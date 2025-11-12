Șocanta declarație de avere a lui Iftime! Patronul lui FC Botoșani are 30 de hectare de terenuri, 4 case, dividende de 2,6 milioane euro, bijuterii, tablouri. Pensia e infimă

Valeriu Iftime e președintele Consiliului Județean Botoșani din iunie 2024, motiv pentru care a fost nevoit să-și publice declarația de avere

Aceasta e una impresionantă: 20 de terenuri care însumează aproape 30 hectare, dar și 4 case și tablouri și bijuterii în valoare de circa 200.000 de euro

Valeriu Iftime a avut nevoie de 4 file în declarația de avere pentru a trece doar terenurile pe care le deține, unele dintre ele împreună cu soția sa, Valentina Iftime. Patronul Botoșaniului a fost nevoit să-și dezvăluie, în 2024, câștigurile și ceea ce deține, motivul fiind că a candidat la șefia Consiliului Județean Botoșani. A și câștigat alegerile respective.

Averea lui Valeriu Iftime

Iftime are în proprietate un număr record de terenuri, toate în județul Botoșani. Acestea însumează aproape 30 de hectare, o suprafață imensă. Mai precis, 286.193 de metri pătrați, teren intravilan și agricol. Primul teren l-a cumpărat în 1992, ultimul în 2019!

În afara terenurilor, Iftime deține 4 case și apartamente, situate în Botoșani, Constanța și București, casa din localitatea Vârfu Câmpului, județul Botoșani, având peste 1.000 de metri pătrați. Apartamentul din București are doar 48 de metri pătrați.

Are și 3 mașini, bijuteriile valorează 70.000 de euro, în timp ce tablourile proprietate personală sunt în cuantum de 120.000 de euro.

În conturi, anul trecut, Iftime deținea peste 1,5 milioane de euro. Iar aferent anului 2023, a încasat dividende și dobânzi de ordinul milioanelor de euro de la firmele pe care le deține. Mai precis, suma a fost de 2,6 milioane de euro.

11 pagini are ultima declarație de avere completată de Valeriu Iftime, datată 26 noiembrie 2024

5 pagini are ultima declarație de avere publicată de Nicușor Dan, președintele României, datată 22 noiembrie 2024

Firmele lui Iftime desfășoară afaceri în instalații, construcții, automatizări și software și au reușit pe parcursul anului 2023 să producă venituri care au trecut de 200 de milioane de euro. Profitul net cumulat al acestor societăți a depășit, doar pentru anul 2023, 20 de milioane de euro!

25 de milioane de euro era averea cu care era creditat Valeriu Iftime în urmă cu 3 ani

Tot în declarația de avere a celui care e președinte al Consiliului Județean Botoșani apar și împrumuturile pe care le-a acordat în nume personal. Iar lista e una foarte lungă. Cuantumul sumelor pe care Iftime le-a oferit unor diverse persoane e de 3.800.000 de euro.

Atât Iftime, cât și soția lui apar ca pensionari și încasează de la statul român un venit. Care e însă, raportat la averea deținută, unul infim. Iftime are în jur de 600 de euro lunar, în vreme ce soția lui se alege cu puțin peste 400 de euro pe lună.

Iftime mai are însă un venit, tot de la stat. El a figurat la vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie a României, în departamentul de Energie și Mediu. Pentru această funcție, tot raportat la anul 2023, s-a ales cu circa 1.600 de euro net lunar.

Contracte gigant în 2024 la Constanța și Arad

Una dintre firmele deținute de Iftime, Elsaco Electronic, a câștigat anul trecut un mega-contract. Cel pentru construirea unei centrale termice în Constanța. Valoarea: puțin peste 140 de milioane de euro!

Firma lui Iftime a fost singura care a depus dosarul de achiziție. La acel moment, primar al Constanței era Vergil Chițac, din partea PNL.

Tot în primăvara lui 2024, firma lui Iftime a câștigat un alt contract gigantic, dar la Arad. Proiectare, asistență tehnică și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții „Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA”. Valoarea contractului: 80 de milioane de euro.

45 de milioane de euro e valoarea contractelor pe care firma lui Iftime le-a încheiat cu Primăria București pentru o lucrare de reabilitare a rețelei de termoficare

Ce spunea Iftime, într-un interviu pentru Orange Sport, în ianuarie 2023

„Nu am avut nimic, am plecat de la zero. Am făcut Liceul la Botoşani, Facultatea de Electronică la Iaşi, după care m-am privatizat. Am pornit cu un aparat de măsură cu care reparam un televizor, de aici s-au legat toate.”

„Primul milion l-am făcut în 1993. Două cecuri, 500 de mii fiecare. Mi-am luat două calculatoare. Mi se părea că sunt cel mai şmecher cu un milion de lei. Când toţi vindeau cămăşi prin Turcia şi Polonia, eu spuneam că ţara noastră n-o să câştige din cămăşi. Credeam în ingineri buni. Nici acum nu regret, chiar dacă ţara s-a dus în râpă.”

Când toţi vindeau cămăşi prin Turcia şi Polonia, eu spuneam că ţara noastră n-o să câştige din cămăşi. Credeam în ingineri buni. Nici acum nu regret, chiar dacă ţara s-a dus în râpă.” „Când eram mic voiam să fiu un bun inginer într-o fabrică. Vedeam la televizor când venea câte un inginer, toată lumea bătea din palme. Aşa mă visam, să fiu cel mai bun într-o fabrică. Când m-am privatizat, m-am privatizat de ciudă, pentru că compania în care eram nu mă aprecia. Am plecat dintr-o lehamite de la serviciu. Mi se părea că cei mai nepricepuţi sunt toți şefi.”

Am plecat dintr-o lehamite de la serviciu. Mi se părea că cei mai nepricepuţi sunt toți şefi.” „Eu ştiu foarte bine partea asta a mea de eficienţă energetică, cyber security. Le-am socotit la toţi afacerile. Toţi au ba saloane de înfrumuseţare, manichiură, imobiliare. Eu în imobiliare nu am investit. Companiile din grupul nostru au ca substrat eficienţa energetică.”

