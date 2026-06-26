Mureșan, noi săgeți către Pancu VIDEO. Președintele de la CFR Cluj: „Nu a știut cum să iasă din scenă! A greșit”

Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a oferit mai multe declarații cu privire la programul formației din Gruia în sezonul viitor din Liga 1.

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Ardelenii vor debuta în noul sezon cu o deplasare la Galați, unde o vor înfrunta pe Oțelul. Ulterior, în primul meci disputat pe teren propriu, vor primi vizita nou-promovatei FC Voluntari.

Iuliu Mureșan: „Avem o deplasare care poate fi extrem de grea”

Între cele două partide, CFR Cluj are programat și meciul tur al „dublei” din turul 2 preliminar al Conference League.

Formația din Gruia urmează să întâlnească învingătoarea dintre Alashkert (Armenia) și Yelimay Semey (Kazahstan).

„Problema e că între primele două meciuri vom avea o deplasare care poate fi extrem de grea, în Kazahstan, la o distanță foarte mare.

Dacă se califică echipa de acolo o să avem un zbor de vreo 1.000 și ceva de km. Plus până la Astana, care e o distanță enormă.

Să sperăm că va câștiga Alashkert, pentru că e cam la jumătate din distanță”, a declarat Iuliu Mureșan.

Iuliu Mureșan: „Ne vin 3-4 jucători”

Președintele formației din Gruia a vorbit despre startul sezonului din Liga 1 și a anunțat că noul antrenor al ardelenilor, portughezul Antonio Folha (55 de ani), va primi întăriri la începutul săptămânii viitoare.

„În rest, începe campionatul, echipa se pregătește, ne vin 3-4 jucători la începutul săptămânii viitoare și o să avem lotul complet.

Încercăm să fim CFR-ul care am fost, cu toate că am trecut prin multe greutăți. Sper ca și în campionatul viitor să ne luptăm pentru play-off, iar după aceea vom vedea.

Vom ajunge sigur până la capăt, pentru asta muncim. Am întărit foarte mult conducerea clubului.

L-am adus pe Cadu, un jucător emblematic, lângă mine și mă bucur foarte tare. Este foarte eficient și deștept, făcut pentru munca pe care o face.

Pe Ciprian Deac l-ați văzut: elegant, civilizat, implicat, îi place ceea ce face, deși e ceva nou pentru el. Mă bucur foarte tare că lucrez la un club de tradiție cu foști jucători.

Este un lucru extraordinar pentru mine. Viitorul va sta în ei. Îi formez, îi ajut cu ce pot cât voi mai sta la club”, a adăugat Iuliu Mureșan.

Iuliu Mureșan: „Pancu nu a știut cum să iasă din scenă”

În etapa #3 a noului sezon, CFR Cluj se va deplasa în Giulești pentru meciul cu Rapid.

Va fi o reîntâlnire cu Daniel Pancu, care a părăsit banca formației din Gruia și a semnat cu echipa sa de suflet.

Fostul atacant nu s-a despărțit în cele mai bune condiții de CFR Cluj. A avut un conflict cu conducerea clubului în general, dar mai ales cu Iuliu Mureșan.

Întrebat dacă această partidă va reprezenta momentul împăcării cu Pancu, președintele CFR-ului a replicat:

„Nu m-am certat cu Pancu, în primul rând! Eu chiar nu m-am certat, n-am comentat, n-am zis nimic. El a avut niște...

N-a știut cum să iasă din scenă și a greșit din punct de vedere tactic. Sau a fost sfătuit greșit. Eu nu am de ce să mă împac, pentru că nu m-am supărat pe el și e iertat din start.

Chiar m-am înțeles foarte bine cu Pancu și este un antrenor foarte bun. O spun încă o dată: chiar este un antrenor foarte, foarte bun”, a spus Mureșan.

Iuliu Mureșan: „Au tot ce le trebuie”

Cât despre echipele care se vor bate pentru titlu în stagiunea următoare, oficialul a afirmat:

„Craiova are șansă foarte mare pentru că echipa s-a întărit foarte mult și au o stabilitate financiară foarte bună.

Au și condiții la stadion, au tot ce le trebuie. Și FCSB, și noi, tot cam cele 4-5 echipe vor fi în luptă pentru primele locuri, cum au fost în ultimele campionate”, a concluzionat Mureșan”.

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