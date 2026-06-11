Reghecampf are ambiții mari FOTO. Și-a prelungit contractul cu Al-Hilal Omdurman. Trofeul dorit: „Cred că putem realiza asta”

Laurențiu Reghecampf (50 de ani) și-a prelungit contractul cu Al-Hilal Omdurman.

Antrenorul român are ambiții mari. Ce trofeu vrea să câștige cu echipa din Sudan, mai jos.

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Reghe a reușit o performanță extraordinară în sezonul recent încheiat: a câștigat campionatul în țări diferite, Rwanda și Sudan.

În luna mai, Al-Hilal a câștigat campionatul în Rwanda, țara în care a fost nevoită să joace din cauza războiului din Sudan.

În același timp, echipa a doua a clubului a continuat să joace în prima ligă a Sudanului și a câștigat titlul după un parcurs excelent.

Laurențiu Reghecampf și-a prelungit contractul cu Al-Hilal Omdurman

Tehnicianul român și-a prelungit contractul cu gruparea din Sudan pentru încă un sezon și are ambiții mari: vrea să câștige Liga Campionilor Africii.

„Sunt fericit că mi-am prelungit contractul. Am găsit susținere totală la acest club și le datorez atât oamenilor din conducere, cât și fanilor, rezultate și mai bune, în sezonul următor.

Ambițiile mele pentru următoarea campanie depășesc granițele unor victorii pe plan intern. Aș vrea ca Al-Hilal Omdurman să fie o pretendentă serioasă la câștigarea trofeului Champions League.

Cred, cu tărie, că putem realiza acest obiectiv cu susținerea staff-ului administrativ, dar și cu ajutorul fanilor”, a declarat Reghecampf, potrivit sport.ro.

În sezonul recent încheiat al Ligii Campionilor din Africa, echipa lui Laurențiu Reghecampf a fost eliminată în faza sferturilor, după un retur dramatic cu Berkane, în care a primit gol în prelungiri.

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