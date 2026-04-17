Îl acuză pe Colapinto Oliver Bearman, prima reacție după accidentul din Marele Premiu al Japoniei: „Inacceptabil ce a făcut”

Oliver Bearman (20 de ani), pilotul Haas, a vorbit despre accidentul petrecut la Marele Premiu al Japoniei.

Incidentul s-a petrecut în turul 22 al circuitului de la Suzuka, când britanicul a încercat să-l depășească pe Franco Colapinto, înaintea unui viraj, însă a fost nevoit să iasă pe iarbă pentru a evita contactul cu pilotul de la Alpine.

Monopostul lui Bearman a lovit câteva panouri, a fost proiectat înapoi pe circuit, iar apoi s-a izbit puternic de parapet. După accident, pilotul Haas a ieșit șchiopătând din monopost.

Oliver Bearman îl acuză pe Franco Colapinto: „Inacceptabil ce a făcut”

La aproape o lună de la incident, Oliver Bearman a oferit prima reacție, indicându-l pe Colapinto drept principalul vinovat pentru accidentul în care a fost implicat.

„Ceea ce a făcut este inacceptabil. Noi, piloții, am discutat despre respectul reciproc și despre necesitatea unor manevre de apărare mai anticipate, având în vedere diferența de viteză. Și apoi se întâmplă așa ceva.

S-a mișcat puțin, dar la viteza aceea totul pare uriaș. Am avut noroc că nu ne-am ciocnit. Ar fi fost mult mai grav.

Este pentru prima dată în istorie când două monoposturi care se luptă pentru poziție au o diferență de viteză atât de mare. Este o consecință a acestor regulamente.

Chiar și în 2025 ar fi fost la limită, dar acceptabil, pentru că diferența ar fi fost de 5 sau 10 km/h.

La 50 km/h nu mai era loc și am reușit doar să evit o coliziune mult mai gravă, a declarat Oliver Bearman în podcastul Up to Speed, citat de marca.com.

FIA: „Vor avea loc întâlniri pentru a se stabili dacă sunt necesare anumite îmbunătățiri”

La scurt timp după incidentul petrecut în Japonia, FIA a transmis că va lua în calcul schimbarea regulilor pentru evitarea unor astfel de accidente, dacă toate părțile implicate vor considera că e necesar, susținând că aceasta a fost înțelegerea inițială.

„O serie de întâlniri sunt programate în luna aprilie, pentru a evalua modul în care funcționează noile reglementări și pentru a stabili dacă sunt necesare anumite îmbunătățiri.

De la introducerea sa, regulamentul din 2026 a făcut obiectul unor discuții continue între FIA, echipe, producătorii de motoare și piloți.

Aceste reglementări includ o serie de parametri ajustabili, în special în ceea ce privește gestionarea energiei, care permit optimizarea pe baza datelor acumulate.

Poziția constantă a tuturor părților interesate a fost ca o analiză structurată să aibă loc după startul sezonului, pentru a permite colectarea și analizarea unei cantități suficiente de date.

Orice ajustări potențiale, în special cele legate de gestionarea energiei, necesită o simulare atentă și o analiză detaliată. FIA va continua să lucreze în strânsă colaborare cu toate părțile interesate pentru a asigura cel mai bun rezultat posibil pentru sport, iar siguranța va rămâne întotdeauna un element central al misiunii FIA.

Ar fi prematur să facem speculații privind potențialele modificări în acest moment. Alte actualizări vor fi comunicate la momentul potrivit”, a transmis FIA, potrivit thesun.co.uk.

Formula 1 a introdus în acest sezon o serie de reguli fără precedent.

Acest lucru a introdus un element de gestionare a energiei în timpul curselor, echipele trebuind să găsească un echilibru între utilizarea energiei electrice și recuperarea acesteia pentru reîncărcarea bateriilor din unitatea de propulsie.

Echipele utilizează și recuperează energia în diferite porțiuni ale circuitului, creând diferențe de viteză între mașini.

În acest moment, Formula 1 se află în pauză, după ce cursele din Bahrain și Arabia Saudită, care ar fi urmat să aibă loc pe 12 și 19 aprilie, au fost anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Sezonul se va relua cu Marele Premiu de la Miami, programat pentru 3 mai.

Clasamentul piloților din Formula 1

Kimi Antonelli (Mercedes) 72 puncte

George Russell (Mercedes) 63

Charles Leclerc (Ferrari) 49

Lewis Hamilton (Ferrari) 41

Lando Norris (McLaren) 25

Oscar Piastri (McLaren) 21

Oliver Bearman (Haas) 17

Pierre Gasly (Alpine) 15

Max Verstappen (RedBull) 12

Liam Lawson (Racing Bulls) 10

Clasamentul constructorilor din Formula 1

Mercedes 135 puncte

Ferrari 90

McLaren 46

Haas 18

Alpine 16

RedBull 16

Audi 2

Williams 2

Cadillac 0

Aston Martin 0

VIDEO: cele mai noi imagini din sport