dar nu regretă gestul pe care l-a făcut.

„Am fost foarte înjurat de cei de la Tribuna 2. Aceștia sunt fanii dinamoviști... M-au jignit! Sunt român, joc pentru naționala României, nu înțeleg de ce atâta răutate. Când m-am dus spre tunel am reacționat.

Un suporter m-a scuipat, nu știu ce căuta în zona aia. Se vede pe imagini că am fost scuipat. Nu trebuia să reacționez, dar nu regret”, a spus Ștefan Baiaram.

VIDEO. Golul marcat de Soro în Dinamo - Craiova 1-1

