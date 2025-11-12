Mai e titlul obiectiv la U Craiova? Filipe Coelho: „Asta e tot ce pot să promit” + Întrebarea care l-a încurcat: „Să mi se întâmple mie asta?”

Filipe Coelho (44 de ani) a susținut prima conferință de presă după ce a preluat funcția de antrenor al Universității Craiova.

Tehnicianul portughez a vorbit despre planurile sale pentru perioada următoare, însă a subliniat că nu poate promite titlul la finalul sezonului.

Filipe Coelho a fost prezentat oficial miercuri, la două zile după ce Mirel Rădoi s-a despărțit de echipa din Bănie.

Filipe Coelho: „Nu pot promite titlul”

Când i s-a transmis că fanii olteni așteaptă titlul de foarte mult timp, tehnicianul portughez a răspuns:

„Nu promit lucruri de genul acesta. Tot ce pot să promit este că vom fi focusați, vom da totul pentru a obține toate cele trei puncte în meciul următor, iar la final vom vedea ce va fi”.

În continuare el a vorbit despre Universitatea Craiova, despre care susține că s-a documentat înainte să ajungă la club.

„Mă simt foarte fericit, sunt foarte motivat să fiu parte dintr-o echipă așa de mare cum este Universitatea Craiova.

Sper ca împreună să construim ceva cu totul special pentru această echipă, avem nevoie de toți oamenii să fie alături de noi, pentru a fi și mai puternici decât înainte.

Mi-am făcut temele înainte, știu că în anii '80 a fost o mare echipă, știu că se numea Craiova Maxima și au jucat împotriva celor de la Benfica în semifinalele unei cupe europene.

Știu că în ultimii ani clubul a investit foarte mult pentru redeveni campioni după foarte multe timp. M-am uitat înainte la foarte multe meciuri ale echipei, pentru a cunoaște atât jucătorii, cât și orașul, atmosfera, iar acestea sunt parte din lucrurile pe care trebuie să le facă un antrenor”, a mai declarat Coelho la conferință.

Întrebat despre staff-ul pe care îl va aduce la Craiova, portughezul a transmis:

„Legat de staff, lucrăm la asta în aceste momente și cred că în câteva zile vom face anunțul și pentru staff. Așa cum am răspuns, trebuie să fim o echipă puternică, începând de la conducători, jucători, suporteri și am convingerea că împreună vom reuși, având o motivație puternică”.

Filipe Coelho, surprins de o întrebare a jurnaliștilor

Informat despre faptul că în fotbalul românesc unii patroni sau oficiali intervin în deciziile antrenorului, Coelho a fost întrebat dacă i s-a mai întâmplat așa ceva în cariera sa de antrenor și cum ar reacționa dacă ar trece printr-o astfel de situație.

„Să mi se întâmple mie asta? Nu mi se va întâmpla. Patronul, eu și Mario (n.r.- Felgueiras) suntem în aceeași barcă, trebuie să mergem împreună în aceeași direcție. Nu mi s-a întâmplat niciodată. Ne gândim la lucruri... Dar de ce mă întrebați chestia asta? Nu am răspuns, mă gândesc la munca mea”, a spus Filipe Coelho, ușor bulversat.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport