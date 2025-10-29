Metalul Buzău - U Cluj 1-2. Valentin Stan (46 de ani), antrenorul gazdelor, a contestat dur arbitrajul lui Vlad Băban (36 de ani) din partida din Cupa României.

Antrenorul divizionarei secunde și-a exprimat nemulțumirea după ce Băban nu a acordat un penalty în favoarea echipei sale în minutul 32, la o fază în care e sigur că Miguel Silva, fundaș al adversarilor, a atins mingea cu mâna.

Metalul Buzău - U Cluj 1-2 . Valentin Stan: „Este foarte greu să vorbești cu Vlad Băban”

Antrenorul formației din Liga 2 a răbufnit la finalul partidei și a declarat că nu-și poate da seama cum echipa seama nu a primit lovitură de pedeapsă.

„Vreau să remarc faptul că am avut un penalty absolut evident. De la bancă de la noi s-a văzut. Nu știu cum tușierul nu a putut să vadă așa ceva.

Este greu să înțelegi cum tușierul nu a putut să vadă un henț la fundașul stânga apropiat de el. Nu era un grup de jucători care să-i afecteze vizibilitatea.

Am făcut performanța să iau doar galben (n.r. pentru proteste). De fiecare dată am fost arbitrat de Vlad Băban, doar roșu am luat.

Este foarte greu să vorbești cu dumnealui. Cred că este certat, nu vorbește cu cei de la Liga 2 și Liga 3. Are o atitudine care, pur și simplu, îți vine să te miroși pe tine, să vezi dacă miroși urât.

Mi-a dat galben și a plecat. Are dreptate, iau galben pentru proteste. Dar nu vii cu o atitudine sfidătoare, așa cum ai avut-o de-a lungul întregilor ani. Faptul că nu dai un penalty clar, evident, a văzut toată lumea”, a spus Valentin Stan, potrivit digisport.ro.

U Cluj a câștigat meciul din etapa 1 din Cupa României, grație golurilor marcate de Atanas Trică, în minutul 51, și Quadri Taiwo, în minutul 90+1. Pentru Metalul a înscris Dumitrache, în minutul 45+3, din penalty.

Din grupa C, în afară de cele două echipe, mai fac parte și Oțelul Galați, Sporting Liești, Csikszereda și Sepsi.

