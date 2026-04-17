Mihăilă, pasă de gol! FOTO: Jucătorul român de la Rizespor, înlocuit în minutul 68, când echipa lui o conducea pe Fenerbahce. Ce a urmat

Fenerbahce - Rizespor 2-2. Valentin Mihăilă (26 de ani), jucătorul oaspeților, a oferit o pasă decisivă la golul marcat de echipa sa în debutul reprizei secunde.

Fenerbahce și Rizespor s-au întâlnit vineri, în cadrul etapei 30 din Super Liga Turciei. Mai sunt 4 etape de disputat, iar lupta la titlu este strânsă!

Mihăilă, pasă de gol

Prima repriză dintre Fenerbahce și Rizespor a fost una echilibrată, fără să se înscrie vreun gol. Totuși, deschiderea de scor a venit în debutul părții a doua, într-o fază în care Valentin Mihăilă a fost implicat.

În minutul 47, românul de la Rizespor a primit mingea pe partea stângă. Mihăilă nu a stat pe gânduri și a centrat din prima în careu, pe jos.

Balonul a trecut de apărarea lui Fenerbahce și a ajuns la atacantul Ali Sowe, care a înscris cu poarta goală.

Fener, egalată în minutul 90+8!

Valentin Mihăilă a fost înlocuit în minutul 68, în locul său fiind introdus fundașul Emir Ortakaya.

După ieșirea lui Mihăilă s-a produs dezastrul pentru Rizespor. Fundașul Samet Akaydin a fost eliminat după ce a încasat cel de-al doilea cartonaș galben, iar Fenerbahce a egalat prin Talisca, care a transformat un penalty în minutul 80.

Cu 4 minute înainte de final, Fenerbahce a întors scorul, după reușita lui Kerem Akturkoglu.

În prelungirile partidei, când părea că Fener va lua cele 3 puncte, echipa lui Mihăilă a egalat prin Sagnan, în minutul 90+8!

Fenerbahce se duelează cu marea rivală Galatasaray pentru câștigarea trofeului.

Galatasaray este lider și are un avans un punct față de Fenerbahce, dar un meci mai puțin jucat.

Echipa antrenată de Domenico Tedesco este nevoită să câștige toate meciurile rămase dacă vrea să câștige titlul, ținând cont de lupta strânsă cu Galata.

Meciurile rămase din campionat pentru Fenerbahce:

Galatasaray , 26 aprilie

, 26 aprilie Istanbul Bașakșehir , 3 mai

, 3 mai Konyaspor , 10 mai

, 10 mai Eyupspor, 17 mai

