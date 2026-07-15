De ce Untold a refuzat U Cluj Cheltuiala uriașă pe care și-au asumat-o „șepcile roșii” pentru a juca pe Cluj Arena în cupele europene

Radu Constantea (42 de ani), președintele celor de la U Cluj, a explicat cum s-a ajuns la varianta Sfântu Gheorghe pentru meciurile din cupele europene, în perioada în care „Cluj Arena” nu este disponibilă.

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U Cluj își va continua aventura europeană indiferent de rezultatul meciului retur cu Dinamo Kiev, însă nu va mai putea evolua în fața propriilor suporteri în următoarea fază.

Începând de săptămâna viitoare, pe „Cluj Arena” încep pregătirile pentru festivalul Untold, care se desfășoară în perioada 6-9 august.

În aceste condiții, ardelenii au anunțat că vor evolua la Sfântu Gheorghe în turul 2 din Europa sau Conference League.

Radu Constantea: „Nu am reușit să ajungem la o înțelegere cu cei de la Untold”

Președintele „șepcilor roșii” a explicat cum s-a ajuns la această variantă. Radu Constantea subliniat că a făcut tot ce a putut pentru ca trupa lui Bergodi să poată juca pe „Cluj Arena”, dar nu a ajuns la un consens cu organizatorii Untold.

„Din păcate, nu am reușit să ajungem la o înțelegere cu cei de la Untold.

Am încercat, am făcut eforturi foarte mari, ne-am asumat inclusiv acoperirea unor costuri de aproximativ 250.000 de euro ca să putem juca pe Cluj Arena.

Din perspectiva asta, era important să jucăm acasă pentru noi și suporterii noștri. De asta am și vrut să evoluăm acasă.

Am reușit să-i convingem și pe cei doi potențiali adversari, mă refer aici la PAOK și Brann, să devansăm meciul cu o zi, de pe 23 iulie pe 22 iulie. Am găsit înțelegere și din partea UEFA, am avut și sprijinul FRF.

Din păcate, nu am ajuns la o înțelegere cu Untold, cei de acolo au nevoie de acele zile în plus pentru pregătire. Ar fi contat mult pentru noi, care nu avem un coeficient atât de bun (n.r. - U Cluj întâlnește echipe mai bine cotate), să jucăm pe teren propriu, cu suporterii în spate.

Arena din Sibiu nu a fost disponibilă, asta după ce oamenii de acolo au făcut anumite investiții la suprafața de joc. Stadionul de la Arad nu are omologare, de la Ploiești nu am primit un răspuns afirmativ, pentru că mai este închiriat și de alte echipe.

La București se suprapunea cu FCSB și cei de la UEFA ne-au recomandat să nu mergem acolo.

Nu aveam multe variante. Le mulțumim celor de la Sepsi că au răspuns prompt și ne-au pus la dispoziție infrastructura lor.

Stadionul celor de la Sepsi. Foto: Imago

Repet, pentru mine este o dezamăgire că nu am reușit să jucăm pe Cluj Arena. Ar fi contat mult. Am încercat să găsim variante și să suportăm cheltuieli uriașe pentru un singur meci, dar nu s-a putut”, a declarat Radu Constantea, citat de digisport.ro.

Radu Constantea: „Sperăm să fie ca anul trecut”

Întrebat când ar putea reveni U Cluj pe propria arenă, oficialul ardelenilor a replicat:

„Nu știu, depinde mult de cum va arăta gazonul, după festival. Sperăm să fie ca în ediția precedentă, când am putut juca la 8-9 zile după eveniment.

Anul trecut nu a fost nevoie de schimbarea gazonului”, a concluzionat președintele alb-negrilor.

Comunicatul celor de la U Cluj

„FC Universitatea Cluj anunță că partida de pe teren propriu, din prima manșă a turului 2 preliminar al Europa League, se va disputa la Sfântu Gheorghe, pe Sepsi OSK Arena, joi, 23 iulie 2026, începând cu ora 20:00.

Meciul nu a putut fi organizat pe Cluj Arena, unde au loc pregătiri pentru festivalul Untold.

FC Universitatea Cluj a purtat negocieri cu organizatorii festivalului. Clubul nostru a propus ca partida să se dispute pe Cluj Arena în data de 22 iulie, în paralel cu lucrările pregătitoare pentru Untold. Din păcate, negocierile nu au avut rezultatul sperat de noi.

Le mulțumim gazdelor de la Sepsi OSK pentru sprijinul acordat în vederea organizării partidei pe stadionul din Sfântu Gheorghe”, a anunțat U Cluj pe Facebook.

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