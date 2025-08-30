Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Universitatea Craiova (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Conference League

Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco" » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 30.08.2025, ora 21:42
alt-text Actualizat: 30.08.2025, ora 21:48
  • UEFA a anunțat programul echipei Universitatea Craiova în faza principală din Conference League, sezonul 2025/26.
  • Toate partidele vor fi transmise în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

După ce a reușit surpriza și a trecut în play-off de Istanbul Bașakșehir, gruparea din Bănie va disputa încă cel puțin șase meciuri europene.

Universitatea Craiova și-a aflat programul din Conference League

Echipa antrenată de Mirel Rădoi va debuta în deplasare, în Polonia, și va juca ultima partidă tot departe de „Ion Oblemenco”, în Grecia.

Programul complet:

  • 2 octombrie, ora 22:00: Rakow - U Craiova
  • 23 octombrie, ora 22:00: U Craiova - FC Noah
  • 6 noiembrie, ora 22:00: Rapid Viena - U Craiova
  • 27 noiembrie, ora 19:45: U Craiova - FSV Mainz 05
  • 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova.
Adversarele Universității Craiova în Conference League FOTO UEFA Adversarele Universității Craiova în Conference League FOTO UEFA
Adversarele Universității Craiova în Conference League FOTO UEFA

Cine sunt adversarele Universității Craiova

Rakow (Polonia / deplasare)

  • Formația poloneză a cunoscut o ascensiune impresionantă în ultimele sezoane, culminând cu câștigarea campionatului în sezonul 2022-2023.
  • La Rakow evoluează și internaționalul român Bogdan Racovițan, care a adunat 55 de minute pentru România la Euro 2024.
  • Cel mai valoros jucător din lotul estimat la 37,1 milioane de euro este portarul polonez Kacper Trelowski (4 milioane €), urmat de atacantul Jonatan Braut Brunes (3,5 milioane €).
  • În prezent, în Ekstraklasa, Rakow se află pe locul 12, cu 6 puncte după 4 partide, deși celelalte echipe au disputat între 5 și 6 meciuri. În sezonul precedent, Rakow a terminat pe locul doi în campionat.

Noah (Armenia / acasă)

  • Echipa din Yerevan este singura cu o valoare mai mică decât cea a Craiovei, 12 milioane de euro. Cel mai valoros jucător al lor este chiar Oshima (1,2 milioane €), fostul fotbalist al oltenilor, care a adunat 39 de meciuri, în care a marcat un gol și a oferit două pase decisive pentru Craiova
  • Clubul armean a câștigat campionatul și cupa în sezonul 2024-2025, iar calificarea în Conference League a obținut-o după victoria împotriva celor de la Olimpija Ljubljana, cu scor general 7-3.
  • Armenii au ratat calificarea în Champions League, fiind eliminați de Ferencváros (4-6 la general), și au ratat și accederea în Europa League după ce au fost învinși de Lincoln (6-7 la general).

Rapid Viena (Austria / deplasare)

  • Este unul dintre cele mai mari cluburi din Austria, având în palmares 32 de campionate austriece. De asemenea, clubul a câștigat campionatul Germaniei în sezonul 1940/1941, deoarece în acea perioadă Austria fusese anexată de Germania nazistă, iar echipele austriece au fost integrate în sistemul competițional german.
  • Cel mai valoros jucător din lot este Serge-Philippe Raux-Yao, fundaș care a jucat 58 de meciuri pentru austrieci. Valoarea lotului se ridică la 40 de milioane de euro.
  • Ultima oară a câștigat campionatul în sezonul 2007-2008, de atunci s-a aflat constant în umbra celor de la Red Bull Salzburg, Austria Viena și Sturm Graz
  • În prezent se află pe locul 2 în campionat, cu 10 puncte, după patru meciuri jucate. Sezonul trecut s-a clasat pe poziția a cincea, sub Sturm Graz, RB Salzburg, Austria Viena și Wolfsberger

FCV Mainz (Germania / acasă)

  • Nemții au un lot de șase ori mai valoros decât cel al oltenilor, iar sezonul trecut au încheiat pe locul șase în campionatul Germaniei.
  • Deși reprezintă cel mai valoros adversar din faza principală pentru elevii lui Rădoi, Mainz, cu un lot estimat la 139 de milioane de euro, se află pe locul 11 în clasamentul valoric al Bundesligii, conform transfermarkt.com.
  • Elevii lui Bo Henriksen, aflat pe banca tehnică din sezonul 2023-2024, au încheiat stagiunea precedentă pe locul șase, acumulând 14 victorii, 10 remize și 10 înfrângeri. Aceasta este cea mai bună clasare din sezonul 2015-2016, când a ocupat tot locul șase.
  • Cel mai valoros jucător din lotul lui Mainz este mijlocașul ofensiv Paul Nebel, evaluat la 24 de milioane de euro, urmat de mijlocașul central Nadiem Amiri și de mijlocașul defensiv Kaishu Sano, fiecare cu o valoare estimată de 20 de milioane de euro.

Sparta Praga (Cehia / acasă)

  • Adversarii cehi ai oltenilor au câștigat 14 titluri în Cehia și alte 24 de titluri pe vremea Cehoslovaciei. Sparta are un lot cotat la 73 de milioane, iar cel mai important jucător este Lukas Haraslin, căpitanul formației (7,5 milioane).
  • La Sparta joacă și Albion Rrahmani, fostul atacant al Rapidului.
  • Momentan, elevii lui Brian Priske se află pe primul loc în campionatul Cehiei, cu 16 puncte, după șase etape jucate.

AEK Atena (Grecia / deplasare)

  • Grecii au un lot estimat la 70 de milioane de euro, iar cel mai sonor nume din lot este Anthony Martial (29 de ani), fostul jucător de la Manchester United. În atac, tehnicianul Marko Nikolic poate conta și pe Luka Jovic, atacant care a jucat la Real Madrid și AC Milan.
  • La AEK Atena joacă și Răzvan Marin, mijlocașul român transferat de la Cagliari, care a bifat deja șase meciuri în care a marcat un gol pentru formația din Grecia.
  • AEK are 13 titluri de campioană, ultimul câștigat în sezonul 2022-2023 și este o formație cu apariții constante în cupele europene.

UEFA Universitatea Craiova AEK Atena Sparta Praga program Rapid Viena mainz conference league rakow fc noah
