Demararea lucrărilor pentru noul stadion de la Oradea a fost amânată pentru anul 2026.

Primăria orașului Oradea va cofinanța construcția arenei.

Planul pentru construcția noii arene din Oradea a fost dat peste cap, deși licitația a fost finalizată.

Construcția stadionului din Oradea, amânată pentru 2026

Primarul orașului Oradea a transmis, într-o conferință de presă, că licitația pentru construcția stadionului a fost contestată și, implicit, termenul de demarare a lucrărilor a fost amânat.

„Înțeleg că procedura de licitație a fost finalizată și s-a dat un câștigător, doar că a fost contestată. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla în urma contestației.

Estimările sunt că până la finalul acestui an să se finalizeze procedura și, probabil, în primăvara anului viitor să se semneze contractul ”, a spus Florin Birta, potrivit bihon.ro.

Pentru ca lucrarea să fie gata până pe 31 august 2026, Guvernul României trebuie să aloce fonduri prin PNRR.

„În această perioadă în care Guvernul trebuie să aloce fonduri, nu se va putea lucra efectiv la stadion. Probabil undeva pe finalul anului viitor ar putea începe primele lucrări”, a continuat edilul orașului Oradea.

De asemenea, municipalitatea va contribui financiar pentru construcția stadionului.

„Când îți proiectezi stadionul, trebuie să te gândești și la buzunarul tău, pentru că e simplu să vrei o arenă de 30, 40 sau 50 de mii de locuri, dar să nu pui nimic din partea ta nu este normal.

Deci, lucrările la stadion vor începe, cu siguranță, cu o cofinanțare din partea municipiului Oradea, așa cum este firesc”, a conchis Florin Birta.

Facilitățile noii arene din Oradea

Arena multifuncțională va putea fi folosită pentru evenimente sportive, concerte și evenimente culturale.

Stadionul va avea o capacitate de 16.000 de locuri, cu tribune acoperite și va permite disputarea duelurilor din Liga 1, dar și a competițiilor continentale, întrucât va respecta standardele UEFA.

Printre facilități, va include un hotel, un restaurant, săli de conferințe și centru spa pentru recuperare sportivă.

95.000.000 de euro este suma proiectului de construcție al arenei

