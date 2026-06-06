FRF pierde un nou talent promițător A impresionat la Barcelona și a debutat la o altă reprezentativă

- Leo Saca (19 ani), fundaș central legitimat la Barcelona, a debutat pentru naționala Republicii Moldova în amicalul, 2-2, cu Bulgaria.
FRF a pierdut un nou nou talent promițător. Leo Saca, jucător format la celebra academie La Masia, a ales să joace pentru naționala Moldovei, după ce anterior evoluase pentru România la categoria U15.
Leo Saca a debutat la naționala de seniori a Moldovei
Născut pe 6 ianuarie 2007, la Ialoveni, stoperul de 1,84 m a bifat primele sale minute pentru selecționata antrenată de Lilian Popescu.
Acesta a fost introdus în minutul 84 al amicalului cu Bulgaria, într-o partidă în care au evoluat și doi jucători din Liga 1: Ștefan Bodișteanu și Virgiliu Postolachi.
Tânărul de 19 ani care a cucerit UEFA Youth League, campionatul și cupa cu Barcelona în anul 2019, fiind om de bază la academia catalanilor, încă mai poate evolua sub tricolor.
În 2021, FIFA a schimbat regulamentul în așa fel încât un fotbalist își poate schimba naționala doar dacă joacă maximum 3 meciuri pentru o echipă, cu condiția să fi disputat cele 3 jocuri până a împlinit vârsta de 21 de ani și au trecut cel puțin 3 ani de la ultima selecție, se arată în articolul 9.
Cu toate acestea, decizia sa este una irevocabilă, în a alege naționala de peste Prut, notează gsp.ro.
Crescut de Zimbru Chișinău, Saca a fost transferat la academia Barcelonei în anul 2020, când avea doar 13 ani.
În acest an a reușit să-și facă debutul la echipa secundă a catalanilor într-un meci de campionat cu CD Alcoyano.