A ajuns în Liga 3 Fotbalistul care a promovat cu Dinamo și era văzut ca un tânăr talent a semnat azi contractul
Valentin Borcea FOTO: Facebook - @csmunireaalbaiulia
Liga 3

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 18.09.2025, ora 18:21
alt-text Actualizat: 18.09.2025, ora 18:21
  • Mijlocașul Valentin Borcea (23 de ani) a semnat cu Unirea Alba Iulia, în Liga 3.
  • Echipa din „Cetate” este printre favoritele la promovarea în eșalonul secund.

Valentin Borcea, fostul jucător al celor de la Dinamo, care a reușit promovarea în Superliga alături de trupa din „Ștefan cel Mare”, a semnat cu Unirea Alba Iulia.

Valentin Borcea a semnat cu Unirea Alba Iulia

Transferul fotbalistului a fost anunțat de clubul de pe stadionul „Cetate”, pe rețelele de socializare.

Lotul Unirii Alba Iulia se întărește cu Valentin Ioan Borcea, mijlocaș născut pe 06.07.2002 la București, care se pregătește deja de ceva vreme alături de echipă.
Parcursul său:

  • FC Dinamo București (2019–2024)
  • CS Tunari (2023–2024)
  • UTA Arad (2024–2025)
  • ACSM Poli Iași (2024–2025)
  • CSM Unirea Alba Iulia (2025–2026)

Bine ai venit la Alba Iulia și mult succes în tricoul alb-negru!”, a transmis clubul, pe pagina oficială de Facebook.

  • Ultimul angajament al fotbalistului a fost de fapt la divizionara secundă CS Dinamo.

Valentin Borcea a fost considerat unul dintre cei mai promițători fotbaliști din Liga 2, în sezonul 2022-2023. În acea stagiune, mijlocașul a evoluat în 19 partide, a marcat 3 goluri și a oferit o pasă decisivă.

25.000 euro
era cota de piață a lui Valentin Borcea, la finalul sezonului trecut, potrivit Transfermarkt

Valentin Borcea ar putea debuta mâine pentru noua sa formație. Unirea Alba Iulia va primi vizita celor de la Unirea DMO, în etapa #4 din Liga 3, de la ora 17:00.

Unirea Alba Iulia țintește promovarea

Echipa pregătită de Alexandru Pelici a disputat deja 3 partide și ardelenii ocupă locul 3, cu 6 puncte.

Singurele echipe mai bine clasate decât trupa lui Pelici sunt Metalurgistul Cugir și Unirea Sântana, ambele cu maximum de puncte.

Eșecul suferit de Unirea Alba Iulia a fost împotriva celor de la Ghiroda Giarmata Vii, 2-3.

Componența Seriei 7 din Liga 3:

  • Unirea Alba Iulia
  • Metalurgistul Cugir
  • Unirea Sântana
  • Universitatea Cluj II
  • Ghiroda Giarmata Vii
  • Poli Timișoara
  • CIL Blaj
  • Viitorul Arad
  • Timișul Șag
  • Unirea DMO
  • Progresul Pecica
  • Hidro Mecanica Șugag

Unirea Alba Iulia a pierdut barajul pentru Liga 2 în sezonul trecut

Unirea Alba Iulia a ratat promovarea în Liga 2, în urma unui baraj pierdut împotriva celor de la SCM Râmnicu Vâlcea, în mai 2025.

Ardelenii au câștigat în tur, pe teren propriu, 1-0. Golul victoriei a fost marcat de Albert Voinea, în al treilea minut de prelungiri.

În retur, formația vâlceană a reușit să restabilească egalitatea, printr-un autogol al lui Raul Vidrășan. Partida a ajuns la loviturile de departajare, unde Râmnicu Vâlcea s-a impus.

Unirea Alba Iulia transfer liga 3 valentin borcea
