Curățenia de vară în Liga 1  Două cluburi au anunțat despărțirea de mai mulți jucători 

UTA Arad și FC Botoșani au anunțat mai multe despărțiri de jucători care au făcut parte din lot în sezonul trecut.

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Pauza competițională aduce multe schimbări în loturile tuturor formațiilor, UTA și FC Botoșani fiind printre cele mai active la capitolul despărțirilor.

UTA Arad a renunțat la șase jucători

Gruparea arădeană a anunțat despărțirea de Benjamin Van Durmen, Mark Țuțu, Florent Poulolo, Luca Mihai, Flavius Iacob și Ovidiu Popescu, fostul fotbalist de la FCSB care a semnat deja cu marea rivală a UTA-ei, Poli Timișoara.

De asemenea, Denis Hrezdac a plecat și el de la UTA, sub formă de împrumut, la Corvinul Hunedoara. Tânărul mijlocaș a mai jucat la gruparea hunedoreană în 2021, dar și în sezonul 2023/2024.

„Benjamin Van Durmen, Ovidiu Popescu, Mark Țuțu, Florent Poulolo, Luca Mihai şi Flavius Iacob se despart de UTA.

Le mulțumim pentru contribuția adusă la rezultatele bune obținute în acest sezon.

Totodată, Denis Hrezdac va merge sub formă de împrumut la Corvinul Hunedoara până la finalul sezonului”, a transmis UTA Arad, pe pagina oficială de Facebook.

FC Botoșani a anunțat plecări importante

Moldovenii, care au jucat barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League, au anunțat despărțirea de șapte jucători, dar și de un membru al staff-ului tehnic.

Luka Kukic, Adams Friday, Aldair, Enzo Lopez, Antonio Dumitru, Michael Pavlovic și Alexandru Bota sunt jucătorii care nu vor mai continua la Botoșani în următorul sezon.

În plus, antrenorul secund Nicolae Roșca a plecat și el de la echipă.

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