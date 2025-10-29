„O atitudine sfidătoare” Un antrenor a răbufnit după înfrângerea din Cupă: „Îți vine să te miroși, să vezi dacă miroși urât”
Valentin Stan
Cupa Romaniei

„O atitudine sfidătoare” Un antrenor a răbufnit după înfrângerea din Cupă: „Îți vine să te miroși, să vezi dacă miroși urât”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 29.10.2025, ora 22:25
alt-text Actualizat: 29.10.2025, ora 22:29
  • Metalul Buzău - U Cluj 1-2. Valentin Stan (46 de ani), antrenorul gazdelor, a contestat dur arbitrajul lui Vlad Băban (36 de ani) din partida din Cupa României.

Antrenorul divizionarei secunde și-a exprimat nemulțumirea după ce Băban nu a acordat un penalty în favoarea echipei sale în minutul 32, la o fază în care e sigur că Miguel Silva, fundaș al adversarilor, a atins mingea cu mâna.

Patrick Petre, din nou în alb și roșu Clubul a făcut anunțul oficial: „Bine ai venit!”
Citește și
Patrick Petre, din nou în alb și roșu Clubul a făcut anunțul oficial: „Bine ai venit!”
Citește mai mult
Patrick Petre, din nou în alb și roșu Clubul a făcut anunțul oficial: „Bine ai venit!”

Metalul Buzău - U Cluj 1-2. Valentin Stan: „Este foarte greu să vorbești cu Vlad Băban

Antrenorul formației din Liga 2 a răbufnit la finalul partidei și a declarat că nu-și poate da seama cum echipa seama nu a primit lovitură de pedeapsă.

„Vreau să remarc faptul că am avut un penalty absolut evident. De la bancă de la noi s-a văzut. Nu știu cum tușierul nu a putut să vadă așa ceva.

Este greu să înțelegi cum tușierul nu a putut să vadă un henț la fundașul stânga apropiat de el. Nu era un grup de jucători care să-i afecteze vizibilitatea.

Am făcut performanța să iau doar galben (n.r. pentru proteste). De fiecare dată am fost arbitrat de Vlad Băban, doar roșu am luat.

Este foarte greu să vorbești cu dumnealui. Cred că este certat, nu vorbește cu cei de la Liga 2 și Liga 3. Are o atitudine care, pur și simplu, îți vine să te miroși pe tine, să vezi dacă miroși urât.

Mi-a dat galben și a plecat. Are dreptate, iau galben pentru proteste. Dar nu vii cu o atitudine sfidătoare, așa cum ai avut-o de-a lungul întregilor ani. Faptul că nu dai un penalty clar, evident, a văzut toată lumea”, a spus Valentin Stan, potrivit digisport.ro.

U Cluj a câștigat meciul din etapa 1 din Cupa României, grație golurilor marcate de Atanas Trică, în minutul 51, și Quadri Taiwo, în minutul 90+1. Pentru Metalul a înscris Dumitrache, în minutul 45+3, din penalty.

Din grupa C, în afară de cele două echipe, mai fac parte și Oțelul Galați, Sporting Liești, Csikszereda și Sepsi.

Citește și

Vinicius, explicații după El Clasico Starul lui Real Madrid și-a cerut scuze pentru reacția nervoasă din meciul cu Barcelona » Pe cine a omis
Campionate
20:56
Vinicius, explicații după El Clasico Starul lui Real Madrid și-a cerut scuze pentru reacția nervoasă din meciul cu Barcelona » Pe cine a omis
Citește mai mult
Vinicius, explicații după El Clasico Starul lui Real Madrid și-a cerut scuze pentru reacția nervoasă din meciul cu Barcelona » Pe cine a omis
Stevanovic, ce gafă! FOTO. Cine e femeia care  a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a făcut fundașul de la U Craiova în meciul cu Sănătatea Cluj
Cupa Romaniei
20:29
Stevanovic, ce gafă! FOTO. Cine e femeia care a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a făcut fundașul de la U Craiova în meciul cu Sănătatea Cluj
Citește mai mult
Stevanovic, ce gafă! FOTO. Cine e femeia care  a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a făcut fundașul de la U Craiova în meciul cu Sănătatea Cluj

