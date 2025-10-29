Vinicius, explicații după El Clasico Starul lui Real Madrid și-a cerut scuze pentru reacția nervoasă din meciul cu Barcelona » Pe cine a omis

Real Madrid - Barcelona 2-1. Vinicius Junior (25 de ani) și-a cerut scuze după reacția nervoasă pe care a avut-o în El Clasico.

Starul brazilian a omis o persoană foarte importantă în mesajul postat pe rețelele sociale.

În minutul 71 al partidei de pe „Santiago Bernabeu”, Xabi Alonso, antrenorul lui Real Madrid, a hotărât să-l schimbe pe Vinicius cu Rodrygo.

În urma deciziei luate de tehnicianul spaniol, Vinicius a fost foarte nervos și a avut un conflict cu Xabi, amenințând chiar că va părăsi echipa.

Real Madrid - Barcelona 2-1 . Vinicius și-a cerut scuze tuturor, mai puțin lui Xabi Alonso

La 3 zile după El Clasico, Vinicius Junior și-a prezentat scuzele pentru reacția sa de la schimbarea cu Rodrygo. Brazilianul și-a exprimat regretul față de colegii săi, de club și de președinte.

Cu toate acestea, jucătorul lui Real Madrid nu l-a menționat în postarea sa de pe X pe Xabi Alonso , chiar persoana cu care a avut un conflict aprins în timpul partidei de duminică.

„Astăzi vreau să le cer scuze tuturor fanilor Real Madrid pentru reacția mea la înlocuirea mea în timpul Clasico.

Așa cum am făcut-o deja personal în timpul antrenamentului de astăzi, vreau să le cer scuze din nou colegilor mei, clubului și președintelui.

Uneori, pasiunea mă copleșește, pentru că vreau mereu să câștig și să-mi ajut echipa. Caracterul meu competitiv provine din dragostea pe care o simt pentru acest club și pentru tot ceea ce reprezintă.

Promit să continui să lupt în fiecare secundă pentru binele lui Real Madrid, așa cum am făcut-o încă din prima zi”, a scris Vinicius pe X.

Real Madrid s-a impus cu 2-1 în fața marii rivale, Barcelona, în cadrul etapei 10 din La Liga. Pentru „galactici” au înscris Mbappe (min. 22) și Bellingham (min. 43), în timp ce pentru catalani a înscris Fermin Lopez (min. 39).

FOTO. Real Madrid - Barcelona 2-1

Vinicius, conflict cu Xabi Alonso: „Eu, Mister? Mai bine plec din echipă”

Nemulțumit de decizia antrenorului de a-l schimba, Vinicius și-a arătat frustrarea pe teren, ridicând brațele și întrebându-l pe tehnician: „Eu? Eu? Mister, Mister!”, conform marca.com.

Imediat după aceea, a părăsit gazonul și s-a îndreptat direct spre vestiare, fără să dea mâna cu tehnicianul.

Pe drumul către tunel ar fi rostit: „Eu plec de la echipă... Plec, mai bine plec!”.

Xabi Alonso a încercat să calmeze spiritele de pe margine, strigându-i: „Hai, Vini, hai naibii!”.

Extrema celor de la Real s-a lovit ușor cu palma în piept și a exclamat un clar „du-te dracului!”, în timp ce se îndrepta spre tunelul stadionului, conform sursei citate.

Reacția lui Xabi Alonso la supărarea lui Vini Jr

Antrenorul lui Real a explicat că va discuta cu elevul său, în încercarea de a aplana conflictul.

„Permiteți-mi să mă concentrez pe lucrurile frumoase, pe lucrurile bune. Ne-am descurcat grozav, iar Vini a jucat un rol important, s-a descurcat foarte bine.

Vom vorbi despre reacția lui, cu siguranță o vom face… o vom face în privat. Acum vreau să mă concentrez pe lucrurile bune”, a explicat Xabi Alonso după meci.

