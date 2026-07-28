Iad pe „Ion Oblemenco” Câte bilete a vândut Universitatea Craiova pentru returul cu Levski Sofia

Universitatea Craiova a vândut un număr impresionant de bilete înaintea returului cu Levski Sofia din turul doi preliminar al Ligii Campionilor. Detalii mai jos.

Partida se joacă miercuri, de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Învinsă cu 1-0 la Sofia, campioana României speră să întoarcă soarta calificării în returul din Bănie.

Peste 25.000 de bilete vândute pentru U Craiova - Levski Sofia

Formația antrenată de Filipe Coelho vine după eșecul usturător din derby-ul cu Dinamo, 1-5, însă suporterii nu și-au pierdut entuziasmul.

Fanii vor lua cu asalt stadionul „Ion Oblemenco” la ora meciului.

Din informațiile GOLAZO.ro, Craiova a vândut peste 25.000 de bilete până în acest moment.

De menționat că galeria campioanei Bulgariei nu va putea fi prezentă la duelul de pe „Ion Oblemenco”, după ce UEFA i-a interzis deplasarea în urma incidentelor provocate la meciul cu Borac Banja Luka, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

30.983 este capacitatea stadionului „Ion Oblemenco”

Dacă va trece de Levski, Craiova se va duela în turul trei preliminar din Liga Campionilor cu învingătoarea dintre Kairat Almaty și Omonia Nicosia (0-1 în tur).

În cazul în care va fi eliminată, campioana României își va continua parcursul în turul trei din Europa League, unde va da peste peste KuPS Kuopio.

Pierderi importante pentru Craiova la meciul cu Levski

Filipe Coelho se confruntă cu probleme importante de lot înaintea returului cu campiona Bulgariei.

Tehnicianul portughez nu îi va avea la dispoziție pe Oleksandr Romanchuk și Assad Al Hamlawi, doi dintre cei mai importanți fotbaliști în sezonul precedent, când oltenii au cucerit eventul.

FOTO. Levski Sofia - U Craiova 1-0

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