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Facturile electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Este a patra scumpire din ultimele luni / Cât vom plăti în plus și unde se duc banii
Facturile electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Este a patra scumpire din ultimele luni / Cât vom plăti în plus și unde se duc banii
Facturile electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Este a patra scumpire din ultimele luni / Cât vom plăti în plus și unde se duc banii
Cupa Romaniei u cluj Valentin Stan Metalul Buzău vlad baban
Știrile zilei din sport
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
Campionate
00:18
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
Citește mai mult
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc  Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga”
Superliga
00:04
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga”
Citește mai mult
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc  Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga”
Bistrița acuză arbitrajul  Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica
Cupa Romaniei
00:24
Bistrița acuză arbitrajul Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica
Citește mai mult
Bistrița acuză arbitrajul  Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica
Stevanovic, ce gafă! FOTO. Cine e femeia care  a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a făcut fundașul de la U Craiova în meciul cu Sănătatea Cluj
Cupa Romaniei
29.10
Stevanovic, ce gafă! FOTO. Cine e femeia care a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a făcut fundașul de la U Craiova în meciul cu Sănătatea Cluj
Citește mai mult
Stevanovic, ce gafă! FOTO. Cine e femeia care  a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a făcut fundașul de la U Craiova în meciul cu Sănătatea Cluj
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:18
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
00:24
Bistrița acuză arbitrajul Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica
Bistrița acuză arbitrajul  Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica
00:04
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga”
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc  Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga”
23:54
„Trebuia să facem asta mai repede” Ce le-a reproșat Charalambous jucătorilor de la FCSB după victoria cu Gloria Bistrița » A avut un remarcat
„Trebuia să facem asta mai repede” Ce le-a reproșat Charalambous jucătorilor de la FCSB după victoria cu Gloria Bistrița » A avut un remarcat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Top stiri din sport
Costul a sărit în aer  La ce sumă uriașă a ajuns construcția noului stadion din România, care ar putea fi inaugurat în 2026
Diverse
29.10
Costul a sărit în aer La ce sumă uriașă a ajuns construcția noului stadion din România, care ar putea fi inaugurat în 2026
Citește mai mult
Costul a sărit în aer  La ce sumă uriașă a ajuns construcția noului stadion din România, care ar putea fi inaugurat în 2026
„Să fie monitorizat!”  Dinamo a mutat un jucător la Săftica, din cauza problemelor de adaptare: „Bucureștiul i-a schimbat modul de viață”
Superliga
29.10
„Să fie monitorizat!” Dinamo a mutat un jucător la Săftica, din cauza problemelor de adaptare: „Bucureștiul i-a schimbat modul de viață”
Citește mai mult
„Să fie monitorizat!”  Dinamo a mutat un jucător la Săftica, din cauza problemelor de adaptare: „Bucureștiul i-a schimbat modul de viață”
„Prețul e mult prea mare” Bază de antrenament a fostei echipe din Liga 1, scoasă la licitație » Administrația locală nu va încerca să o cumpere
Diverse
29.10
„Prețul e mult prea mare” Bază de antrenament a fostei echipe din Liga 1, scoasă la licitație » Administrația locală nu va încerca să o cumpere
Citește mai mult
„Prețul e mult prea mare” Bază de antrenament a fostei echipe din Liga 1, scoasă la licitație » Administrația locală nu va încerca să o cumpere
FRF reacționează Forul condus de Burleanu spune că nu a făcut nicio informare către UEFA în cazul FCSB - Steaua. Cum își argumentează poziția
Superliga
29.10
FRF reacționează Forul condus de Burleanu spune că nu a făcut nicio informare către UEFA în cazul FCSB - Steaua. Cum își argumentează poziția
Citește mai mult
FRF reacționează Forul condus de Burleanu spune că nu a făcut nicio informare către UEFA în cazul FCSB - Steaua. Cum își argumentează poziția

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 29 rapid 12 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
30.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share