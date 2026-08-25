Țintă de top pentru Craiova  Oltenii ar fi ofertat un internațional român după accidentarea suferită de Adrian Rus » Suma pusă în joc
Virgil Ghiță. Foto: GOLAZO.ro
Superliga

Țintă de top pentru Craiova Oltenii ar fi ofertat un internațional român după accidentarea suferită de Adrian Rus » Suma pusă în joc

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.08.2026, ora 12:42
alt-text Actualizat: 25.08.2026, ora 12:42
  • Universitatea Craiova ar fi transmis o ofertă pentru transferul lui Virgil Ghiță (28 de ani), jucătorul celor de la Hannover.
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Fundașul român a avut un sezon anterior foarte bun în tricoul formației din Germania, iar campioana României îl vede drept o soluție în defensivă, după accidentarea suferită de Adrian Rus, în partida cu Voluntari, 3-1.

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Universitatea Craiova, ofertă pentru Virgil Ghiță

Oltenii ar fi pus pe masă suma de 1,5 milioane de euro pentru Ghiță și așteaptă acum un răspuns din partea nemților de la Hannover, informează fanatik.ro.

Totuși, oferta formației din Bănie a fost transmisă înainte de a afla diagnosticul lui Adrian Rus, despre care oficialii se temeau că ar putea lipsi timp de câteva luni.

RMN-ul efectuat de fotbalist a arătat că accidentarea nu este atât de gravă, iar acesta ar urma să revină în cel mult o lună.

Directorul sportiv al Craiovei, Mario Felgueiras, a vorbit și el despre căutările în privința unui stoper, însă tot înaintea de aflarea situației medicale a lui Rus.

„Căutam și un fundaș central, sunt mai multe discuții deja. Trebuie să facem și planul, dar mai întâi așteptăm RMN-ul lui Rus. E posibil să aducem și doi fundași centrali, mai ales dacă lipsește Rus 2-3 luni minim.

Vom avea nevoie clară de încă doi în cazul respectiv. Suntem în discuții și până se termină perioada de transferuri vom avea câteva mișcări”, a spus Mario Felgueiras.

30 de apariții
a bifat Ghiță pentru Hannover în sezonul trecut, într-un total de 2321 de minute, reușind două goluri și o pasă decisivă

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