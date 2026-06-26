Tensiuni înainte de meciul cu Spania! Jucătorii din Uruguay l-au băgat în ședință pe selecționerul Bielsa. Ce i-a iritat pe fotbaliști

Jucătorii uruguayeni s-au revoltat împotriva selecționerului Marcelo Bielsa (70 de ani), chiar înaintea partidei decisive cu Spania.

Uruguay - Spania se joacă sâmbătă dimineață, de la ora 03:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Grupa H este într-o situație unică înaintea rundei decisive, toate cele patru echipe având șanse la calificarea în șaisprezecimi.

Jucătorii de la Uruguay, conflict cu Marcelo Bilesa înaintea meciului cu Spania

Fotbaliștii și-au exprimat nemulțumirea față de metodele de antrenament și sesiunile foarte solicitante pe care le impune tehnicianul.

Concret, mai mulți lideri ai lotului uruguayan, printre care și Federico Valverde și Rodrigo Bentancur, au solicitat o ședință față în față cu Marcelo Bielsa, unde i-au explicat acestuia că randamentul scăzut al echipei ar fi efectul antrenamentelor foarte intense.

În plus, jucătorii consideră că tactica pregătită pentru meciul decisiv cu Spania nu este potrivită pentru un asemenea duel, decisiv pentru calificarea în faza eliminatorie de la CM 2026, informează marca.com.

În același timp, fotbaliștii l-au avertizat pe Bielsa că acest nivel de intensitate al antrenamentelor crește semnificativ riscul producerii unor accidentări.

Clasamentul în grupa H

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Spania 2 4 2. Uruguay 2 2 3. Capul Verde 2 2 4. Arabia Saudită 2 1

Doar o victorie îi garantează Uruguayului calificarea în 16-imile CM 2026. Un egal ar putea fi suficient, însă echipa va fi la mâna rezultatelor, întrucât doar 8 echipe de pe locul trei vor accede în faza eliminatorie.

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