„Suntem mai puternici” VIDEO. Sorin Cârțu atacă cu încredere noul sezon al Ligii 1: „Încă nu s-au terminat mișcările noastre”

Sorin Cârțu (69 de ani) a oferit primele reacții după stabilirea programului Ligii 1 pentru sezonul 2026-2027.

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Oficialul campioanei României a fost prezent la tragerea la sorți pentru țintarul Superligii, unde oltenii au aflat că vor avea parte de un derby încă din etapa #2, cu Dinamo.

Sorin Cârțu: „Eu zic că anul ăsta suntem mai puternici decât am fost anul trecut”

Cârțu e încrezător într-un nou parcurs foarte bun al echipei și a transmis că cei conducere pregătesc noi transferuri pentru întărirea lotului.

„Așa, pentru început, să știți că am fost și anul trecut la tragere și am căzut tot cu Arad. Prima etapă a fost tot la UTA, acum am căzut tot cu UTA.

Să dea Dumnezeu să fie la fel ca anul trecut. Să fie la fel, să se termine la fel cum a fost anul trecut (n.r. - să ia titlul).

Eu zic că anul ăsta suntem mai puternici decât am fost anul trecut. Și, eu știu, speranțele noastre să recidivăm, să repetăm ceea ce am făcut anul ăsta, sunt îndreptățite.

Nu știu ce fac celelalte echipe. Eu spun că, cel puțin, mișcările pe care le-am făcut până acum ne arată că suntem la fel de puternici.

Pentru că, eu știu, compartimentul de apărare este la fel ca anul trecut, întărit, prin prelungirea contractului lui Rus, plus venirea lui Sava ca portar, e o concurență foarte mare în zona respectivă.

Plus că... încă nu s-au terminat mișcările noastre în zona asta”, a declarat Sorin Cârțu.

Până la startul Ligii 1, programat în weekend-ul 17-19 iulie, Craiova va disputa dubla cu Vitebsk, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, pe 8 și 15 iulie, iar 12 iulie va disputa Supercupa României, contra lui U Cluj, de la ora 20:30.

FOTO. U Craiova - Sanah Baku 1-1 , ultimul amical al oltenilor

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