„Mult mai greu decât fotbalul”  Fostul campion al României cu CFR a vorbit despre debutul său în sporturile de contact: „Nu mă sperie nimic”

Cristi Bud (40 de ani), fostul campion al României cu CFR Cluj, a vorbit despre debutul său în sporturile de contact.

Cristi Bud se va lupta în gala RXF, în cadrul evenimentului Next Fighter 29, care va avea loc marți, 21 aprilie, în București. Evenimentul va fi transmis de Voyo.

Cristi Bud, despre participarea în gala RXF: „O nouă provocare pentru mine”

Adversarul lui Cristi Bud va fi Stelian Ogică. Fostul fotbalist de la CFR Cluj sau Gaz Metan Mediaș a vorbit despre participarea sa în gala RXF.

„Este o nouă provocare pentru mine. Am început să învăț din tainele boxului, este foarte greu, mult mai greu decât un meci de fotbal.

Aș prefera să joc două meciuri de fotbal decât să intru în ring 9 minute. Este greu, dar am acceptat această provocare și sper să o duc cu capul sus la capăt.

Acum sunt în cantonament la Călărași, la frații Valentin și Georgian Anghel (n.r. - antrenori de box), care au o academie foarte bună și mulți campioni, atât naționali, cât și internaționali.

Chiar ieri (n.r. miercuri) m-am pregătit cu ei, astăzi (n.r. joi) la fel. Mă pregătesc în fiecare zi. Am câteva zile la dispoziție în care trebuie să devin mai bun.

Într-adevăr, nu sunt obișnuit cu postura asta. Ieri și alaltăieri am făcut sparring cu băieții de aici. Cum am spus, este foarte greu. Dar nu mi-e frică, am frică doar de Dumnezeu în viață. Am trecut prin multe și nu mă mai sperie nimic”, a spus Cristi Bud, conform gsp.ro.

Cristi Bud a bifat peste 300 de meciuri în cariera sa, în care a reușit să înscrie 83 de goluri și să ofere 17 pase decisive.

A cucerit trei titluri în România cu CFR (2010, 2012 și 2019), două Cupe ale României (2010, 2016), tot cu CFR, și un titlu în Republica Moldova, cu Milsami Orhei (2015).

Cristi Bud: „Aveam nevoie de o nouă provocare în viața mea”

Cristi Bud a explicat că unul dintre motivele pentru care a ales să se lupte în cușcă a fost și partea financiară.

„A meritat și financiar. Dacă nu merita, poate nu intram în ring. Dar nu a fost un factor decisiv ăsta, pentru că pot să fac acești bani în Elveția în două săptămâni. Aveam nevoie de o nouă provocare în viața mea”, a mai declarat Bud.

Întrebat dacă în urma participării în gala RXF va câștiga mai mult decât o primă mare în perioada când evolua la CFR, Cristi Bud a precizat:

„Da. La CFR Cluj aveam o primă de 1.000 de euro pe meci câștigat. Dar aveam și prime mai mari, la meciurile cu Steaua sau la partidele decisive pentru campionat sau Cupă”.

Va fi un meci pe bune, 100%. Cel puțin din partea mea, nu există să fac aranjamente, blaturi sau altceva. La fel ca în fotbal. Pentru mine nu există cuvântul ăsta. Se luptă normal, ca și în ringul de box. Cine e mai bun câștigă. Nu mă interesează ce face adversarul, ci ce fac eu, la fel ca la meciurile de fotbal Cristi Bud

