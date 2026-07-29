Universitatea Craiova și Levski Sofia se întâlnesc astăzi, de la ora 20:30, în manșa secundă a „dublei” din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor.

Meciul din Bănie va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe două posturi TV.

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Învinsă cu 1-0 la Sofia, campioana României speră să întoarcă soarta calificării în returul din Bănie.

Cine transmite U Craiova - Levski Sofia

Meciul în care echipa antrenată de Filipe Coelho va încerca să obțină calificarea în turul 3 preliminar al UCL va fi transmis în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dacă va trece de Levski, campioana României va avea asigurată cel puțin prezența în faza principală a Conference League.

Deși Universitatea vine după eșecul usturător din derby-ul cu Dinamo, 1-5, suporterii nu și-au pierdut entuziasmul și vor lua cu asalt stadionul „Ion Oblemenco”.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, Craiova a vândut peste 25.000 de bilete până marți după-amiază, la ora meciului fiind așteptați mai mulți fani.

FOTO. Levski Sofia - U Craiova 1-0, în manșa tur

De menționat că galeria campioanei Bulgariei nu va putea fi prezentă la duelul de pe „Ion Oblemenco”, după ce UEFA i-a interzis deplasarea în urma incidentelor provocate la meciul cu Borac Banja Luka, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

Dacă va trece de Levski, Craiova se va duela în turul trei preliminar din Liga Campionilor cu învingătoarea dintre Kairat Almaty și Omonia Nicosia (0-1 în tur).

În cazul în care va fi eliminată, campioana României își va continua parcursul în turul trei din Europa League, unde va da peste peste echipa finlandeză KuPS Kuopio.

Pierderi importante pentru Craiova la meciul cu Levski

Filipe Coelho se confruntă cu probleme importante de lot înaintea returului cu campiona Bulgariei.

Tehnicianul portughez nu îi va avea la dispoziție pe Oleksandr Romanchuk și Assad Al Hamlawi, doi dintre cei mai importanți fotbaliști în sezonul precedent, când oltenii au cucerit eventul.

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