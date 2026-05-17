foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
„Suntem Napoli al României" Un oraș alb-albastru. Centrul Vechi al Craiovei freamătă înaintea finalei campionatului: „Nimeni nu doarme aici"

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 17.05.2026, ora 17:14
alt-text Actualizat: 17.05.2026, ora 18:39
  • Centrul Craiovei vibrează în așteptarea marii finale cu U Cluj. Copii, tineri, oameni în vârstă, bărbați și femei, toți visează la victorie și la titlu. 

Duminică, ora 16:30, în inima Craiovei, un singur gând: meciul Universității cu U Cluj, care poate decide titlul Ligii 1.

Un titlu așteptat de 35 de ani în acest oraș care vibrează pentru fotbal.

Plouă la Craiova, dar centrul e plin. Un titlu așteptat de toate vârstele

Centrul Vechi este plin de fani. Mulți sunt la mese, încălzindu-se cu bere și vin la terase.

Pe 17 mai, nu e cald aici. 17-18 grade, dar cerul e acoperit de nori. Plouă ușor la început, apoi ploaia se întețește.

Suporteri de toate vârstele. Tineri și mai puțin tineri, femei și bărbați. De la copii de 5-6 ani la oameni în vârstă, de 80 de ani. Ultimii sigur au prins ultimul titlu, din 1991.

Și-au acoperit chipul în alb și albastru. Cine nu are bilete vede jocul pe ecranul din centru

Toți au ceva care te face să te gândești la U Craiova. Un tricou, un fular, o eșarfă, un steag.

Din când în când, se aude tare: „Hai, Craiova!”.

Trei puști au jobene alb-albastre. Tații lor se vopsesc pe față. Unii au chipul acoperit de alb-albastru. Alții doar două dungi, albă și albastră.

Cei mai mulți au bilete pentru partida de pe „Oblemenco”. Alții rămân aici, în Centrul Vechi, să urmărească jocul pe un ecran mare.

„Noi am crezut în fiecare an, dar simțim că acesta este momentul nostru”

Toți sunt siguri de titlu. „Nu doarme nimeni în Craiova, azi, mâine și multe zile de acum încolo”, spune un fan, anunțând: „Suntem Napoli al României”.

Ideea lui și a tuturor: „Noi am crezut în fiecare an, dar simțim că acesta este momentul nostru”.

Nu departe, urmărind totul cu atenție, grupuri de jandarmi și polițiști.

Atmosfera a fost umbrită de o mostră de homofobie în centrul orașului: galeria a scandat: „La Dinamo și la Cluj băieții se dau cu ruj”.

Momentul a fost depășit rapid. Ulterior, a început tot centrul să cânte, alături de galerie, imnul Universității. Apoi „Știința, Știința”. Au aprins torțe și fumigene, sărind și cântând.

