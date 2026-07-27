O nouă lovitură pentru U Craiova După Assad Al Hamlawi, Coelho a pierdut un nou titular pentru meciul cu Levski Sofia!

Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul celor de la U Craiova, se confruntă cu noi probleme înaintea meciului retur cu Levski Sofia.

După Assad Al Hamlawi (25 de ani), alt titular e indisponibil. Detalii, mai jos.

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Ghinion pentru U Craiova, înaintea meciului decisiv pentru calificarea în turul trei preliminar din Liga Campionilor.

Oleksandr Romanchuk, indisponibil pentru returul cu Levski Sofia

Fundașul ucrainean este suspect de ruptură musculară și va absenta atât la meciul de miercuri, cât și la duelul cu Petrolul, programat sâmbătă.

Integralist în turul de la Sofia (0-1), Romanchuk a acuzat probleme medicale încă din startul partidei.

Acestea au recidivat la unul dintre antrenamentele premergătoare returului, iar staff-ul a decis că stoperul nu va putea juca, informează fanatik.ro.

De altfel, ucraineanul nu a fost inclus în lot nici pentru derby-ul pierdut de olteni, scor 1-5, cu Dinamo.

Pierderea este una imensă pentru Filipe Coelho, în condițiile în care Romanchuk este unul din jucătorii de bază ai formației din Bănie.

Adrian Rus, Vladimir Screciu, Nikola Stefanovic, Juraj Badelj sunt ceilalți fundași centrali din lotul oltenilor.

Pe lângă Romanchuk, Coelho nu se va putea baza nici pe Assad Al Hamlawi. În plus, şi alţi jucători din lot acuză probleme medicale , scrie primasport.ro.

2.500.000 de euro este cota lui Oleksandr Romanchuk, potrivit transfermarkt.ro

Ajuns vara trecută în Bănie, după ce oltenii au plătit 750.000 de euro celor de la Kryvbas, fundașul ucrainean a evoluat în 53 de partide pentru campioana României.

A reușit să înscrie șase goluri și a oferit patru pase decisive, având un rol important în câștigarea eventului.

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