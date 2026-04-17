Mihăilă, pasă de gol! FOTO: Jucătorul român de la Rizespor, înlocuit în minutul 68, când echipa lui o conducea pe Fenerbahce. Ce a urmat +7 foto
Valentin Mihăilă
Mihăilă, pasă de gol! FOTO: Jucătorul român de la Rizespor, înlocuit în minutul 68, când echipa lui o conducea pe Fenerbahce. Ce a urmat

alt-text Publicat: 17.04.2026, ora 22:13
alt-text Actualizat: 17.04.2026, ora 22:13
  • Fenerbahce - Rizespor 2-2. Valentin Mihăilă (26 de ani), jucătorul oaspeților, a oferit o pasă decisivă la golul marcat de echipa sa în debutul reprizei secunde.

Fenerbahce și Rizespor s-au întâlnit vineri, în cadrul etapei 30 din Super Liga Turciei. Mai sunt 4 etape de disputat, iar lupta la titlu este strânsă!

„Mult mai greu decât fotbalul”  Fostul campion al României cu CFR a vorbit despre debutul său în sporturile de contact: „Nu mă sperie nimic”
„Mult mai greu decât fotbalul” Fostul campion al României cu CFR a vorbit despre debutul său în sporturile de contact: „Nu mă sperie nimic”
„Mult mai greu decât fotbalul”  Fostul campion al României cu CFR a vorbit despre debutul său în sporturile de contact: „Nu mă sperie nimic”

Mihăilă, pasă de gol

Prima repriză dintre Fenerbahce și Rizespor a fost una echilibrată, fără să se înscrie vreun gol. Totuși, deschiderea de scor a venit în debutul părții a doua, într-o fază în care Valentin Mihăilă a fost implicat.

În minutul 47, românul de la Rizespor a primit mingea pe partea stângă. Mihăilă nu a stat pe gânduri și a centrat din prima în careu, pe jos.

Pasa de gol a lui Valentin Mihăilă în meciul Fenerbahce - Rizespor. Foto: captură BeinSports
Pasa de gol a lui Valentin Mihăilă în meciul Fenerbahce - Rizespor. Foto: captură BeinSports

Pasa de gol a lui Valentin Mihăilă în meciul Fenerbahce - Rizespor. Foto: captură BeinSports Pasa de gol a lui Valentin Mihăilă în meciul Fenerbahce - Rizespor. Foto: captură BeinSports Pasa de gol a lui Valentin Mihăilă în meciul Fenerbahce - Rizespor. Foto: captură BeinSports Pasa de gol a lui Valentin Mihăilă în meciul Fenerbahce - Rizespor. Foto: captură BeinSports Pasa de gol a lui Valentin Mihăilă în meciul Fenerbahce - Rizespor. Foto: captură BeinSports
Balonul a trecut de apărarea lui Fenerbahce și a ajuns la atacantul Ali Sowe, care a înscris cu poarta goală.

Fener, egalată în minutul 90+8!

Valentin Mihăilă a fost înlocuit în minutul 68, în locul său fiind introdus fundașul Emir Ortakaya.

După ieșirea lui Mihăilă s-a produs dezastrul pentru Rizespor. Fundașul Samet Akaydin a fost eliminat după ce a încasat cel de-al doilea cartonaș galben, iar Fenerbahce a egalat prin Talisca, care a transformat un penalty în minutul 80.

Cu 4 minute înainte de final, Fenerbahce a întors scorul, după reușita lui Kerem Akturkoglu.

În prelungirile partidei, când părea că Fener va lua cele 3 puncte, echipa lui Mihăilă a egalat prin Sagnan, în minutul 90+8!

Fenerbahce se duelează cu marea rivală Galatasaray pentru câștigarea trofeului.

Galatasaray este lider și are un avans un punct față de Fenerbahce, dar un meci mai puțin jucat.

Echipa antrenată de Domenico Tedesco este nevoită să câștige toate meciurile rămase dacă vrea să câștige titlul, ținând cont de lupta strânsă cu Galata.

Meciurile rămase din campionat pentru Fenerbahce:

  • Galatasaray, 26 aprilie
  • Istanbul Bașakșehir, 3 mai
  • Konyaspor, 10 mai
  • Eyupspor, 17 mai

Îl acuză pe Colapinto Oliver Bearman, prima reacție după accidentul din Marele Premiu al Japoniei: „Inacceptabil ce a făcut”
Îl acuză pe Colapinto Oliver Bearman, prima reacție după accidentul din Marele Premiu al Japoniei: „Inacceptabil ce a făcut”
Îl acuză pe Colapinto Oliver Bearman, prima reacție după accidentul din Marele Premiu al Japoniei: „Inacceptabil ce a făcut”
„Mult mai greu decât fotbalul”  Fostul campion al României cu CFR a vorbit despre debutul său în sporturile de contact: „Nu mă sperie nimic”
„Mult mai greu decât fotbalul” Fostul campion al României cu CFR a vorbit despre debutul său în sporturile de contact: „Nu mă sperie nimic”
„Mult mai greu decât fotbalul”  Fostul campion al României cu CFR a vorbit despre debutul său în sporturile de contact: „Nu mă sperie nimic”

INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
Înfrânte la o diferență de un gol! CSM București, înfrângere dramatică cu Esbjerg, în sferturile Ligii Campionilor » Gloria Bistrița, aceeași soartă
Înfrânte la o diferență de un gol! CSM București, înfrângere dramatică cu Esbjerg, în sferturile Ligii Campionilor » Gloria Bistrița, aceeași soartă
Înfrânte la o diferență de un gol! CSM București, înfrângere dramatică cu Esbjerg, în sferturile Ligii Campionilor » Gloria Bistrița, aceeași soartă
Sorana Cîrstea a abandonat! Românca, nevoită să se retragă de la Rouen » Era la un meci de finală
Sorana Cîrstea a abandonat! Românca, nevoită să se retragă de la Rouen » Era la un meci de finală
Sorana Cîrstea a abandonat! Românca, nevoită să se retragă de la Rouen » Era la un meci de finală
„Poți să o spui și în română?” VIDEO. Cristi Chivu l-a provocat pe Walter Zenga și a stârnit râsetele invitaților din emisiune
„Poți să o spui și în română?” VIDEO. Cristi Chivu l-a provocat pe Walter Zenga și a stârnit râsetele invitaților din emisiune
„Poți să o spui și în română?” VIDEO. Cristi Chivu l-a provocat pe Walter Zenga și a stârnit râsetele invitaților din emisiune
Dobre a pierdut banderola!  Decizie dură la Rapid: „Era căpitanul echipei, nu mai este”
Dobre a pierdut banderola! Decizie dură la Rapid: „Era căpitanul echipei, nu mai este”
Dobre a pierdut banderola!  Decizie dură la Rapid: „Era căpitanul echipei, nu mai este”
Ce le-a spus Kopic la pauză Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit discuția cu jucătorii + a vorbit și despre accidentarea lui Karamoko
Ce le-a spus Kopic la pauză Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit discuția cu jucătorii + a vorbit și despre accidentarea lui Karamoko
„Nu facem o tragedie” Cristiano Bergodi nu este afectat de înfrângerea suferită de U Cluj cu Dinamo: „Un meci mai puțin reușit”
„Nu facem o tragedie”  Cristiano Bergodi nu este afectat de înfrângerea suferită de U Cluj cu Dinamo: „Un meci mai puțin reușit”
„O perioadă grea pentru mine” Răspunsul lui Cătălin Cîrjan pentru contestatari: „Am cele mai multe contribuții”
„O perioadă grea pentru mine”  Răspunsul lui Cătălin Cîrjan pentru contestatari: „Am cele mai multe contribuții”
„Lumea nu știe” Motivul pentru care Alexandru Musi nu dă randamentul așteptat de fanii lui Dinamo: „Nu te lasă să-ți faci jocul 100%”
„Lumea nu știe” Motivul pentru care Alexandru Musi nu dă randamentul așteptat de fanii lui Dinamo: „Nu te lasă să-ți faci jocul 100%”
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
„Voiam doar să mor” Fost jucător important din Serie A, cu piciorul amputat: „M-am aplecat să iau o prăjitură căzută lângă pedale”
„Voiam doar să mor” Fost jucător important din Serie A, cu piciorul amputat: „M-am aplecat să iau o prăjitură căzută lângă pedale”
„Voiam doar să mor” Fost jucător important din Serie A, cu piciorul amputat: „M-am aplecat să iau o prăjitură căzută lângă pedale”
De urgență, la spital!  Probleme mari pentru fotbalistul de la Real Madrid: a pierdut 6 kg!
De urgență, la spital! Probleme mari pentru fotbalistul de la Real Madrid: a pierdut 6 kg!
De urgență, la spital!  Probleme mari pentru fotbalistul de la Real Madrid: a pierdut 6 kg!
A reziliat înainte de meciul cu Rapid Anunț oficial: se desparte de U Craiova! „E mai bine să pleci”
A reziliat înainte de meciul cu Rapid Anunț oficial: se desparte de U Craiova! „E mai bine să pleci”
A reziliat înainte de meciul cu Rapid Anunț oficial: se desparte de U Craiova! „E mai bine să pleci”
„Parcul Trump să se numească Maria Cuțarida-Crătunescu”, cer 700 de oameni printr-o petiție. Bucureștenii vor consultări publice privind denumirea spațiilor publice
„Parcul Trump să se numească Maria Cuțarida-Crătunescu”, cer 700 de oameni printr-o petiție. Bucureștenii vor consultări publice privind denumirea spațiilor publice
„Parcul Trump să se numească Maria Cuțarida-Crătunescu”, cer 700 de oameni printr-o petiție. Bucureștenii vor consultări publice privind denumirea spațiilor publice

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
