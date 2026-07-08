„Nu poți să spui «nu»”  Titularul de la FCSB nu exclude un transfer la Dinamo: „Odată ce m-am maturizat...” +20 foto
Ștefan Târnovanu
Superliga

„Nu poți să spui «nu»” Titularul de la FCSB nu exclude un transfer la Dinamo: „Odată ce m-am maturizat...”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.07.2026, ora 16:58
alt-text Actualizat: 08.07.2026, ora 16:58
  • Ștefan Târnovanu (26 de ani) a vorbit din nou despre viitorul său și nu exclude o posibilă mutare-șoc la rivala Dinamo.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Portarul de la FCSB și-a exprimat de mai multe ori dorința de a pleca pe parcursul acestui an, mai ales după ce a fost ținut rezervă în detrimentul tânărului Matei Popa (18 ani), impus de Gigi Becali ca titular în a doua jumătate a sezonului trecut.

Radu Naum Dependence Day
Citește și
Radu Naum Dependence Day
Citește mai mult
Radu Naum Dependence Day

Ștefan Târnovanu, despre un transfer la Dinamo: „Nu poți să spui «nu» niciodată”

Târnovanu a revenit, în cele din urmă, în poarta echipei, în ultimele dueluri ale stagiunii precedente, însă în continuare visează la un transfer în străinătate.

„Am stat cu Șut, a plecat, am stat cu Olaru, a plecat, cu Pantea doar discutasem să stau cu el în cameră și nici nu a mai ajuns în cantonament, deci cred că sunt talismanul lor.

Clar imi doresc să fac pasul în străinătate, nu e prima oară când o spun. Dacă ești fotbalist și nu îți dorești să faci pasul mai sus, nu înțeleg pentru ce mai joci, îmi doresc, dar o să se întâmple când va fi momentul potrivit. Până atunci sunt sută la sută concentrat, foarte calm, nu mai sunt nemulțumit, sunt foarte fericit.

Oferte scrise nu au existat. Au fost discuții, dar prea puțin importante. M-am gândit, am auzit și eu anumite chestii, dar până nu se întâmplă ceva, nu am de ce să îmi fac speranțe sau ceva. Sunt aici cu gândul 200%, dar ar fi o opțiune, Turcia e un campionat puternic, da”, a spus Ștefan Târnovanu, potrivit sport.ro.

Cât despre un posibil transfer la rivala Dinamo, goalkeeper-ul nu exclude această variantă:

„Dacă m-ai fi întrebat acum 5-6 ani, aș fi spus convins: «100 nu!», dar odată ce m-am maturizat, cred că nu poți să spui niciodată în viață: «Nu, niciodată nu o să fac asta». Nu poți să știi niciodată. Clar, sunt stelist, am ținut cu Steaua (n.r. - FCSB) de mic, dar nu știu ce să spun”.

FOTO. FCSB, la plecarea în cantonamentul din Olanda

FCSB a plecat în cantonamentul din Țările de Jos. Foto: Facebook / FCSB
FCSB a plecat în cantonamentul din Țările de Jos. Foto: Facebook / FCSB

Galerie foto (20 imagini)

FCSB a plecat în cantonamentul din Țările de Jos. Foto: Facebook / FCSB FCSB a plecat în cantonamentul din Țările de Jos. Foto: Facebook / FCSB FCSB a plecat în cantonamentul din Țările de Jos. Foto: Facebook / FCSB FCSB a plecat în cantonamentul din Țările de Jos. Foto: Facebook / FCSB FCSB a plecat în cantonamentul din Țările de Jos. Foto: Facebook / FCSB
+20 Foto
labels.photo-gallery

Ajuns în 2020 la FCSB de la Poli Iași, Târnovanu s-a impus rapid ca titular, fiind un jucător de bază în ultimele sezoane.

A jucat 207 partide în tricoul echipei, iar în 71 dintre acestea nu a primit gol. Târnovanu a câștigat și 4 trofee în cele 6 sezoane petrecute la club: 2 titluri (2024, 2025) și 2 Supercupe (2025, 2026).

Citește și

Trump intervine din nou?  Spaniolii se tem că președintele SUA i-ar putea dezavantaja la CM 2030: „Intenția este clară”
Campionatul Mondial
16:12
Trump intervine din nou? Spaniolii se tem că președintele SUA i-ar putea dezavantaja la CM 2030: „Intenția este clară”
Citește mai mult
Trump intervine din nou?  Spaniolii se tem că președintele SUA i-ar putea dezavantaja la CM 2030: „Intenția este clară”
„Visul american” s-a izbit de realitate De ce SUA continuă să rateze întâlnirea cu elita mondială
Campionatul Mondial
16:08
„Visul american” s-a izbit de realitate De ce SUA continuă să rateze întâlnirea cu elita mondială
Citește mai mult
„Visul american” s-a izbit de realitate De ce SUA continuă să rateze întâlnirea cu elita mondială

