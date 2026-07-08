„Nu poți să spui «nu»” Titularul de la FCSB nu exclude un transfer la Dinamo: „Odată ce m-am maturizat...”

Ștefan Târnovanu (26 de ani) a vorbit din nou despre viitorul său și nu exclude o posibilă mutare-șoc la rivala Dinamo.

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Portarul de la FCSB și-a exprimat de mai multe ori dorința de a pleca pe parcursul acestui an, mai ales după ce a fost ținut rezervă în detrimentul tânărului Matei Popa (18 ani), impus de Gigi Becali ca titular în a doua jumătate a sezonului trecut.

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Ștefan Târnovanu, despre un transfer la Dinamo: „Nu poți să spui «nu» niciodată”

Târnovanu a revenit, în cele din urmă, în poarta echipei, în ultimele dueluri ale stagiunii precedente, însă în continuare visează la un transfer în străinătate.

„Am stat cu Șut, a plecat, am stat cu Olaru, a plecat, cu Pantea doar discutasem să stau cu el în cameră și nici nu a mai ajuns în cantonament, deci cred că sunt talismanul lor.

Clar imi doresc să fac pasul în străinătate, nu e prima oară când o spun. Dacă ești fotbalist și nu îți dorești să faci pasul mai sus, nu înțeleg pentru ce mai joci, îmi doresc, dar o să se întâmple când va fi momentul potrivit. Până atunci sunt sută la sută concentrat, foarte calm, nu mai sunt nemulțumit, sunt foarte fericit.

Oferte scrise nu au existat. Au fost discuții, dar prea puțin importante. M-am gândit, am auzit și eu anumite chestii, dar până nu se întâmplă ceva, nu am de ce să îmi fac speranțe sau ceva. Sunt aici cu gândul 200%, dar ar fi o opțiune, Turcia e un campionat puternic, da”, a spus Ștefan Târnovanu, potrivit sport.ro.

Cât despre un posibil transfer la rivala Dinamo, goalkeeper-ul nu exclude această variantă:

„Dacă m-ai fi întrebat acum 5-6 ani, aș fi spus convins: «100 nu!», dar odată ce m-am maturizat, cred că nu poți să spui niciodată în viață: «Nu, niciodată nu o să fac asta». Nu poți să știi niciodată. Clar, sunt stelist, am ținut cu Steaua (n.r. - FCSB) de mic, dar nu știu ce să spun”.

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Ajuns în 2020 la FCSB de la Poli Iași, Târnovanu s-a impus rapid ca titular, fiind un jucător de bază în ultimele sezoane.

A jucat 207 partide în tricoul echipei, iar în 71 dintre acestea nu a primit gol. Târnovanu a câștigat și 4 trofee în cele 6 sezoane petrecute la club: 2 titluri (2024, 2025) și 2 Supercupe (2025, 2026).

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