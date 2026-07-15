Mariano Rajoy , fost premier al Spaniei între între 2011 și 2018 , a reacționat, după scandalul provocat de remarcile sale rasiste înaintea meciului cu Franța din semifinalele CM 2026

, fost premier al Spaniei între , a reacționat, după scandalul provocat de remarcile sale rasiste înaintea meciului cu Franța din semifinalele CM 2026 Naționala Spaniei s-a calificat în marea finală după ce a învins cu 2-0.

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„Franța are și ea o echipă de top. Totuși, fără jucători francezi”, scria Rajoy într-un material de opinie publicat pe site-ul El Debate.

Ulterior, Pedro Sanchez, actualul prim-ministru al Spaniei, a avut o discuție cu omologul său din Franța, Sebastien Lecornu, în care a afirmat: „Mi-e foarte rușine de cuvintele fostului nostru președinte”.

Mariano Rajoy: „Nu își cer scuze pentru nimic”

Rajoy a reacționat și le-a mulțumit sarcastic autorităților pentru atenția acordată, reproșându-le că acest lucru le-a făcut să piardă din vedere alte probleme ale Spaniei.

„Nimic din toate acestea nu este banal. Totuși, îi interesează mai mult să-i facă pe plac unui ministru de Externe sau să facă o plecăciune în fața unui prim-ministru pentru a stârni vâlvă, a distrage atenția, a crea agitație – toate astea pentru ca nimeni să nu vorbească despre ceea ce trăim.

Ei nu-și cer scuze pentru nimic. Se pare că asta este o sarcină care le revine întotdeauna altora. Voi știți deja cum sunt eu și ce gândesc”, a scris Mariano Rajoy într-un nou material pentru El Debate, citat de marca.com.

Mariano Rajoy nu are o adversară preferată pentru finala CM 2026

Fostul prim-ministru a vorbit și despre calificarea Spaniei în marea finală a CM 2026 și a avut cuvinte de laudă la adresa naționalei Franței.

„Franța este o echipă excelentă, cu un atac extraordinar. Știam asta și au demonstrat-o din nou la acest Campionat Mondial.

Pentru a doua oară în istoria Campionatelor Mondiale, am ajuns în finală. Am mai făcut-o în 2010, în Africa de Sud. Am câștigat. Ne întoarcem în 2026, în Statele Unite. Nimeni nu a dăruit asta naționalei noastre”, a adăugat Rajoy.

Rajoy a precizat și pe cine ar prefera ca adversar în finală, dintre Anglia și Argentina:

„Personal, nu-mi place niciuna dintre ele. În plus, preferințele mele sunt irelevante, așa că nu vom pierde timpul.

Vom juca împotriva oricui câștigă. Va fi dificil, ca întotdeauna, și pentru noi și pentru oricare dintre ele”, a concluzionat Rajoy.

Marea finală a CM 2026 este programată duminică, 19 iulie, cu începere de la ora 22:00.

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