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un detaliu care a trecut neobservat la summitul NATO: România deschide calea către prima sa armă cu adevărat ofensivă – o rachetă de croazieră care poate lovi la peste 500 de km
Un detaliu care a trecut neobservat la summitul NATO: România deschide calea către prima sa armă cu adevărat ofensivă – o rachetă de croazieră care poate lovi la peste 500 de km
Un detaliu care a trecut neobservat la summitul NATO: România deschide calea către prima sa armă cu adevărat ofensivă – o rachetă de croazieră care poate lovi la peste 500 de km
dinamo bucuresti transfer fcsb stefan tarnovanu
Știrile zilei din sport
Victorie crucială Craiova e ca și calificată în turul 2! Ce mare problemă au rezolvat oltenii în drumul spre Liga Campionilor
Liga Campionilor
08.07
Victorie crucială Craiova e ca și calificată în turul 2! Ce mare problemă au rezolvat oltenii în drumul spre Liga Campionilor
Citește mai mult
Victorie crucială Craiova e ca și calificată în turul 2! Ce mare problemă au rezolvat oltenii în drumul spre Liga Campionilor
U Craiova, moment tensionat FOTO. Doi jucători ai oltenilor au refuzat să dea mâna cu adversarii de la Vitebsk » Legătura cu războaiele Rusiei
Liga Campionilor
08.07
U Craiova, moment tensionat FOTO. Doi jucători ai oltenilor au refuzat să dea mâna cu adversarii de la Vitebsk » Legătura cu războaiele Rusiei
Citește mai mult
U Craiova, moment tensionat FOTO. Doi jucători ai oltenilor au refuzat să dea mâna cu adversarii de la Vitebsk » Legătura cu războaiele Rusiei
Rusia iscă un nou „război” Infantino, sfidat! Motivul pentru care UEFA ar putea bloca revenirea echipelor rusești în fotbalul internațional
Campionate
08.07
Rusia iscă un nou „război” Infantino, sfidat! Motivul pentru care UEFA ar putea bloca revenirea echipelor rusești în fotbalul internațional
Citește mai mult
Rusia iscă un nou „război” Infantino, sfidat! Motivul pentru care UEFA ar putea bloca revenirea echipelor rusești în fotbalul internațional
Mbappe, amenințat cu închisoarea Senatoarea rasistă din Paraguay îl atacă din nou: „Nu te pune cu noi! Ronaldinho a pățit-o deja” » Prin ce a trecut brazilianul în 2020
Campionatul Mondial
08.07
Mbappe, amenințat cu închisoarea Senatoarea rasistă din Paraguay îl atacă din nou: „Nu te pune cu noi! Ronaldinho a pățit-o deja” » Prin ce a trecut brazilianul în 2020
Citește mai mult
Mbappe, amenințat cu închisoarea Senatoarea rasistă din Paraguay îl atacă din nou: „Nu te pune cu noi! Ronaldinho a pățit-o deja” » Prin ce a trecut brazilianul în 2020
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
08:58
A murit Gabi Mureșan Fostul campion al României cu CFR Cluj a decedat la doar 44 de ani! Era primarul unei comune și câștigase alegerile cu 89% din voturi
A murit Gabi Mureșan   Fostul campion al României cu CFR Cluj a decedat la doar 44 de ani! Era primarul unei comune și câștigase alegerile cu 89% din voturi
21:50
Victorie crucială Craiova e ca și calificată în turul 2! Ce mare problemă au rezolvat oltenii în drumul spre Liga Campionilor
Victorie crucială Craiova e ca și calificată în turul 2! Ce mare problemă au rezolvat oltenii în drumul spre Liga Campionilor
23:58
Drăgușin, primul interviu VIDEO. Fundașul român dezvăluie cum îl va ajuta în Serie A perioada petrecută la Tottenham
Drăgușin, primul interviu VIDEO. Fundașul român dezvăluie cum îl va ajuta în Serie A perioada petrecută la Tottenham
23:12
Coelho spune unde a greșit U Craiova Antrenorul campioanei, după 4-1 în Liga Campionilor: „Pare că a fost ușor, dar n-a fost”
Coelho spune unde a greșit U Craiova Antrenorul campioanei, după 4-1 în Liga Campionilor: „Pare că a fost ușor, dar n-a fost”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Top stiri
Tavi învață de la Mondial VIDEO. Gol de senzație  în victoria obținută de FCSB cu noua echipă a lui Olăroiu
Superliga
08.07
Tavi învață de la Mondial VIDEO. Gol de senzație în victoria obținută de FCSB cu noua echipă a lui Olăroiu
Citește mai mult
Tavi învață de la Mondial VIDEO. Gol de senzație  în victoria obținută de FCSB cu noua echipă a lui Olăroiu
Scandal uriaș în plin Mondial FBI anchetează Federația Argentiniană de Fotbal! » Operațiuni în valoare de 260 de milioane de dolari, sub lupa autorităților
Campionatul Mondial
08.07
Scandal uriaș în plin Mondial FBI anchetează Federația Argentiniană de Fotbal! » Operațiuni în valoare de 260 de milioane de dolari, sub lupa autorităților
Citește mai mult
Scandal uriaș în plin Mondial FBI anchetează Federația Argentiniană de Fotbal! » Operațiuni în valoare de 260 de milioane de dolari, sub lupa autorităților
Mit spulberat CM 2026 a lămurit cea mai mare dilemă la loviturile de departajare. Ce trebuie să faci ca să câștigi
Campionatul Mondial
08.07
Mit spulberat CM 2026 a lămurit cea mai mare dilemă la loviturile de departajare. Ce trebuie să faci ca să câștigi
Citește mai mult
Mit spulberat CM 2026 a lămurit cea mai mare dilemă la loviturile de departajare. Ce trebuie să faci ca să câștigi
Podurile peste Dâmbovița ar putea fi modernizate și accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități și părinții cu cărucioare. Protocol între Administrația Străzilor și Apele Române
B365
07.07
Podurile peste Dâmbovița ar putea fi modernizate și accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități și părinții cu cărucioare. Protocol între Administrația Străzilor și Apele Române
Citește mai mult
Podurile peste Dâmbovița ar putea fi modernizate și accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități și părinții cu cărucioare. Protocol între Administrația Străzilor și Apele Române

Echipe/Competiții

fcsb 28 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 14 rapid 9 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share