„Visul american” s-a izbit de realitate De ce SUA continuă să rateze întâlnirea cu elita mondială
Puștii americani începuseră să înțeleagă și să iubească fotbalul. Au învățat însă și lecția suferinței / IMAGO
Campionatul Mondial

„Visul american” s-a izbit de realitate De ce SUA continuă să rateze întâlnirea cu elita mondială

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 08.07.2026, ora 16:08
alt-text Actualizat: 08.07.2026, ora 16:47
  • Mondialul organizat acasă trebuia să fie momentul în care fotbalul american își demonstra maturitatea.
  • În schimb, naționala Statelor Unite a părăsit competiția prea devreme față de așteptări, iar presa americană vorbește cu tristețe despre o nouă oportunitate irosită.
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Cupa Mondială găzduită de Statele Unite trebuia să fie momentul zero al transformării fotbalului american din fenomen de nișă în sport de primă mână.

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După înfrângerea drastică cu 4-1 în fața Belgiei, în optimile de finală, entuziasmul s-a transformat însă în dezamăgire amară. Analiza presei internaționale indică un verdict dur: SUA au irosit cea mai mare oportunitate din istoria lor fotbalistică.

O lecție de umilință

Pentru milioanele de fani americani care au umplut stadioanele și au „îmbrăcat” orașele în culorile naționale, a fost mai mult decât o eliminare. A fost o lecție de umilință.

„The Guardian” scrie că acest turneu trebuia să inspire generațiile viitoare, însă prestația echipei a lăsat în urmă doar întrebări incomode despre direcția în care se îndreaptă acest program sportiv.

385 de milioane
de euro valorează lotul SUA pe transfermarkt

Un sfert de secol de așteptări

În ultimii 25 de ani, fotbalul american a progresat incontestabil. MLS a crescut de la un campionat aflat la limita supraviețuirii la o competiție stabilă, capabilă să atragă vedete mondiale și să investească serios în academii.

Iar organizarea Cupei Mondiale trebuia să fie lovitura cea mare. Atmosfera a fost spectaculoasă, audiențele au fost excelente, iar interesul public a crescut enorm.

Tot mai mulți fotbaliști americani au ajuns în Europa. Pentru prima dată, naționala SUA a avut un nucleu format din jucători legitimați la cluburi importante din Anglia, Italia, Germania, Franța sau Spania.

15 jucători
din lotul de 26 al SUA evoluau la cluburi din Top 5 (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga și Ligue 1)

Pe hârtie, generația actuală părea cea mai talentată din istoria fotbalului american. Numai rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor.

În ciuda investițiilor masive și a popularității tot mai mari, naționala americană pare blocată într-un cerc vicios: reușește să treacă de echipele mai slab cotate, dar „se prăbușește” în momentul în care întâlnește o forță tactică și tehnică, așa cum s-a dovedit a fi Belgia.

Lipsa de poezie în joc, erorile defensive naive și inabilitatea de a controla momentele cheie au expus o realitate crudă: tactica și calitatea tehnică nu pot fi compensate doar prin entuziasm și logistică impecabilă.

Cum au fost eliminați americanii

  • SUA 1994: Brazilia - SUA 1-0 optimi de finală
  • Franța 1998: ultima în grupă (cu Germania, Iugoslavia, Iran)
  • Coreea de Sud / Japonia 2002: Germania - SUA 1-0, sferturi
  • Germania 2006: ultima în grupă (cu Italia, Cehia, Ghana)
  • Africa de Sud 2010: Ghana - SUA 2-1 (după prelungiri), optimi
  • Brazilia 2014: Belgia -SUA 2-1 (după prelungiri), optimi
  • Rusia 2018: nu s-a calificat
  • Qatar 2022: Olanda - SUA 3-1, optimi
  • SUA/Canada/Mexic 2026: Belgia - SUA 4-1, optimi

Scandalul „Balogun” – o pată pe obrazul fotbalului

Pe lângă eșecul sportiv, campania SUA a fost umbrită de controverse fără precedent. Intervenția politică a lui Donald Trump pentru ridicarea suspendării lui Folarin Balogun a transformat un meci de fotbal într-un subiect de dezbatere internațională la nivelul FIFA.

Acest episod a atras critici vehemente, europarlamentarii cerând deja investigații privind influența politică asupra forului mondial.

„A fost un moment în care fotbalul a devenit victima propriului său marketing”, notează jurnaliștii străini, subliniind că scandalurile extra-sportive nu au făcut decât să accentueze imaginea unei echipe care, în loc să lase fotbalul să vorbească, a căutat scurtături.

Ce urmează pentru „Soccer”?

Întrebarea care domină acum editorialele din SUA este: ce se întâmplă cu acei copii care au urmărit turneul cu speranță, visând să devină eroii de mâine? În loc să le ofere un model de succes, naționala le-a prezentat o echipă fără orizont clar.

Pentru fanii europeni și cei sud-americani, obișnuiți cu o tradiție fotbalistică profundă, „cazul SUA” este însă o veste bună: se pare că banii și infrastructura pot construi stadioane, dar nu pot cumpăra, peste noapte, ADN-ul necesar pentru a învinge elitele lumii.

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