Andrei Coubiș (23 de ani) a postat un mesaj de adio emoționant, după despărțirea de U Cluj.

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Clubul ardelean l-a cumpărat pe Coubiș de la Sampdoria pentru 125.000 de euro, după 6 luni petrecute sub formă de împrumut, marcând acum o afacere profitabilă, după ce a încasat 3 milioane de euro de la Lincoln City.

Andrei Coubiș, mesaj de adio pentru U Cluj

Fundașul român a fost prezentat la noul club în urmă cu câteva zile, însă a ținut să-și exprime mulțumirile față de fosta sa echipă, înaintea noii aventuri din liga secundă a Angliei.

„A venit momentul să îmi iau rămas-bun de la U Cluj.

Vreau să mulțumesc clubului, staff-ului, colegilor mei și, mai ales, suporterilor, care m-au susținut și m-au făcut să mă simt ca acasă din prima zi.

A fost o experiență importantă, pe care o voi purta mereu în suflet. Vă doresc tuturor mult succes în viitor și voi continua să susțin U Cluj cu drag. Haide, U!

Tancul vostru”, este mesajul transmis de Andrei Coubiș, pe Instagram.

Coubiș a jucat în acest sezon doar în partida tur din Europa League cu Dinamo Kiev, 0-0, apoi a fost rezervă la Supercupa pierdută cu Craiova, 1-1 și 3-5, după loviturile de departajare.

Crescut la academia lui AC Milan, Coubiș a ajuns în 2025 la Sampdoria, unde nu a reușit să se impună.

În ianuarie a fost împrumutat la U Cluj, pentru care a disputat 19 meciuri și alături de care a încheiat campionatul pe locul secund.

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