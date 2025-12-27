Moment emoționant pe Anfield Copiii lui Diogo Jota au intrat pe teren înainte de Liverpool - Wolves » Gest superb făcut de Van Dijk +9 foto
Fii lui Diogo Jota pe teren înainte de Liverpool - Wolves/ Foto: IMAGO
Moment emoționant pe Anfield Copiii lui Diogo Jota au intrat pe teren înainte de Liverpool - Wolves » Gest superb făcut de Van Dijk

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.12.2025, ora 19:46
alt-text Actualizat: 27.12.2025, ora 19:46
  • Liverpool - Wolves 2-1. Copiii lui Diogo Jota au intrat alături de jucători pe teren înaintea partidei de pe Anfield.

Diogo Jota a evoluat atât pentru Liverpool cât și pentru Wolverhampton, iar cele două cluburi au pregătit un moment emoționant la primul duel direct după moartea fotbalistului.

Copiii lui Diogo Jota, pe teren la Liverpool - Wolves

Îmbrăcați în echipamentul campioanei Angliei, Dinis și Duarte, cei doi fii ai regretatului fotbalist au fost suprinși mai întâi la vestiare, în timp ce băteau palma și se îmbrățișau cu mai mulți jucători ai „cormoranilor”

Ulterior, aceștia l-au însoțit pe teren pe căpitanul lui Liverpool, Virgil van Dijk, cel care a oferit și un moment emoționant.

Tribut pentru Diogo Jota înaintea partidei Liverpool - Wolves Foto Imago).jpg
Tribut pentru Diogo Jota înaintea partidei Liverpool - Wolves Foto Imago).jpg

Galerie foto (9 imagini)

Tribut pentru Diogo Jota înaintea partidei Liverpool - Wolves Foto X .jpg Tribut pentru Diogo Jota înaintea partidei Liverpool - Wolves Foto X ).jpg Tribut pentru Diogo Jota înaintea partidei Liverpool - Wolves Foto Imago.jpg Tribut pentru Diogo Jota înaintea partidei Liverpool - Wolves Foto Imago).jpg Tribut pentru Diogo Jota înaintea partidei Liverpool - Wolves Foto Imago.jpg
+9 Foto
Înaintea fluierului de start, stoperul olandez a schimbat câteva pase cu micuții, gest aplaudat de publicul de pe Anfield.

De asemenea, în minutul 20, numărul purtat de Jota, fanii ambelor echipe l-au aclamat pe portughezi, iar suporterii lui Liverpool au fredonat cântecul dedicat fostului atacant, așa cum au făcut-o la fiecare meci de pe teren propriu din acest sezon.

Marea dorință a lui Diogo Jota

Pe lângă cei doi fii, Jota a mai lăsat în urmă și o fetiță de aproape un an.

Înainte ca aceasta să se nască, fostul jucător își exprima dorința de a fi cel mai bun tată pentru familia sa.

„Când mă întorc acasă, mai am o familie, am doi copii – aproape trei – și câinii , iar stresul nu se oprește”, spunea Jota într-o dicuție cu psihologul echipei, citat de mirror.co.uk.

În replică, acesta i-a răspuns: „Vrei să fii cel mai bun tată posibil, încearcă să dai un exemplu, oferă feedback pozitiv. Chiar dacă uneori vrei să te odihnești puțin mai mult după-amiaza, toți sunt fericiți pentru că în sfârșit ești acasă și vor să se joace”.

Replica lui Jota nu a întârziat să apară:

„Am avut asta a doua zi după meci, am vrut să mă odihnesc puțin, [fiul meu] voia să joace fotbal – și trebuie să fii implicat.”

Diogo Jota a murit într-un accident rutier

Accidentul s-a produs în luna iulie a acestui an, pe teritoriul Spaniei. Cei doi frați se aflau în vacanță când, în timpul unei depășiri, unul dintre cauciucurile Lamborghini-ului în care circulau a explodat.

Martorii care au sunat la serviciul de urgență au descris scene dramatice: mașina era în întregime în flăcări.

Intensitatea incendiului a impus intervenția mai multor echipaje de pompieri, deoarece flăcările, care se răspândeau rapid, puteau porni un incendiu de vegetație.

Moartea internaționalului portughez a avut loc la mai puțin de o lună de când se căsătorise cu Rutte.

Cariera lui Diogo Jota

Transferat în 2020 la Liverpool, în schimbul a 44 de milioane de euro, Jota a bifat 182 de meciuri pentru „cormorani”, în care a marcat 65 de goluri și a oferit 26 de pase decisive.

Jota a mai jucat pentru Wolverhampton, Porto și Pacos Ferreira.

Realizările lui Diogo Jota:

  • Campion al Angliei (2024-2025 - Liverpool)
  • Câștigător UEFA Nations League (2019 și 2025 - Portugalia)
  • Câștigător FA Cup (2022 - Liverpool)
  • Câștigător al Cupei Ligii Angliei (2022 și 2024 - Liverpool)
60.000.000
de euro a fost cea mai mare cotă de piață din cariera lui Diogo Jota, conform transfermarkt.com

liverpool Premier League virgil van dijk anfield wolverhampton Diogo Jota
