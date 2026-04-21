„Norcul lui că a plecat” Valeriu Iftime, glume după plecarea lui Rădoi de la FCSB: „Îl bătea Petrolul și era nenorocire”

Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a reacționat în mod inedit după plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB.

Tehnicianul s-a despărțit de club după doar 5 partide, iar marți seară a decolat spre Turcia pentru a semna noua înțelegere cu Gaziantep, însă decizia acestuia nu l-a surprins pe Iftime.

Valeriu Iftime: „Știm cu toții că nu rezistă nimeni cu domnul Becali”

Iftime era convins că Becali și Rădoi nu vor reuși să colaboreze pe termen lung și crede că lucrurile nu pot funcționa la o echipă, dacă cineva „dă ordine de sus”.

„A plecat Rădoi? (n.r. râde) Ce v-am spus? Pleacă de acolo! Știm cu toții că nu rezistă nimeni cu domnul Becali.

Nu e ca și cum vine un medic, îți face o injecție și îți salvează viața. E greu și în play-off, să știți. E foarte complicat să te bagi acolo în morișca aia. E mereu cineva acolo sus, care îți dă ordine. În fotbal nu dai ordine.

Dacă a plecat la Gaziantep, norocul lui Mirel Rădoi. Îl bătea Petrolul și era nenorocire. Trebuie căutat un călugăr la vreo mănăstire pe unde a fost domnul Becali. Nu ascultă nimeni de el din Superliga, să fim serioși.

Dacă nu se iau niște măsuri serioase în privința unui antrenor, este greu ca FCSB să mai iasă din zona asta”, a spus Valeriu Iftime, potrivit digisport.ro.

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 5 33 8 UTA Arad 5 31 9 FC Botoșani 5 30 10 Oțelul Galați 5 27 11 Csikszereda 5 26 12 Petrolul 5 23 13 Farul 5 23 14 Hermannstadt 5 19 15 Unirea Slobozia 5 19 16 Metaloglobus 5 10

