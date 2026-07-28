- Andrei Coubiș (23 de ani) a postat un mesaj de adio emoționant, după despărțirea de U Cluj.
Clubul ardelean l-a cumpărat pe Coubiș de la Sampdoria pentru 125.000 de euro, după 6 luni petrecute sub formă de împrumut, marcând acum o afacere profitabilă, după ce a încasat 3 milioane de euro de la Lincoln City.
Andrei Coubiș, mesaj de adio pentru U Cluj
Fundașul român a fost prezentat la noul club în urmă cu câteva zile, însă a ținut să-și exprime mulțumirile față de fosta sa echipă, înaintea noii aventuri din liga secundă a Angliei.
„A venit momentul să îmi iau rămas-bun de la U Cluj.
Vreau să mulțumesc clubului, staff-ului, colegilor mei și, mai ales, suporterilor, care m-au susținut și m-au făcut să mă simt ca acasă din prima zi.
A fost o experiență importantă, pe care o voi purta mereu în suflet. Vă doresc tuturor mult succes în viitor și voi continua să susțin U Cluj cu drag. Haide, U!
Tancul vostru”, este mesajul transmis de Andrei Coubiș, pe Instagram.
Coubiș a jucat în acest sezon doar în partida tur din Europa League cu Dinamo Kiev, 0-0, apoi a fost rezervă la Supercupa pierdută cu Craiova, 1-1 și 3-5, după loviturile de departajare.
Crescut la academia lui AC Milan, Coubiș a ajuns în 2025 la Sampdoria, unde nu a reușit să se impună.
În ianuarie a fost împrumutat la U Cluj, pentru care a disputat 19 meciuri și alături de care a încheiat campionatul pe locul secund.