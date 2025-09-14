Meci greu pentru FCSB  Valentin Crețu dezvăluie marele avantaj al celor de la Csikszereda : „Se vede mâna antrenorului”
Valentin Crețu FOTO: Sport Pictures
Meci greu pentru FCSB Valentin Crețu dezvăluie marele avantaj al celor de la Csikszereda: „Se vede mâna antrenorului”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 14.09.2025, ora 17:03
alt-text Actualizat: 14.09.2025, ora 17:04
  • Valentin Crețu (36 de ani), fundașul celor de la FCSB, a vorbit despre meciul cu Csikszereda, din etapa #9 a Ligii 1.
  • Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Crețu consideră că deplasarea de la Miercurea Ciuc va fi una dificilă, deoarece Csikszereda este o echipă agresivă mai ales în meciurile disputate pe teren propriu.

Valentin Crețu, înainte de meciul cu Csikszereda: „Sunt o echipă agresivă, se vede mâna antrenorului”

Crețu a declarat că apreciază stilul de joc al celor de la Csikszereda și l-a lăudat pe antrenorul Robert Ilyeș.

„Când joci la -5, -10 grade este foarte greu de alergat, dar trebuie să ne adaptăm și să jucăm în orice condiții. Nu degeaba suntem campionii ultimilor 2 ani și am ajuns în optimile Europa League.

Cred că ne-am autodepășit, dar acum trecem printr-o perioadă mai grea. Tuturor echipelor li se întâmplă, nu voia nimeni asta, dar s-a întâmplat. Au apărut probleme, greșeli, accidentări…

2 puncte
a acumulat Csikszereda în actualul sezon de Liga 1

În liga 2 cand apăreau la televizor mă uitam și mi se părea o echipă destul de bună, mai ales acasă. Acum, în Liga 1, chiar au făcut meciuri bune. Cred că se vede mâna antrenorului acolo și chiar sunt o echipă destul de agresivă.

Nu știu dacă e mai slab cotată, mai ales când joci în deplasare… ați văzut că în meciurile cu noi toate echipele joacă cu stadionul plin, se autodepășesc și meciurile devin mult mai grele.

Noi trebuie să muncim mult mai mult pentru că sunt deplasări grele”, a declarat Valentin Crețu.

